Kaum eine DAX-Aktie hat den KI-Boom so verkörpert wie Hochtief. Von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 hat sich der Kurs mehr als verzehnfacht, im Juni stieg der Baukonzern in den DAX auf. Seither steckt die Hochtief-Aktie in einer Korrektur: Am Freitag schloss sie bei 374,40 Euro, rund ein Drittel unter dem Rekord – obwohl die Gewinne weiter kräftig steigen. Diese Hochtief Aktienanalyse zeigt, warum der Markt zweifelt und was die Hochtief Aktienprognose jetzt bestimmt.
Hochtief Aktienanalyse: 90 Milliarden Auftragsbestand, Gewinn plus 40 Prozent – und trotzdem ein Drittel unter dem Rekord
Turner baut die KI-Rechenzentren Amerikas, der Auftragsbestand erreicht 90 Milliarden Euro, der Gewinn steigt um 40 Prozent. Doch die Hochtief-Aktie notiert rund ein Drittel unter ihrem Rekordhoch, und die Übernahmefantasie um ACS wurde dementiert. Unsere Hochtief Aktienanalyse zeigt, was der Rechenzentrumsboom wert ist, wo die Risiken liegen und was die Hochtief Aktienprognose jetzt bestimmt.
HOTHOT
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochtief AG
- Sitz
- Essen
- Ticker
- HOT (Xetra)
- Index
- DAX (seit Juni 2026)
- Kurs
- 374,40 Euro
- Rekordhoch
- 554 Euro (Mai 2026)
- KGV
- rund 26
- Dividendenrendite
- rund 2,5 Prozent
- Großaktionär
- ACS (gut 75 Prozent)
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Ein deutscher Name, ein amerikanisches Geschäft
Die Hochtief Aktie ist längst keine Wette auf deutsche Baustellen mehr, sondern auf amerikanische Rechenzentren.
Das Herz des Konzerns ist die New Yorker Tochter Turner, einer der gefragtesten Generalunternehmer für KI-Rechenzentren in den USA – unter anderem für einen Campus von Meta. Allein im ersten Quartal 2026 gewann Turner zehn Großprojekte mit jeweils mehr als einer Milliarde US-Dollar Volumen. Dazu kommt die australische Tochter CIMIC mit Infrastruktur- und Bergbaudienstleistungen. Rund ein Viertel des Auftragsbestands hängt am Bau von Rechenzentren. Hochtief selbst gehört zu gut 75 Prozent dem spanischen Baukonzern ACS.
Die Quartalszahlen
Rekorde, die der Markt nicht sehen wollte
Für jede Hochtief Aktienanalyse gilt: Die Zahlen sind glänzend – die Frage ist, wie lange der Boom anhält.
Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 22,3 Prozent auf knapp 11,9 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn um fast die Hälfte auf 271,9 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht ein operativer Nettogewinn von 752 Millionen Euro, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Auftragseingang wuchs währungsbereinigt um 35 Prozent, der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 90 Milliarden Euro. Trotzdem rutschte die Aktie am Zahlentag zeitweise um bis zu 9 Prozent auf 331,80 Euro ab – die Sorge vor einem Ende des KI-Baubooms wog schwerer als die Rekorde.
Die Übernahmefantasie
ACS: Bericht, Kurssprung, Dementi
Am 6. November berichtete Bloomberg, ACS prüfe eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion sowie einen Börsengang von Turner in New York. Die Aktie sprang um mehr als 7 Prozent. Einen Tag später folgte das Dementi: ACS erklärte gegenüber der spanischen Börsenaufsicht „kategorisch“, weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch einen Verkauf von Turner-Aktien erwogen zu haben. Der Kursgewinn war schnell wieder verschwunden. Am 12. November hielt ACS seinen Kapitalmarkttag ab, auf dem auch die Zukunft von Turner und CIMIC Thema war. Für Minderheitsaktionäre bleibt die Struktur ein zweischneidiges Schwert: Eine Börsennotierung von Turner könnte den Holdingabschlag offenlegen – doch ohne Angebot fehlt der Kurstreiber.
ACS erklärt kategorisch, weder ein Übernahmeangebot noch den Verkauf von Turner-Aktien erwogen zu haben.
Der Ausblick
Prognose bestätigt: 30 bis 40 Prozent mehr Gewinn
Für 2026 bestätigte Hochtief einen operativen Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro – ein Plus von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rekord-Auftragsbestand sichert die Auslastung für Jahre. Für die Hochtief Aktienprognose entscheidend ist allerdings nicht 2026, sondern die Frage, ob die Tech-Konzerne ihre Investitionen in Rechenzentren in den kommenden Jahren fortsetzen.
Die Bewertung
KGV um 26: teurer als ein klassischer Baukonzern
Mit einem KGV von rund 26 ist die Hochtief Aktie deutlich teurer als klassische Baukonzerne. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,5 Prozent. Die Börse bewertet Hochtief inzwischen eher wie einen Infrastruktur-Technologiewert. Nach der Korrektur ist die Bewertung allerdings deutlich niedriger als im Mai – während die Gewinnerwartungen seither gestiegen sind.
Die Analysten
Durchschnitt über 500 Euro, aber viele Hold-Voten
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Datenanbietern bei gut 500 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs. Gleichzeitig tragen gewichtige Häuser wie Jefferies und die Deutsche Bank die Einstufung „Hold“. Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel zuletzt auf 403 Euro. Das zeigt, wie stark das Risiko eines abrupten Endes des Rechenzentrumsbooms in die Bewertung einfließt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Hochtief Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Boom geht weiter
Die Tech-Konzerne bestätigen ihre Investitionspläne für 2027, Turner gewinnt weitere Großaufträge. Dann könnte die Aktie Richtung des Durchschnittsziels um 500 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Korrektur läuft aus
Die Gewinne wachsen, die Skepsis bleibt. Die Aktie pendelt zwischen 330 und 420 Euro.
Szenario 3: KI-Investitionen brechen ein
Hyperscaler kürzen ihre Budgets, die Auftragseingänge sinken. Dann droht ein Rückfall unter das Jahrestief um 330 Euro.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktienanalyse
Warum ist die Hochtief-Aktie gefallen?
Wegen Zweifeln am Fortbestand des KI-Baubooms. Seit dem Rekordhoch von 554 Euro im Mai hat die Aktie rund ein Drittel verloren.
Wie waren die letzten Zahlen?
Nach neun Monaten stieg der operative Nettogewinn um 40 Prozent auf 752 Millionen Euro, der Auftragsbestand auf 90 Milliarden Euro.
Plant ACS eine Übernahme von Hochtief?
Nach einem Bloomberg-Bericht dementierte ACS, ein Übernahmeangebot oder einen Verkauf von Turner-Aktien erwogen zu haben.
Was erwartet Hochtief für 2026?
Einen operativen Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.
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