Hewlett Packard Enterprise Aktie: Zahlen geschlagen, Prognose erhöht – und trotzdem 8,6 Prozent Minus

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:33 3 Min.

Die Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt vorbörslich um 8,58 Prozent auf 43,90 Dollar und ist der schwächste Wert im S&P 500. Der Serverkonzern hat die Erwartungen übertroffen und stellt für 2027 mehr Umsatz in Aussicht. Der Markt stört sich an den Margen im KI-Geschäft.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Besser als erwartet reicht nicht mehr. Die Hewlett Packard Enterprise Aktie notiert vorbörslich bei 43,90 Dollar, ein Minus von 4,12 Dollar oder 8,58 Prozent. Kein anderer Wert im S&P 500 verliert am Dienstagmorgen mehr. Auslöser sind die Quartalszahlen vom Montagabend und ein Detail im Ausblick. vorbörslicher Kurs der HPE Aktie 43,90 USD Abschlag, schwächster Wert im S&P 500 −8,58 % Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 bis 63,1 Mrd. USD durchschnittliches Kursziel der Analysten 64,33 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; EBC; MarketBeat Der Auslöser Mehr Umsatz, aber weniger Marge im KI-Geschäft Am Montag nach US-Börsenschluss legte HPE die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Der Gewinn lag über den Erwartungen, und für das Geschäftsjahr 2027 stellt der Konzern einen Umsatz von bis zu 63,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Umsatzprognose für das erste Quartal übertraf den Konsens, blieb aber unter der höchsten Analystenschätzung. Entscheidend war ein anderer Punkt: Für die Sparte Cloud und AI erwartet das Management niedrigere Margen als noch im Oktober. Nachbörslich fiel die Aktie zeitweise um rund acht Prozent. Die Vorgeschichte Eine Aktie im Dauerstress Der Rückgang trifft eine angeschlagene Aktie. Am Freitag war sie um 10,5 Prozent gefallen, nachdem UBS das Kursziel von 66 auf 52 Dollar gesenkt hatte. Am Montag folgte mit dem Gesamtmarkt eine kräftige Erholung, die nun wieder verloren geht. Citigroup senkte zuletzt von 92 auf 80 Dollar und blieb bei Buy. Das durchschnittliche Kursziel von 64,33 Dollar liegt rund 47 Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion; sie stammen aus der Zeit vor den Zahlen. Was für die HPE Aktie spricht Quartalsgewinn über den Erwartungen

Umsatzprognose für 2027 angehoben

Rekordaufträge im Netzwerkgeschäft

Durchschnittsziel weit über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Niedrigere Margen bei Cloud und AI erwartet

Zweiter Kursrutsch binnen drei Handelstagen

UBS senkt Kursziel auf 52 Dollar

Kursziele könnten nach den Zahlen fallen Einordnung der Redaktion: Die Hewlett Packard Enterprise Aktie zeigt das Grundproblem der KI-Hardware: Server lassen sich verkaufen, aber nicht mit jeder Marge. Solange der Umsatz schneller wächst als der Gewinn daraus, bleibt die Börse misstrauisch. Nach den Zahlen ist mit einer Welle neuer Analystenstimmen zu rechnen. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie Warum fällt die Hewlett Packard Enterprise Aktie heute vorbörslich?

Nach den Quartalszahlen vom Montagabend stellt der Konzern für die Sparte Cloud und AI niedrigere Margen in Aussicht als im Oktober. Wie lautet die Umsatzprognose von HPE?

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern einen Umsatz von bis zu 63,1 Milliarden Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hewlett Packard Enterprise Aktie?

ISIN US42824C1099, WKN A140KD. US-Handelssymbol: HPE (NYSE). Das deutsche Handelssymbol wird nachgetragen.

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