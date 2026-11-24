Die HOCHTIEF Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Handelssymbol: HOT, US-Handelssymbol: HOCFY) gerät am Dienstag massiv unter Druck. Am Abend notiert das Papier des Essener Baukonzerns bei 337,00 Euro, ein Minus von 5,39 Prozent. Damit gehört HOCHTIEF zu den größten DAX Verlierern am Abend. Am Mittag hatte das Minus noch bei knapp 2 Prozent gelegen. Am Montag war die Hochtief-Aktie im Sog der KI-Erholung um 5,38 Prozent gestiegen – dieser Gewinn ist nun vollständig ausradiert.
HOCHTIEF Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 5,4 Prozent, der Rechenzentrums-Bauer stürzt mit Nvidia, bricht jetzt die letzte Unterstützung?
Die HOCHTIEF Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 5,39 Prozent auf 337,00 Euro. Der Kurssprung vom Montag ist komplett verpufft, die Aktie fällt zurück auf das Niveau vom Freitag. Der Grund: Rund ein Viertel der Aufträge hängt an Rechenzentren – und der KI-Sektor bricht erneut ein. Was hinter dem Absturz der HOCHTIEF Aktie steckt.
Der Auslöser
Rechenzentren statt Brücken: warum die HOCHTIEF Aktie abstürzt
HOCHTIEF ist längst mehr als ein Baukonzern. An der Börse wird die Aktie als KI-Wette gehandelt – und genau die geht am Dienstag schief.
Über die US-Tochter Turner gehört HOCHTIEF zu den wichtigsten Baufirmen für Rechenzentren in den USA. Nach Berichten entfällt rund ein Viertel des Auftragsbestands auf solche Projekte. Wenn die Börse am Tempo des KI-Ausbaus zweifelt, trifft das deshalb auch die HOCHTIEF Aktie. Am Dienstag ist das der Fall: Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verliert in New York mehr als 7 Prozent, nachdem die Aktie am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang um fast ein Drittel gestiegen war. Zusätzlich schürt eine Verkaufsempfehlung der UBS für den Chipausrüster Aixtron neue Zweifel, ob der Ausbau der Rechenzentren ab 2028 im bisherigen Tempo weitergeht.
KI-Abhängigkeit
Rund ein Viertel der Aufträge betrifft Rechenzentren – die Aktie schwankt mit dem KI-Sektor.
Montagsgewinn verloren
Das Plus von 5,38 Prozent ist binnen eines Tages wieder weg.
Charttechnik angeschlagen
Die Unterstützungszone um 338 bis 343 Euro wird getestet.
Hoher Ausgangspunkt
Nach der Rally der Vormonate ist viel Fantasie eingepreist.
Die Fundamentaldaten
Rekordauftragsbestand: das Geschäft brummt
Am Geschäft liegt der Kursrutsch nicht. HOCHTIEF steigerte den Gewinn in den ersten neun Monaten um rund 40 Prozent, der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 90 Milliarden Euro. Die Prognose für den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr hat der Konzern bestätigt. Mehrheitsaktionär ist der spanische Baukonzern ACS mit gut 75 Prozent der Anteile. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel Anfang November auf 411 Euro gesenkt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
HOCHTIEF Aktie: die Zone um 338 Euro entscheidet
Charttechnisch steht die HOCHTIEF Aktie an einer entscheidenden Stelle. Mit 337 Euro notiert sie am unteren Rand der Unterstützungszone zwischen 338 und 343 Euro, an der die Aktie zuletzt mehrfach Halt fand. Ein nachhaltiger Bruch würde den Weg in Richtung der runden Marke von 300 Euro öffnen. Nach oben ist der Montagsschluss um 356 Euro die erste Hürde.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Verlierer?
HOCHTIEF baut über die Tochter Turner viele Rechenzentren. Weil der KI-Sektor nach der Huang-Rally wieder einbricht, verkaufen Anleger auch die Aktie des Baukonzerns.
Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR unter HOCFY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF?
Der Auftragsbestand liegt auf dem Rekordniveau von rund 90 Milliarden Euro.
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