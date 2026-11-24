Warum ist die Hochtief Aktie heute DAX Verlierer?

Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der KI-Erholung die Anschlusskäufe. Weil Hochtief über Turner stark am Bau von Rechenzentren beteiligt ist, trifft das auch den Baukonzern. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Welche ISIN und WKN hat die Hochtief Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HOCFY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Hochtief?

Ende September 2026 lag er bei einem Rekord von 90 Milliarden Euro.