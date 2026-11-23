Fünf Verlusttage in Folge, ein Kurs nahe dem Jahrestief und dann die Gegenbewegung: Die Hims and Hers Aktie notiert im Nachthandel zum Wochenstart bei 15,23 US-Dollar und damit 4,32 Prozent über dem Freitagsschluss von 14,60 Dollar. Am Freitag hatte die Aktie des Telemedizin-Anbieters noch 8,86 Prozent verloren. Der Börsenwert liegt bei nur noch rund 3,4 Milliarden Dollar.
Hims and Hers Aktie: Fünf Verlusttage, dann der Nacht-Konter – Kommt jetzt die Peptid-Wende?
Die Hims and Hers Aktie fiel fünf Tage in Folge und rutschte auf 14,60 Dollar. Im Nachthandel zum Wochenstart geht es um gut 4 Prozent nach oben. Wir analysieren, was hinter dem Abverkauf steckt und ob der neue Peptides+-Bereich die Wende bringen kann.
Der Absturz
Analysten kappen die Kursziele
Am Freitag fiel die Hims and Hers Aktie von 16,02 auf 14,60 Dollar, bei einer Tagesspanne von 14,51 bis 15,96 Dollar. Damit liegt das Papier nahe am 52-Wochen-Tief von 13,74 Dollar und weit entfernt vom Hoch bei 40,99 Dollar. Den Druck verschärfte die Bank of America: Sie senkte ihr Kursziel am Freitag von 26 auf 21 Dollar. Bereits nach den Quartalszahlen hatte Needham das Ziel von 42 auf 32 Dollar reduziert. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hinzu kam ein ungünstiges Branchenumfeld: Laut MarketWatch waren Anleger zunächst in Gesundheitsaktien als sicheren Hafen geflüchtet, doch nun brachen Versicherer und Klinikbetreiber ein. Das zog auch die Hims and Hers Aktie mit nach unten.
Die Zahlen
Wachstum ja, aber Margen unter Druck
Fundamental steht Hims and Hers vor einem Spagat. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 49 Prozent auf rund 890 Millionen Dollar, die Zahl der Abonnenten wuchs um 13 Prozent auf knapp 2,8 Millionen. Gleichzeitig engte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf 3,13 bis 3,15 Milliarden Dollar ein und senkte die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 257 bis 277 Millionen Dollar. Im Vorquartal hatte die Spanne noch bei 275 bis 325 Millionen Dollar gelegen. Auch die Abonnentenzahl lag im zweiten Quartal mit knapp 2,9 Millionen höher als jetzt.
Der Hoffnungsträger
Peptides+ als neuer Wachstumsmotor?
Die Hoffnung der Bullen ruht auf dem neuen Bereich Peptides+, den Hims and Hers am 18. November gestartet hat. Nach einer Konsultation bei einem zugelassenen Arzt können Kunden bis zu fünf Behandlungen erhalten, darunter Sermorelin, NAD+ und Glutathion, weitere Wirkstoffe sollen folgen. Zu beachten: Keine der fünf rezepturmäßig hergestellten Varianten ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Das Unternehmen verweist darauf, dass die Präparate rechtlich zulässig sind und aus staatlich überwachten US-Apotheken stammen.
Der Nachtsprung selbst ist vor allem eine Gegenbewegung: Die US-Futures erholen sich zum Wochenstart deutlich, und nach fünf Verlusttagen in Folge ist die Aktie technisch angeschlagen und damit anfällig für Eindeckungen. Schon nachbörslich am Freitag zog die Hims and Hers Aktie auf 15,12 Dollar an.
Einordnung der Redaktion: Die Hims and Hers Aktie ist nach einem Verlust von mehr als 60 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Hoch (eigene Rechnung) zu einer Wette auf eine operative Stabilisierung geworden. Der Nachtsprung ist ein erstes Lebenszeichen. Für eine echte Wende müsste Peptides+ zeigen, dass es Abonnenten und Margen zurückbringt.
FAQ
Häufige Fragen zur Hims and Hers Aktie
Warum ist die Hims and Hers Aktie gefallen?
Die gesenkte EBITDA-Prognose, rückläufige Abonnenten gegenüber dem Vorquartal, gesenkte Kursziele und ein schwacher Gesundheitssektor belasteten die Aktie.
Was ist Peptides+?
Ein neuer Spezialbereich, in dem Kunden nach ärztlicher Konsultation personalisierte Peptid- und Nährstofftherapien erhalten können.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Hims and Hers Aktie?
ISIN: US4330001060, WKN: A3CKSZ, Handelssymbol: 82W, US-Handelssymbol: HIMS (NYSE).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.