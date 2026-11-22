Hochtief-Tochter Turner baut Rechenzentren, darunter einen Campus für Meta. Das Geschäft macht rund ein Viertel des Auftragsbestands von 90 Milliarden Euro aus. Als die Sorge vor einer KI-Blase in dieser Woche zunahm, geriet damit auch die Hochtief Aktie unter Druck. Dabei lief das operative Geschäft zuletzt stark: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 22,3 Prozent auf fast 12 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern einen bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro an.