Hochtief Aktienanalyse: 90 Milliarden Auftragsbestand, Gewinn plus 40 Prozent – und trotzdem ein Drittel unter dem Rekord

Am 6. November berichtete Bloomberg, ACS prüfe eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion sowie einen Börsengang von Turner in New York. Die Aktie sprang um mehr als 7 Prozent. Einen Tag später folgte das Dementi: ACS erklärte gegenüber der spanischen Börsenaufsicht „kategorisch“, weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch einen Verkauf von Turner-Aktien erwogen zu haben. Der Kursgewinn war schnell wieder verschwunden. Am 12. November hielt ACS seinen Kapitalmarkttag ab, auf dem auch die Zukunft von Turner und CIMIC Thema war. Für Minderheitsaktionäre bleibt die Struktur ein zweischneidiges Schwert: Eine Börsennotierung von Turner könnte den Holdingabschlag offenlegen – doch ohne Angebot fehlt der Kurstreiber.