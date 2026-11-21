Der Schlüssel zum Kursverlust liegt in den USA. Die Hochtief-Tochter Turner ist einer der gefragtesten Generalunternehmer für Rechenzentren und baut unter anderem einen Campus für Meta. Nach Berichten hängt rund ein Viertel des Auftragsbestands am Bau von Rechenzentren. Genau dieses Geschäft hatte die Aktie im Frühjahr auf ein Rekordhoch getrieben – und genau dieses Geschäft geriet in dieser Woche unter Generalverdacht. Als Zweifel aufkamen, ob die Technologiekonzerne ihre Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren in diesem Tempo fortsetzen, verkauften Anleger auch Hochtief. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.