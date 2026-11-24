Warum ist die HOCHTIEF Aktie heute DAX Verlierer?

HOCHTIEF baut über die Tochter Turner viele Rechenzentren. Weil der KI-Sektor nach der Huang-Rally wieder einbricht, verkaufen Anleger auch die Aktie des Baukonzerns.

Welche ISIN und WKN hat die HOCHTIEF Aktie?

Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000, das Handelssymbol HOT. In den USA wird ein ADR unter HOCFY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF?

Der Auftragsbestand liegt auf dem Rekordniveau von rund 90 Milliarden Euro.