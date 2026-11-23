Die HOCHTIEF Aktie (Xetra: HOT, ISIN DE0006070006) ist am Montag, 23. November 2026, zum Xetra-Schluss mit 356,20 Euro und einem Plus von 5,38 Prozent der drittgrößte DAX Gewinner. Auslöser war keine Unternehmensnachricht, sondern der Erholungstag an den Märkten: Die zuletzt stark gedrückten KI-nahen Werte erholten sich, und der Baukonzern mit seiner Rechenzentrums-Sparte Turner wurde mitgezogen.
HOCHTIEF Aktie DAX Gewinner: Plus 5,4 Prozent nach fünf Verlusttagen – ist die Rechenzentrums-Wette zurück im Spiel?
Die HOCHTIEF Aktie ist zum Xetra-Schluss mit 356,20 Euro (+5,38 %) drittgrößter DAX Gewinner des Montags. Nach fünf Verlusttagen und knapp 10 Prozent Wochenminus profitiert der Baukonzern vom Erholungstag der KI-Werte. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Tagesbilanz
Warum steigt die HOCHTIEF Aktie heute so stark?
Der Gesamtmarkt gab die Richtung vor. Nach sechs Verlusttagen in Folge, in denen der DAX von seinem Rekord knapp über 27.000 Punkten um mehr als acht Prozent abgerutscht war, legte der Leitindex nach Medienberichten am Montag um rund 2,2 Prozent auf etwa 25.337 Punkte zu und kehrte über die Marke von 25.000 zurück. Als Treiber nannten Marktbeobachter die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den Technologiesektor beruhigte. In den USA wurde zur Eröffnung mit kräftigen Gewinnen gerechnet, beim S&P 500 um etwa 4, bei der Nasdaq um etwa 6 Prozent.
Besonders gefragt waren am Montag die zuvor am stärksten verkauften Titel. Siemens Energy führte die Gewinnerliste mit 6,88 Prozent an, Infineon folgte mit 6,56 Prozent. Dahinter reihte sich die HOCHTIEF Aktie als DAX Gewinner Nummer drei ein. Zum Vergleich: Am Freitag hatte sie bei 338,00 Euro geschlossen und damit die Woche mit einem Minus von rund 9,7 Prozent beendet, nach fünf Verlusttagen in Folge.
|Platz
|Unternehmen
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens Energy
|126,46 €
|+6,88 %
|2
|Infineon Technologies
|48,42 €
|+6,56 %
|3
|HOCHTIEF
|356,20 €
|+5,38 %
|4
|Deutsche Bank
|30,525 €
|+4,79 %
|5
|Rheinmetall
|725,20 €
|+4,59 %
Schlusskurse und Veränderung zum Vortag, Stand nach Xetra-Schluss am 23.11.2026.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Was steckt hinter dem Rechenzentrums-Thema bei HOCHTIEF?
Rekordbuch
Zum Neunmonatsbericht am 5. November meldete HOCHTIEF einen Auftragsbestand von 90 Milliarden Euro, 20 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang lag bei 48,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt 35 Prozent über dem Vorjahr.
Gewinn
Der operative Konzerngewinn stieg in den ersten neun Monaten auf 752 Millionen Euro (+40 %). Die Jahresprognose von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro bestätigte das Unternehmen.
KI-Abhängigkeit
Die US-Tochter Turner baut unter anderem Rechenzentren. Nach Medienberichten steht dieses Geschäft für rund ein Viertel des Auftragsbestands, weshalb die Aktie in der KI-Angst der Vorwoche besonders litt.
Hinzu kommt der Großaktionär: ACS hält nach Berichten gut 75 Prozent der Anteile. Ein Bericht über eine mögliche Komplettübernahme war Anfang November dementiert worden. Der frei handelbare Anteil ist damit entsprechend begrenzt.
Wie steht die HOCHTIEF Aktie nach dem Sprung im Chart da?
Der Tagessprung ändert am größeren Bild wenig. Gemessen am Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai notiert die HOCHTIEF Aktie mit 356,20 Euro noch rund 36 Prozent darunter. Zwei Wochen zuvor, am 13. November, hatte der Xetra-Schlusskurs noch bei 374,40 Euro gelegen. Der Chart unten stellt den Verlauf der vergangenen drei Monate dem DAX gegenüber.
Welche Termine sollten HOCHTIEF-Anleger im Blick behalten?
Am Mittwoch stehen in den USA Inflationsdaten (PCE) an, am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Am 9. Dezember entscheidet die US-Notenbank Fed über den Leitzins; Marktteilnehmer rechnen laut Berichten nicht mit Entspannung, sondern mit einer Anhebung. Für Bauwerte mit hohem Finanzierungs- und Technologiebezug ist das ein relevanter Rahmen.
Häufige Fragen zur HOCHTIEF Aktie
Warum steigt die HOCHTIEF Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht. Zum Xetra-Schluss legte sie um 5,38 Prozent auf 356,20 Euro zu, getragen von der breiten Erholung der KI-Werte nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze.
Wie hoch war der Schlusskurs der HOCHTIEF Aktie (HOT, ISIN DE0006070006)? 356,20 Euro am 23.11.2026, nach 338,00 Euro am Freitag.
War HOCHTIEF der größte DAX Gewinner? Nein, Platz drei. Siemens Energy (+6,88 %) und Infineon (+6,56 %) lagen vorn.
Wie läuft das Geschäft? Nach neun Monaten meldete HOCHTIEF einen operativen Konzerngewinn von 752 Millionen Euro und einen Auftragsbestand von 90 Milliarden Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.