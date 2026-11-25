Die Hewlett Packard Enterprise Aktie (ISIN US42824C1099, Ticker HPE) hat binnen zwei Handelstagen alles gezeigt, was die KI-Rally derzeit ausmacht: Am Montag, 23. November, schloss sie nach einem Sprung von 17,4 Prozent bei 48,02 Dollar, am Dienstag rutschte sie um rund 16 Prozent auf etwa 40 Dollar ab. Auslöser war nicht die Gewinnprognose, die HPE kräftig anhob, sondern die Marge im KI-Servergeschäft. Für die Hewlett Packard Enterprise Aktienprognose der Analysten heißt das: Die Kursziele sinken, doch der Konsens von rund 68 Dollar liegt weiterhin gut 60 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Hewlett Packard Enterprise Aktie Prognose: Analysten kappen Kursziele auf 50 bis 55 Dollar – wie viel Luft sehen sie nach dem 16-Prozent-Absturz?
Die Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt trotz hoher Gewinnprognose um rund 16 Prozent auf etwa 40 Dollar. Die Hewlett Packard Enterprise Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 50 und 84 Dollar, Konsens bei rund 68 Dollar, Streit um die Marge im KI-Servergeschäft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hewlett Packard Enterprise Company
- ISIN / Ticker
- US42824C1099 / HPE (NYSE)
- Schlusskurs 23.11.2026
- 48,02 USD
- 24.11.2026
- rund 40 USD (-16 %), Tagestief rund 39,7 USD
- 52-Wochen-Spanne
- 19,84 bis 73,56 USD
- Quartalsdividende
- 0,17 USD (zuvor 0,1425 USD)
Stand: 25.11.2026, Kurse NYSE vom 24.11.2026; exakter Schlusskurs nicht belegt
Der Auslöser
Was ist bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie passiert?
HPE hatte am Montagabend (23. November) nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 50 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Dollar nach 0,62 Dollar im Vorjahr und damit klar über der eigenen Prognose von 1,20 bis 1,30 Dollar. Der Markt hatte rund 1,28 bis 1,29 Dollar erwartet. Das Segment Cloud und KI wuchs um 69 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar, die operative Marge dort lag bei 18,4 Prozent.
Die Kehrseite steckt im Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet HPE mit einer operativen Marge von nur noch rund 14 Prozent im Segment Cloud und KI, und die Bruttomarge soll in der zweiten Jahreshälfte weiter sinken, weil der Anteil margenschwacher KI-Server steigt. Die Aktie gab am Dienstag zeitweise mehr als 16 Prozent nach und riss andere KI-Infrastrukturwerte mit nach unten. Der Konkurrent Dell bekam das ebenfalls zu spüren, bevor er nach Börsenschluss eigene Rekordzahlen meldete.
Das Geschäft
Wie verdient Hewlett Packard Enterprise sein Geld?
HPE verkauft Server, Speichersysteme, Netzwerktechnik und Finanzierungsleistungen an Unternehmen und Cloud-Anbieter. Im Mittelpunkt steht inzwischen das Segment Cloud und KI mit Servern (8,8 Milliarden Dollar im Quartal, plus 95 Prozent), Speicher (1,5 Milliarden Dollar) und Finanzierung (0,9 Milliarden Dollar). Das Netzwerkgeschäft, das durch die Übernahme von Juniper gewachsen ist, steuerte 3,1 Milliarden Dollar Umsatz bei und erreichte eine operative Marge von 22,1 Prozent. Es ist damit deutlich profitabler als das Servergeschäft.
Die Zahlen
Welche Prognose gibt HPE für 2027?
Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2027 fiel deutlich höher aus als zuvor: Statt 13 bis 17 Prozent will HPE nun 27 bis 35 Prozent beim Umsatz zulegen.
|Kennzahl
|Quartal 4 GJ2026 (Ist)
|Prognose GJ2027
|Umsatz
|14,5 Mrd. USD (+50 %)
|59,4 bis 63,1 Mrd. USD (+27 bis +35 %)
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|1,43 USD
|5,05 bis 5,35 USD
|Free Cashflow
|1,9 Mrd. USD
|mindestens 5,5 Mrd. USD
|Marge Cloud und KI (operativ)
|18,4 %
|rund 14 %
|Prognose Quartal 1 GJ2027
|–
|Umsatz 14,0 bis 14,6 Mrd. USD; EPS 1,30 bis 1,40 USD (Konsens vor Zahlen: 1,05 USD)
Konsens für das Geschäftsjahr 2027 und 2028 lag nicht belegt vor. Konsens zum 1. Quartal stammt aus der Zeit vor der neuen Prognose. Geschäftsjahr endet am 31. Oktober.
Quelle: HPE-Pressemitteilung vom 23.11.2026; Analystenschätzungen
Auf Basis der Gewinnprognose von 5,05 bis 5,35 Dollar je Aktie ergibt sich bei einem Kurs um 40 Dollar rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 7,5 bis 8; Marktdaten nennen für das erwartete KGV Werte von rund 8 bis 9. Die Nettoverschuldung liegt beim 1,4-Fachen des operativen Ergebnisses, das Ziel ist ein Wert unter 2. Die Quartalsdividende steigt um 19 Prozent auf 0,17 Dollar, zusätzlich genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Rückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar; mindestens 75 Prozent des Free Cashflows will HPE im kommenden Jahr an die Aktionäre zurückgeben.
Die Analysten
Wie lautet die Hewlett Packard Enterprise Aktienprognose der Analysten?
