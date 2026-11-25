HPE hatte am Montagabend (23. November) nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 50 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Dollar nach 0,62 Dollar im Vorjahr und damit klar über der eigenen Prognose von 1,20 bis 1,30 Dollar. Der Markt hatte rund 1,28 bis 1,29 Dollar erwartet. Das Segment Cloud und KI wuchs um 69 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar, die operative Marge dort lag bei 18,4 Prozent.

Die Kehrseite steckt im Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet HPE mit einer operativen Marge von nur noch rund 14 Prozent im Segment Cloud und KI, und die Bruttomarge soll in der zweiten Jahreshälfte weiter sinken, weil der Anteil margenschwacher KI-Server steigt. Die Aktie gab am Dienstag zeitweise mehr als 16 Prozent nach und riss andere KI-Infrastrukturwerte mit nach unten. Der Konkurrent Dell bekam das ebenfalls zu spüren, bevor er nach Börsenschluss eigene Rekordzahlen meldete.