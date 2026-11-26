Die Hochtief-Aktie (Handelssymbol HOT, ISIN DE0006070006) zeigt ein Paradox: Der Baukonzern meldet einen Rekord-Auftragsbestand und zweistellig steigende Gewinne, doch der Kurs fiel am Mittwoch auf 323,60 Euro, den tiefsten Stand seit Mitte Dezember 2025. Am Donnerstag erholt sich die Hochtief Aktie auf rund 337 Euro.
Hochtief-Aktie: 89,7 Mrd. Euro Auftragsbestand, doch Kurs am Elf-Monats-Tief – wer hat im KI-Streit recht?
Hochtief-Aktie fiel auf 323,60 Euro, trotz Rekord-Auftragsbestand von 89,7 Mrd. Euro. Oddo BHF sieht 458 Euro, die Deutsche Bank nur 403 Euro: Was spricht für den KI-Bauer?
Steckbrief
- Unternehmen
- HOCHTIEF Aktiengesellschaft
- ISIN
- DE0006070006
- Handelssymbol
- HOT
- Kurs
- rund 337 €
- Tief vom 25.11.
- 323,60 €
- Großaktionär
- ACS, gut 75 %
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: verzögert, Donnerstag 14:15 Uhr; Tief vom 25.11. laut dpa-AFX
Der Grund liegt im großen Bild: Hochtief hat sich über die US-Tochter Turner zu einem der wichtigsten Bauer von KI-Rechenzentren entwickelt. Als die KI-Werte in den vergangenen Wochen unter Druck gerieten, geriet auch die Hochtief-Aktie in den Strudel. Vom Rekordhoch bei rund 554 Euro im Mai 2026 trennt sie inzwischen viel; auf Monatssicht steht ein Minus von rund 9 Prozent.
Die Zahlen
Wie stark wächst Hochtief – trotz der Kursdelle?
Nach den Neunmonatszahlen vom 5. November wuchs der Auftragsbestand bis Ende September um 29 Prozent auf den Rekordwert von 89,7 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Auftragseingang stieg um 35 Prozent auf 48,6 Milliarden Euro. Der operative Nettogewinn legte um 39,8 Prozent auf 751,6 Millionen Euro zu. Die Nettoliquidität verbesserte sich um 1,0 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Auftragsbestand
|89,7 Mrd. €
|+29 %
|Auftragseingang (währungsbereinigt)
|48,6 Mrd. €
|+35 %
|Operativer Nettogewinn
|751,6 Mio. €
|+39,8 %
|Operativer Cashflow (letzte zwölf Monate, vor Factoring)
|2,7 Mrd. €
|+686 Mio. €
Quelle: Börsen-Zeitung, 5.11.2026
Besonders stark wuchs das KI-Geschäft: Der Auftragseingang in KI, Digitalisierung und Technologie stieg um 90 Prozent, die übrigen Wachstumssektoren wie Rüstung, kritische Rohstoffe und Energie zusammen um 65 Prozent. Hochtief meldete Rechenzentrums-Aufträge in Asien, den USA und Europa. Mit YEXIO baut der Konzern zudem eigene Rechenzentren; laut kapitalmarktexperten.de ging am 6. November der zweite Standort in Deutschland in Betrieb.
Die Frage
Warum fällt die Hochtief-Aktie – wenn alles wächst?
Die Analysten sind gespalten, und das liegt weniger an den Zahlen als an der Frage, wie lange der KI-Investitionsboom trägt. Die Deutsche Bank (Isabella Baxter) senkte am 6. November das Kursziel von 411 auf 403 Euro und nannte Kursrückgänge bei Turners Wettbewerbern, den KI-Ausverkauf, höhere Zinsen und politischen Gegenwind. Die Einstufung bleibt Hold. Oddo BHF dagegen nahm Hochtief am Mittwochabend mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro auf, das entspricht laut dpa-AFX rund 40 Prozent Potenzial zum Xetra-Schluss.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Oddo BHF (Luis de Toledo Heras)
|Outperform
|458 €
|25.11.
|Jefferies (Graham Hunt)
|Hold
|493 €
|5.11.
|Deutsche Bank (Isabella Baxter)
|Hold
|403 € (zuvor 411 €)
|6.11.
Urteile und Kursziele stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX/ariva.de, kapitalmarktexperten.de, Börsen-Zeitung
Auffällig ist die große Spanne: Zwischen 403 und 493 Euro liegen fast 90 Euro, bei einem Kurs von rund 337 Euro. Selbst die vorsichtigen Häuser sehen die Hochtief Aktie also über dem aktuellen Niveau.
Der Großaktionär
Was bedeutet der ACS-Bericht für die Hochtief-Aktie – und was ist dran?
Zusätzliche Fantasie lieferte ein Insiderbericht: Am 6. November meldeten Bloomberg und dpa-AFX, der spanische Mehrheitsaktionär ACS, der gut 75 Prozent der Anteile hält, erwäge eine Komplettübernahme oder eine Fusion. Die Aktie schloss an dem Tag mit plus 5,5 Prozent bei 365,60 Euro. Laut dpa-AFX dementierte ACS den Bericht am 9. November. Der Status ist damit unklar; belastbar ist nur, dass es einen Medienbericht und ein Dementi gibt.
Ausblick
Wann gibt es die nächsten Zahlen der Hochtief Aktie – und was zählt bis dahin?
Die nächsten Quartalszahlen stehen laut kapitalmarktexperten.de am 18. Februar 2027 an. Bis dahin entscheidet vor allem die Stimmung bei KI-Werten, ob der Rekord-Auftragsbestand auch im Kurs der Hochtief Aktie ankommt.
FAQ
Häufige Fragen zur Hochtief-Aktie
Wie steht die Hochtief-Aktie aktuell? Am Donnerstag rund 337 Euro, nach dem Tief von 323,60 Euro am Mittwoch.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? Rekordwerte: 89,7 Milliarden Euro Ende September, plus 29 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten? Oddo BHF 458 Euro, Jefferies 493 Euro, Deutsche Bank 403 Euro. Die Einschätzungen stammen von den Banken.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Laut kapitalmarktexperten.de am 18. Februar 2027.
Wer ist Großaktionär? ACS mit gut 75 Prozent der Anteile.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.