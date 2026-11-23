aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:37 4 Min.

Die HOCHTIEF Aktie ist zum Xetra-Schluss mit 356,20 Euro (+5,38 %) drittgrößter DAX Gewinner des Montags. Nach fünf Verlusttagen und knapp 10 Prozent Wochenminus profitiert der Baukonzern vom Erholungstag der KI-Werte. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.

Die HOCHTIEF Aktie (Xetra: HOT, ISIN DE0006070006) ist am Montag, 23. November 2026, zum Xetra-Schluss mit 356,20 Euro und einem Plus von 5,38 Prozent der drittgrößte DAX Gewinner. Auslöser war keine Unternehmensnachricht, sondern der Erholungstag an den Märkten: Die zuletzt stark gedrückten KI-nahen Werte erholten sich, und der Baukonzern mit seiner Rechenzentrums-Sparte Turner wurde mitgezogen.

Schlusskurs der HOCHTIEF Aktie am 23.11.2026 356,20 € Veränderung zum Vortag (Platz 3 im DAX) +5,38 % Vortagesschluss am Freitag, 20.11.2026 338,00 € Quelle : Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss, 23.11.2026

Tagesbilanz Warum steigt die HOCHTIEF Aktie heute so stark?

Der Gesamtmarkt gab die Richtung vor. Nach sechs Verlusttagen in Folge, in denen der DAX von seinem Rekord knapp über 27.000 Punkten um mehr als acht Prozent abgerutscht war, legte der Leitindex nach Medienberichten am Montag um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.337 Punkte zu und kehrte über die Marke von 25.000 zurück. Als Treiber nannten Marktbeobachter die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den Technologiesektor beruhigte. In den USA wurde zur Eröffnung mit kräftigen Gewinnen gerechnet, beim S&P 500 um etwa 4, bei der Nasdaq um etwa 6 Prozent.

Besonders gefragt waren am Montag die zuvor am stärksten verkauften Titel. Siemens Energy führte die Gewinnerliste mit 6,88 Prozent an, Infineon folgte mit 6,56 Prozent. Dahinter reihte sich die HOCHTIEF Aktie als DAX Gewinner Nummer drei ein. Zum Vergleich: Am Freitag hatte sie bei 338,00 Euro geschlossen und damit die Woche mit einem Minus von rund 9,7 Prozent beendet, nach fünf Verlusttagen in Folge.

Die DAX Gewinner am Montag, 23.11.2026 Platz Unternehmen Kurs Veränderung 1 Siemens Energy 126,46 € +6,88 % 2 Infineon Technologies 48,42 € +6,56 % 3 HOCHTIEF 356,20 € +5,38 % 4 Deutsche Bank 30,525 € +4,79 % 5 Rheinmetall 725,20 € +4,59 % Schlusskurse und Veränderung zum Vortag, Stand nach Xetra-Schluss am 23.11.2026. Quelle : Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss

Was steckt hinter dem Rechenzentrums-Thema bei HOCHTIEF?

01 Rekordbuch Zum Neunmonatsbericht am 5. November meldete HOCHTIEF einen Auftragsbestand von 90 Milliarden Euro, 20 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang lag bei 48,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt 35 Prozent über dem Vorjahr. 02 Gewinn Der operative Konzerngewinn stieg in den ersten neun Monaten auf 752 Millionen Euro (+40 %). Die Jahresprognose von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro bestätigte das Unternehmen. 03 KI-Abhängigkeit Die US-Tochter Turner baut unter anderem Rechenzentren. Nach Medienberichten steht dieses Geschäft für rund ein Viertel des Auftragsbestands, weshalb die Aktie in der KI-Angst der Vorwoche besonders litt.

Hinzu kommt der Großaktionär: ACS hält nach Berichten gut 75 Prozent der Anteile. Ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme war Anfang November dementiert worden. Der frei handelbare Anteil ist damit entsprechend begrenzt.

Wie steht die HOCHTIEF Aktie nach dem Sprung im Chart da?

Der Tagessprung ändert am größeren Bild wenig. Gemessen am Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai notiert die HOCHTIEF Aktie mit 356,20 Euro noch rund 36 Prozent darunter. Zwei Wochen zuvor, am 13. November, hatte der Xetra-Schlusskurs noch bei 374,40 Euro gelegen. Der Chart unten stellt den Verlauf der vergangenen drei Monate dem DAX gegenüber.

Was gegen eine nachhaltige Erholung spricht Der Anstieg beruht auf der Marktstimmung, nicht auf einer neuen Unternehmensnachricht.

Die Zweifel an den KI-Investitionen sind laut Marktbeobachtern nicht ausgeräumt.

Ein Teil des Auftragsbestands hängt am Rechenzentrumsbau.

Nach mehreren Verlusttagen kann die Gegenbewegung ebenso schnell auslaufen.

Welche Termine sollten HOCHTIEF-Anleger im Blick behalten?

Am Mittwoch stehen in den USA Inflationsdaten (PCE) an, am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank Fed über den Leitzins; Marktteilnehmer rechnen laut Berichten nicht mit Entspannung, sondern mit einer Anhebung. Für Bauwerte mit hohem Finanzierungs- und Technologiebezug ist das ein relevanter Rahmen.

Fazit zur HOCHTIEF Aktie als DAX Gewinner Die HOCHTIEF Aktie ist am Montag zum Xetra-Schluss mit +5,38 Prozent auf 356,20 Euro DAX Gewinner auf Platz drei. Der Kurssprung folgt auf fünf Verlusttage und spiegelt vor allem die Erholung der KI-Werte wider. Ob daraus mehr wird, hängt davon ab, ob sich die Stimmung rund um Rechenzentren stabilisiert. Eine Handlungsempfehlung ist damit nicht verbunden.

Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie