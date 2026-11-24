Warum fällt die Hewlett Packard Enterprise Aktie heute?

Trotz guter Zahlen und höherer Prognose erwartet HPE eine sinkende Marge im KI-Geschäft. Zudem wurden KI-Werte nach der Rally vom Montag breit verkauft.

Ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie S&P 500 Verlierer?

Ja. Mit minus 16,31 Prozent ist sie am Dienstag der zweitgrößte Verlierer im S&P 500.

Welche Prognose gibt HPE für 2027?

HPE erwartet ein Umsatzwachstum von 27 bis 35 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 Dollar.