Hochschild-Mining-Aktie FTSE Verlierer: Edelmetall-Schwäche bremst den Silber- und Goldförderer

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 14:17 1 Min.

Die Hochschild-Mining-Aktie verliert am Dienstagmittag fast 5 Prozent. Silber und Platin sinken, obwohl der Konzern seine Jahresziele zuletzt bestätigt hat.

Bild: Hochschild Mining plc (Unternehmenswebseite hochschildmining.com)

Die Hochschild-Mining-Aktie (ISIN: GB00B1FW5029, Symbol: HOC, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) zählt am Dienstagmittag zu den FTSE Verlierern: Der Kurs sinkt um rund 4,8 Prozent auf 4,598 Euro. Hochschild-Mining-Aktie am Mittag -4,76 % Kurs in Euro 4,598 € Q3-Produktion in Goldäquivalent 74.004 oz Quelle : comdirect 24.11.2026; Unternehmensangaben Q3 FTSE Verlierer Edelmetalle geben nach Eine neue Unternehmensmeldung von Hochschild liegt am Dienstag nicht vor. Nach Marktberichten fielen Silber um rund 2,9 Prozent, Platin um 3,4 Prozent und Gold um etwa 0,5 Prozent. Ein stärkerer Dollar, Nachfragesorgen und Zinsängste belasten die Metalle. Als Förderer mit hoher Hebelwirkung auf Silber- und Goldpreise reagiert die Hochschild-Mining-Aktie überdurchschnittlich. Die operative Lage: Ziele bestätigt Im dritten Quartal produzierte Hochschild 74.004 Unzen Goldäquivalent, in den ersten neun Monaten 225.835 Unzen. Die Jahresprognose von 300.000 bis 328.000 Unzen und die Gesamtkosten von 2.380 bis 2.500 US-Dollar je Unze bestätigte der Konzern. Die Nettoliquidität lag bei rund 91 Millionen US-Dollar. 01 Mara Rosa Die Mine in Brasilien befindet sich im Turnaround. 02 Monte do Carmo Die Investitionsentscheidung steht im Dezember an. 03 Peru Die Mine Inmaculada bleibt Produktionsanker. Risiko Fällt der Silberpreis weiter, geraten die Margen unter Druck; hohe Förderkosten verstärken den Effekt. Häufige Fragen zur Hochschild-Mining-Aktie Warum fällt die Hochschild-Mining-Aktie? Sinkende Silber- und Platinpreise sowie ein fester Dollar. Wurde die Prognose gesenkt? Nein, die Jahresziele wurden zuletzt bestätigt. Fazit Die Hochschild-Mining-Aktie leidet am Mittag unter dem Edelmetall-Rücksetzer, nicht unter operativen Problemen.

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