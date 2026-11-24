Am Montag plus 17 Prozent, am Dienstag minus 16 Prozent: Die Hewlett Packard Enterprise Aktie hat binnen 24 Stunden eine komplette Rally und ihren Abriss erlebt. Mit einem Verlust von 16,31 Prozent auf 40,19 Dollar ist HPE der zweitgrößte S&P 500 Verlierer des Tages. Der Auslöser sind Quartalszahlen, die auf den ersten Blick glänzen.
Hewlett Packard Enterprise Aktie: S&P 500 Verlierer am Abend – minus 16 Prozent, die KI-Server bringen Umsatz, aber immer weniger Marge
Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert am Dienstag 16,31 Prozent auf 40,19 Dollar und ist zweitgrößter S&P 500 Verlierer. HPE übertrifft die Erwartungen und hebt die Prognose kräftig an. Anleger blicken auf die sinkende Marge im KI-Geschäft.
Der Auslöser
Warum die Hewlett Packard Enterprise Aktie als S&P 500 Verlierer einbricht
HPE hat am Montagabend nach Börsenschluss geliefert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im vierten Geschäftsquartal bei 1,43 Dollar, Analysten hatten 1,29 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um rund 50 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 hob der Konzern die Wachstumsprognose auf 27 bis 35 Prozent an, zuvor waren es 13 bis 17 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 5,05 bis 5,35 Dollar erreichen, deutlich mehr als die bisher geschätzten 4,76 Dollar.
Doch im Kleingedruckten steht eine Zahl, die den Jubel beendete. Die operative Marge im wichtigsten Bereich Cloud & KI dürfte im neuen Geschäftsjahr auf etwa 14 Prozent sinken, nach 15,2 Prozent im abgelaufenen Jahr. Finanzchefin Marie Myers begründete das Berichten zufolge mit schwächeren Preisen und einem höheren Anteil von KI-Servern am Umsatz. Diese Rechner sind gefragt, werfen aber weniger ab als das klassische Geschäft. HPE wächst also schnell, verdient an jedem zusätzlichen Dollar aber weniger.
Der Hintergrund
Analysten sprechen vom Höhepunkt bei Wachstum und Bewertung
Die Analysten von Piper Sandler brachten die Sorge auf eine Formel: Der Ausblick lasse auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr und auf sinkende Margen schließen, die Aktie habe den Höhepunkt bei Wachstum und Bewertung erreicht. Die Bank senkte ihr Kursziel von 70 auf 54 Dollar. Raymond James nahm das Ziel leicht von 86 auf 84 Dollar zurück. Der Median der Kursziele liegt laut Reuters bei rund 67 Dollar und damit weit über dem Kurs. Bis Montag hatte sich die Hewlett Packard Enterprise Aktie in diesem Jahr mehr als verdoppelt.
Die Zahlen trafen zudem auf einen Markt im Rückwärtsgang. Am Montag war die Aktie um 17,38 Prozent auf 48,02 Dollar gestiegen, weil die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang (Nvidia, ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) alle KI-Werte beflügelte. Am Dienstag wurden diese Gewinne branchenweit wieder verkauft. HPE warnte nach einem Bericht des Portals Benzinga außerdem, dass Speicherchips und andere Bauteile bis ins Jahr 2028 knapp bleiben könnten. Das zog auch den Rivalen Dell Technologies (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Symbol: DELL) rund 12 Prozent nach unten.
FAQ
Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie
Warum fällt die Hewlett Packard Enterprise Aktie heute?
Trotz guter Zahlen und höherer Prognose erwartet HPE eine sinkende Marge im KI-Geschäft. Zudem wurden KI-Werte nach der Rally vom Montag breit verkauft.
Ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie S&P 500 Verlierer?
Ja. Mit minus 16,31 Prozent ist sie am Dienstag der zweitgrößte Verlierer im S&P 500.
Welche Prognose gibt HPE für 2027?
HPE erwartet ein Umsatzwachstum von 27 bis 35 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hewlett Packard Enterprise Aktie?
ISIN US42824C1099, WKN A140KD, US-Handelssymbol HPE (NYSE).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.