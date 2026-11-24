Holcim Aktie: SMI-Verlierer trotz Zukauf – Peru-Deal kann nicht tragen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:00 2 Min.

Die Holcim Aktie verliert am Dienstagmittag und zählt zu den SMI-Verlierern, obwohl der Baustoffkonzern die Übernahme von Cementos Pacasmayo in Peru abgeschlossen hat.

Die Holcim Aktie gibt am Dienstagmittag 0,91 Prozent auf 73,74 Franken nach und gehört damit zu den fünf größten SMI-Verlierern des Tages. Das Minus fällt in einem insgesamt schwachen Markt kaum aus dem Rahmen, ist aber bemerkenswert, weil der Zementkonzern gerade eine Übernahme abgeschlossen hat. SMI-Verlierer Holcim Aktie: Der Peru-Zukauf ist vollzogen Holcim hat die Übernahme von Cementos Pacasmayo in Peru abgeschlossen, doch der Kurs reagiert nicht. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Pacasmayo erzielte 2025 einen Umsatz von etwa 630 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von 28 Prozent. Holcim erwartet Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar. Dass die Holcim Aktie trotzdem unter Druck steht, liegt an der Marktlage: Der SMI gab am Mittag leicht nach, Anleger meiden zyklische Titel und nehmen Gewinne mit. Holcim Aktie im Mittagshandel am 24.11.2026 -0,91 % Kurs der Holcim Aktie am Mittag 73,74 CHF Kaufpreis Cementos Pacasmayo ca. 1,5 Mrd. USD erwartete Synergien rund 40 Mio. USD Quelle : comdirect (Mittagskurs 24.11.2026), Holcim, Marktberichte Holcim Aktie: Abstand zum Jahreshoch Im Zwölfmonatsvergleich bewegt sich die Holcim Aktie zwischen 60,10 und 82,54 Franken. Der aktuelle Kurs liegt damit rund 9 Prozent unter dem Jahreshoch. Der SMI-Verlierer hat also Luft nach oben, doch der Zukauf allein reicht dem Markt offenbar nicht, um den Titel nach oben zu tragen. Was für die Holcim Aktie spricht Der Peru-Zukauf stärkt die Präsenz in Lateinamerika und bringt eine hohe EBITDA-Marge von 28 Prozent ein.

Die erwarteten Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar könnten die Rendite der Übernahme verbessern. Ausblick: Wie geht es mit der Holcim Aktie weiter? Entscheidend wird sein, wie schnell Holcim den Zukauf integriert und die Synergien hebt. Kurzfristig dürfte die Holcim Aktie als SMI-Verlierer weiter von Konjunkturdaten und der Stimmung an den Märkten abhängen. Stammdaten zur Holcim Aktie Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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