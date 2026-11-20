Wie steht die HOCHTIEF-Aktie heute? Um 12:12 Uhr lag der Kurs bei 343,80 Euro, 3,32 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Warum fällt die HOCHTIEF-Aktie? Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am US-Rechenzentrumsausbau belasten den Baukonzern, der als Profiteur gilt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF? Ende September lag er bei einem Rekord von 90 Milliarden Euro, 29 Prozent über dem Vorjahr.

Plant ACS die Übernahme von HOCHTIEF? Nach einem Bloomberg-Bericht vom 6. November dementierte ACS entsprechende Pläne ausdrücklich.