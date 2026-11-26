Die Analysten sind gespalten, und das liegt weniger an den Zahlen als an der Frage, wie lange der KI-Investitionsboom trägt. Die Deutsche Bank (Isabella Baxter) senkte am 6. November das Kursziel von 411 auf 403 Euro und nannte Kursrückgänge bei Turners Wettbewerbern, den KI-Ausverkauf, höhere Zinsen und politischen Gegenwind. Die Einstufung bleibt Hold. Oddo BHF dagegen nahm Hochtief am Mittwochabend mit „Outperform“ und einem Kursziel von 458 Euro auf, das entspricht laut dpa-AFX rund 40 Prozent Potenzial zum Xetra-Schluss.