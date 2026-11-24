Die Hochtief Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) kann ihren Erholungsschwung nicht halten. Um 12:34 Uhr notiert der Essener Baukonzern bei 349,20 Euro, ein Minus von 1,97 Prozent. Damit gehört Hochtief zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Am Montag war die Hochtief-Aktie noch um 5,38 Prozent auf 356,20 Euro gesprungen und zählte zu den Spitzenreitern im DAX. Der Grund für das Auf und Ab: An der Börse wird Hochtief längst nicht mehr wie ein klassischer Bauwert gehandelt, sondern wie eine Wette auf den Bau von KI-Rechenzentren.
Hochtief Aktie: DAX Verlierer am Mittag – die KI-Wette wackelt wieder, kippt die Erholung des Baukonzerns?
Die Hochtief Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Minus 1,97 Prozent auf 349,20 Euro. Nach dem Sprung um 5,38 Prozent am Montag geben Anleger einen Teil der Gewinne wieder ab. Weil die US-Tochter Turner zu den größten Bauunternehmen für Rechenzentren zählt, schwankt der Essener Baukonzern im Takt der KI-Stimmung. Was die Hochtief Aktie jetzt bewegt.
Der Auslöser
Rechenzentren statt Brücken: warum die Hochtief Aktie fällt
Am Montag profitierte Hochtief von der neu belebten Fantasie rund um die KI-Infrastruktur. Am Dienstag zeigt sich die Kehrseite.
Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) hatten Anleger am Montag Werte gekauft, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen – darunter Hochtief. Die US-Tochter Turner zählt zu den gefragtesten Generalunternehmern für Rechenzentren, nach Berichten hängt rund ein Viertel des Auftragsbestands am Bau solcher Anlagen. Am Dienstag fehlen der Tech-Erholung laut dpa-AFX jedoch die Anschlusskäufe, der DAX gab bis zum Mittag 0,8 Prozent nach. Eine eigene Unternehmensnachricht von Hochtief gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dem Kurssprung Gewinne mit.
KI-Abhängigkeit
Rund ein Viertel des Auftragsbestands entfällt nach Berichten auf Rechenzentren – Zweifel am KI-Ausbau treffen Hochtief direkt.
Hohe Schwankungen
Allein in der Vorwoche verlor die Aktie 9,72 Prozent, am Montag folgte ein Plus von 5,38 Prozent.
Abklingende Übernahmefantasie
Anfang November sorgte ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme durch den Großaktionär ACS für Fantasie. ACS wies das zurück.
Hohe Bewertung
Die Aktie ist deutlich höher bewertet als klassische Baukonzerne.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge und kräftiges Wachstum: das Geschäft brummt
Fundamental läuft es bei Hochtief so gut wie selten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22,3 Prozent auf knapp 12 Milliarden Euro, der bereinigte Konzerngewinn erreichte 271,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand kletterte Ende September auf den Rekord von 90 Milliarden Euro. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel für 2026 bestätigte der Konzern.
Die Marken
Hochtief Aktie: 338 Euro als Haltelinie
Charttechnisch ist der Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 338 Euro die wichtigste Unterstützung der Hochtief Aktie. Von dort startete die Montagsrally. Fällt die Aktie darunter, wäre der Erholungsversuch gescheitert. Nach oben muss sie zunächst das Montagsniveau um 356 Euro zurückerobern. Vom Rekordhoch bei 554 Euro aus dem Mai ist die Aktie rund 37 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Warum ist die Hochtief Aktie heute DAX Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der KI-Erholung die Anschlusskäufe. Weil Hochtief über Turner stark am Bau von Rechenzentren beteiligt ist, trifft das auch den Baukonzern. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Hochtief Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HOCFY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Hochtief?
Ende September 2026 lag er bei einem Rekord von 90 Milliarden Euro.
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