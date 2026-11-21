An der Börse wird die Hochtief-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Kürzel: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) längst nicht mehr wie ein klassischer Bauwert gehandelt, sondern wie eine Wette auf künstliche Intelligenz. In dieser Woche wurde das zum Verhängnis: Mit einem Minus von 9,72 Prozent auf 338,00 Euro ist der Essener Baukonzern einer der größten DAX Verlierer der Woche und belegt Platz fünf unter den Wochenverlierern. Die Aktie fiel an allen fünf Handelstagen. Vom Rekordhoch im Mai ist sie inzwischen fast 40 Prozent entfernt. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum.
Hochtief-Aktie DAX Verlierer: Fünf Verlusttage für die KI-Wette – warum der Baukonzern trotz Rekordaufträgen abstürzt
Die Hochtief-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 9,72 Prozent auf 338,00 Euro belegt der Essener Baukonzern Platz fünf der Wochenverlierer. Weil die US-Tochter Turner zu den größten Bauunternehmen für Rechenzentren zählt, traf der KI-Ausverkauf Hochtief direkt. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die Rekordzahlen und die Risiken.
Wochenanalyse
Jeden Tag ein Stück tiefer: so lief die Woche der Hochtief-Aktie
Einen einzigen großen Einbruch gab es lange nicht. Stattdessen verlor die Hochtief-Aktie Tag für Tag an Boden – bis der Freitag den Abwärtstrend beschleunigte.
Montag: Die Aktie gab 0,69 Prozent auf 371,80 Euro nach.
Dienstag: Im KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen verlor Hochtief 2,26 Prozent auf 363,40 Euro.
Mittwoch und Donnerstag: Weitere Abgaben von 0,99 und 1,17 Prozent auf 355,60 Euro.
Freitag – der härteste Tag. Nach dem Bericht über SEC-Ermittlungen bei Nvidia und einem Ausverkauf in Asien brach die Aktie um 4,95 Prozent auf 338,00 Euro ein und zählte zu den größten DAX Verlierern des Tages.
Die Gründe für den Kursverlust
Turner, Rechenzentren, KI-Angst: was den Wochenverlierer belastet
Der Schlüssel zum Kursverlust liegt in den USA. Die Hochtief-Tochter Turner ist einer der gefragtesten Generalunternehmer für Rechenzentren und baut unter anderem einen Campus für Meta. Nach Berichten hängt rund ein Viertel des Auftragsbestands am Bau von Rechenzentren. Genau dieses Geschäft hatte die Aktie im Frühjahr auf ein Rekordhoch getrieben – und genau dieses Geschäft geriet in dieser Woche unter Generalverdacht. Als Zweifel aufkamen, ob die Technologiekonzerne ihre Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren in diesem Tempo fortsetzen, verkauften Anleger auch Hochtief. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.
KI-Wette unter Druck
Die SEC-Ermittlungen bei Nvidia und der Absturz an der Nasdaq trafen alle Profiteure des KI-Ausbaus – auch Bauunternehmen.
Abhängigkeit vom Rechenzentrumsbau
Rund ein Viertel des Auftragsbestands entfällt nach Berichten auf Rechenzentren. Kürzungen bei den US-Technologiekonzernen würden Hochtief direkt treffen.
Abklingende Übernahmefantasie
Anfang November hatte ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme durch den Großaktionär ACS für Fantasie gesorgt. ACS wies das zurück.
Hohe Bewertung
Die Aktie war zuvor deutlich höher bewertet als klassische Baukonzerne.
Einordnung
Rekordzahlen gegen Stimmungsrisiko
Fundamental läuft es bei Hochtief so gut wie selten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22,3 Prozent auf knapp 12 Milliarden Euro, der bereinigte Konzerngewinn erreichte 271,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte Ende September mit 90 Milliarden Euro einen Rekord, der Auftragseingang im Quartal legte kräftig zu. Für 2026 erwartet Hochtief einen bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro. Doch an der Börse zählt derzeit nicht der Auftragsbestand, sondern die Frage, ob der KI-Investitionsboom anhält. Der Wochenverlierer hängt damit stärker an der Stimmung im Technologiesektor als an den eigenen Zahlen.
Häufige Fragen zur Hochtief-Aktie
Warum ist die Hochtief-Aktie einer der DAX Verlierer der Woche?
Weil die US-Tochter Turner stark vom Bau von KI-Rechenzentren profitiert, traf der Ausverkauf bei KI-Werten Hochtief direkt. Die Aktie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 9,72 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Hochtief-Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000. Auf Xetra wird die Aktie unter HOT gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter HOCFY.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Hochtief?
Ende September 2026 lag er bei einem Rekord von 90 Milliarden Euro.
Wie weit ist die Hochtief-Aktie vom Rekord entfernt?
Mit 338,00 Euro liegt die Aktie fast 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai 2026.
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