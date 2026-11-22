Fünf Handelstage, fünf Verluste: Die Hochtief Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Xetra-Symbol: HOT, US-Symbol: HOCFY) hat in dieser Woche 9,72 Prozent verloren und schließt bei 338,00 Euro. Das Rekordhoch von 554 Euro aus dem Mai ist damit weit entfernt. Der Grund liegt bei der Tochter Turner, die Rechenzentren baut und damit vom KI-Boom lebt.
Hochtief Aktie bricht ein: Fünf Verlusttage und minus 9,7 Prozent – ist der Rechenzentrums-Boom in Gefahr
Die Hochtief Aktie verliert in einer Woche 9,72 Prozent und schließt bei 338 Euro. Die Tochter Turner baut Rechenzentren, und genau dieses KI-Geschäft steht plötzlich im Zweifel.
Hochtief Aktie: Xetra-Schlusskurse der Woche
Euro
Vorwochenschluss 13.11.: 374,40 Euro
Quelle: Xetra, laut Wochenanalyse 21.11.
Daten als Tabelle
|Montag
|371,80
|Dienstag
|363,40
|Mittwoch
|359,80
|Donnerstag
|355,60
|Freitag
|338,00
Die Ursache
Wenn der Kunde Rechenzentren in Frage stellt
Hochtief-Tochter Turner baut Rechenzentren, darunter einen Campus für Meta. Das Geschäft macht rund ein Viertel des Auftragsbestands von 90 Milliarden Euro aus. Als die Sorge vor einer KI-Blase in dieser Woche zunahm, geriet damit auch die Hochtief Aktie unter Druck. Dabei lief das operative Geschäft zuletzt stark: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22,3 Prozent auf fast 12 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro an.
KI-Blase-Sorge
Zweifel an den Investitionen in Rechenzentren treffen den Bauer direkt.
Konzentration
Ein Viertel des Auftragsbestands hängt am Rechenzentrumsbau.
Übernahmegerüchte
Ein Bericht über eine Übernahme durch ACS Anfang November wurde dementiert. ACS hält gut 75 Prozent.
Stammdaten der genannten Unternehmen: Hochtief Aktie – ISIN DE0006070006, WKN 607000, Symbol HOT, US-Symbol HOCFY. ACS – ISIN ES0167050915, WKN A0CBA2, Symbol OCI1. Meta Platforms – ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Symbol FB2A, US-Symbol META. Turner ist eine nicht börsennotierte Tochter von Hochtief.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Warum fällt die Hochtief Aktie?
Die Aktie verlor in fünf Handelstagen 9,72 Prozent. Belastend wirkt die Sorge um den Rechenzentrumsbau der Tochter Turner.
Wie lauten ISIN und WKN der Hochtief Aktie?
Die ISIN lautet DE0006070006, die WKN 607000. Das Xetra-Symbol ist HOT.
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