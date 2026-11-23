Fundamental steht Hims and Hers vor einem Spagat. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 49 Prozent auf rund 890 Millionen Dollar, die Zahl der Abonnenten wuchs um 13 Prozent auf knapp 2,8 Millionen. Gleichzeitig engte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf 3,13 bis 3,15 Milliarden Dollar ein und senkte die Prognose für das bereinigte EBITDA auf 257 bis 277 Millionen Dollar. Im Vorquartal hatte die Spanne noch bei 275 bis 325 Millionen Dollar gelegen. Auch die Abonnentenzahl lag im zweiten Quartal mit knapp 2,9 Millionen höher als jetzt.