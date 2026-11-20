Die HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, FSE: HOT) gehört am Freitag zu den Verlierern im DAX: Um 12:12 Uhr kostet sie 343,80 Euro und liegt damit 3,32 Prozent im Minus. Das ist bemerkenswert, denn der Essener Baukonzern hat Anfang November einen Rekord-Auftragsbestand von 90 Milliarden Euro gemeldet. Doch genau das Geschäft, das den Kurs im Frühjahr bis auf 554 Euro trieb, ist jetzt das Problem: Der Ausverkauf bei KI-Werten reißt die HOCHTIEF-Aktie mit, weil der Konzern als Profiteur des Rechenzentrumsbooms gilt. Gegenüber dem Rekordhoch vom Mai fehlen aktuell rund 38 Prozent.
HOCHTIEF-Aktie: 90 Mrd. Euro Auftragsbestand, doch ein Minus von rund 38% zum Rekord - Wie viel KI-Wette steckt im Kurs?
Die HOCHTIEF-Aktie fällt am Freitag um gut 3 Prozent auf 343,80 Euro, obwohl der Auftragsbestand mit 90 Milliarden Euro Rekord erreicht. Was die KI-Angst für den Baukonzern bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- HOCHTIEF Aktiengesellschaft
- ISIN
- DE0006070006
- Symbol
- HOT
- Großaktionär
- ACS mit gut 75%
Stand: 20.11.2026, Xetra-Kurs 12:12 Uhr
Hochtief-Aktie heute
Warum fällt die HOCHTIEF-Aktie trotz Rekordaufträgen?
Nach Marktberichten wird HOCHTIEF im aktuellen Ausverkauf als Gewinner des KI-Ausbaus eingeordnet und leidet deshalb mit. Am Vormittag war das Minus zeitweise größer. Der Auslöser liegt nicht im Unternehmen, sondern im Umfeld: Die Wall Street schloss am Donnerstag mit Verlusten von rund zwei Prozent, der Nasdaq 100 auf dem tiefsten Stand seit April, in Asien setzte sich der Abverkauf fort. Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren treffen Aktien, die an diesem Ausbau verdienen, besonders hart. Eine eigene Unternehmensmeldung von HOCHTIEF gibt es heute nicht.
Zahlen
Wie stark sind die Quartalszahlen wirklich?
Der Neunmonatsbericht vom 5. November fiel nach Angaben der Nachrichtenlage kräftig aus. Die Zahlen im Überblick:
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz drittes Quartal
|+22,3% auf gut 11,9 Mrd. €
|Bereinigter Konzerngewinn drittes Quartal
|271,9 Mio. €, fast +50%
|Auftragseingang drittes Quartal
|+60% auf 17,1 Mrd. €
|Auftragsbestand Ende September
|90 Mrd. €, +29% zum Vorjahr
|Prognose bereinigter Nettogewinn 2026
|1,025 bis 1,1 Mrd. €
Stand Berichtstermin 5.11.2026; Sekundärquellen, vor Freigabe gegen Pressemitteilung prüfen
Quelle: HOCHTIEF Neunmonatsbericht 2026 (über Medienberichte)
Die Zahlen zeigen: Fundamental läuft es, die Aufträge wachsen schneller als der Umsatz. Das ist die Grundlage der HOCHTIEF-Aktie, und zugleich der Grund, warum der Markt sie so eng mit dem KI-Zyklus verknüpft.
Das große Bild
Wie abhängig ist HOCHTIEF von Rechenzentren?
Rund ein Viertel des Auftragsbestands hängt nach Angaben aus dem Umfeld des Berichts am Rechenzentrumsbau. Treiber ist die US-Tochter Turner, einer der gefragtesten Generalunternehmer für KI-Rechenzentren in den USA, unter anderem mit einem Campus für Meta. Die australische Tochter CIMIC liefert Infrastruktur- und Bergbaudienstleistungen. Zusammen machen Turner und CIMIC den größten Teil des Geschäfts aus.
Chance
Der Rekord-Auftragsbestand von 90 Milliarden Euro sichert Auslastung über mehrere Jahre, solange die Projekte nicht verschoben werden.
Risiko
Rund ein Viertel des Bestands hängt am Rechenzentrumsbau. Werden Investitionen in den USA gekürzt, wären Projekte betroffen.
Bewertung
Laut Datenanbietern liegt das KGV bei rund 26 und die Dividendenrendite bei etwa 2,5 Prozent (Stand: zuletzt abgerufene Börsendaten).
ACS
Was bedeutet der ACS-Übernahmebericht?
Am 6. November berichtete Bloomberg, der spanische Mutterkonzern ACS erwäge eine Komplettübernahme von HOCHTIEF, eventuell mit einem Börsengang von Turner in New York. Die HOCHTIEF-Aktie sprang um mehr als 7 Prozent. ACS, der gut 75 Prozent der Anteile hält, wies das in einem Schreiben an die spanische Börsenaufsicht CNMV zurück: Weder ein Übernahmeangebot noch ein Verkauf von Turner-Aktien werde erwogen. Der Kurs gab danach wieder nach. Damit bleibt das Thema Übernahme ein Gerücht ohne Substanz, aber es zeigt, wie viel Fantasie im Kurs steckt.
Ausblick
Welche Termine sind für HOCHTIEF wichtig?
Konkrete neue Unternehmenstermine liegen uns nicht vor; der ACS-Kapitalmarkttag am 12. November ist bereits gelaufen. Anleger achten bis zu den Jahreszahlen vor allem auf das Umfeld: die Fed-Reden am Nachmittag, die Wall-Street-Eröffnung und neue Signale zu den Investitionsplänen der großen US-Tech-Konzerne bei Rechenzentren. Eine Prognose zur Kursentwicklung geben wir nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zur HOCHTIEF-Aktie
Wie steht die HOCHTIEF-Aktie heute? Um 12:12 Uhr lag der Kurs bei 343,80 Euro, 3,32 Prozent unter dem Vortagesschluss.
Warum fällt die HOCHTIEF-Aktie? Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am US-Rechenzentrumsausbau belasten den Baukonzern, der als Profiteur gilt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von HOCHTIEF? Ende September lag er bei einem Rekord von 90 Milliarden Euro, 29 Prozent über dem Vorjahr.
Plant ACS die Übernahme von HOCHTIEF? Nach einem Bloomberg-Bericht vom 6. November dementierte ACS entsprechende Pläne ausdrücklich.
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