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt, bei den meisten bleibt das Rating aber im neutralen Bereich. Der Konsens von 24 Analysten tendiert laut Datenanbietern zu „Kaufen“ und liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 67,6 Dollar. Die Aufschlüsselung nach Kauf, Halten und Verkaufen lag nicht belegt vor.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Wells Fargo
|Equal Weight
|63 → 50 USD
|24.11.2026
|Barclays
|Equal Weight / Hold
|77 → 51 USD
|24.11.2026
|UBS
|Neutral
|– → 52 USD
|20.11.2026
|Piper Sandler
|Neutral
|70 → 54 USD
|24.11.2026
|Evercore ISI
|In Line
|67 → 55 USD
|24.11.2026
|Susquehanna
|Neutral
|62 → 55 USD
|24.11.2026
|Raymond James
|–
|86 → 84 USD
|24.11.2026
Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alle Änderungen vom 24.11.2026, UBS vom 20.11.2026 (vor den Zahlen). Rating Raymond James nicht belegt.
Quelle: Veröffentlichungen der Analystenhäuser
Die Spanne der gesenkten Ziele reicht damit von 50 Dollar (Wells Fargo) bis 84 Dollar (Raymond James). Die Skeptiker, darunter Barclays und Evercore, hatten die Aktie bereits im September und Oktober herabgestuft. Sie bleiben auch nach dem Rückschlag vorsichtig und verweisen auf den Margendruck. JPMorgan äußerte sich zur erwarteten Marge von rund 14 Prozent, ein Kursziel liegt dazu nicht belegt vor. Susquehanna rechnet mit einer Marge von 14 bis 15 Prozent im Segment.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der Hewlett Packard Enterprise Aktie zu?
Wer die Ziele zum Kurs ins Verhältnis setzt, sieht eine große Lücke: Die neu gesenkten Ziele von 50 bis 55 Dollar liegen 25 bis 38 Prozent über einem Kurs von 40 Dollar, der Konsens von gut 67 Dollar sogar rund 68 Prozent. Vor dem Ausverkauf hatte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 73,56 Dollar markiert, das Tief liegt bei 19,84 Dollar. Dass die Marktteilnehmer den Zielen nicht folgen, hat mit dem Zweifel zu tun, ob das KI-Servergeschäft dauerhaft Margen erzielt, die einer Bewertung über dem Branchenschnitt entsprechen. Der Wettbewerber Dell, der am 24. November nach Börsenschluss Rekordzahlen und eine dritte Prognoseanhebung meldete, schloss an diesem Tag bei rund 295 Dollar nach einem Minus von knapp 12 Prozent und wird auf die laufende Prognose mit einem KGV von rund 10 bewertet.
Der Chart
Hewlett Packard Enterprise Aktie Chart: Wo steht die Aktie nach dem Absturz?
Charttechnisch bleibt die Hewlett Packard Enterprise Aktie nach zwei Extremtagen schwer zu lesen. Belegt sind die Marken des Kursverlaufs: Das Tagestief vom 24. November lag bei rund 39,7 Dollar, der Schlusskurs vom Vortag bei 48,02 Dollar, das 52-Wochen-Hoch bei 73,56 Dollar. Ein Rückfall auf größere Tagesverluste ist nicht neu: Am 20. November gab die Aktie 10,1 Prozent nach, am 5. November 11,8 Prozent, am 14. September 10,8 Prozent. Ob die Zone um 40 Dollar hält, entscheidet sich im Handel der kommenden Tage.
Die Szenarien
Hewlett Packard Enterprise Aktie Prognose 2026/2027: Was sagen Bullen und Bären?
|Szenario
|Argument
|Beobachtungspunkt
|Bull-Case
|Prognose und Free Cashflow steigen stark, Netzwerkgeschäft mit Juniper-Synergien (800 Mio. USD jährlich) stützt die Marge
|Marge Cloud und KI im 1. Quartal
|Base-Case
|Umsatz wächst stark, Marge sinkt auf rund 14 %, Gewinn je Aktie steigt trotzdem deutlich
|Bruttomarge im zweiten Halbjahr 2027
|Bear-Case
|KI-Server bleiben margenarm, Speicherengpass und Preisdruck drücken das Ergebnis
|Entwicklung der Speicherpreise
Die Szenarien geben Argumente Dritter wieder und sind keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien und Unternehmensangaben
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt?
9. Dezember 2026: Dividendenstichtag für die erhöhte Quartalsdividende von 0,17 USD, Zahlung rund 8. Januar 2027.
Anfang März 2027: voraussichtlicher Termin der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (vorläufig).
Laufend: Margenentwicklung im KI-Servergeschäft, Speicherpreise und die Reaktion der Analysten auf die Prognose.
Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie
Wie lautet die Hewlett Packard Enterprise Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von 24 Analysten liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 67,6 US-Dollar. Nach den Zahlen senkten Wells Fargo, Barclays, Piper Sandler, Evercore und Susquehanna ihre Ziele auf 50 bis 55 US-Dollar.
Warum fiel die Hewlett Packard Enterprise Aktie um 16 Prozent? Trotz angehobener Prognose erwartet HPE für das Segment Cloud und KI nur noch eine operative Marge von rund 14 Prozent nach 18,4 Prozent im Quartal.
Wie hoch ist die Prognose von HPE für 2027? Das Unternehmen erwartet 27 bis 35 Prozent Umsatzwachstum, einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,05 bis 5,35 US-Dollar und mindestens 5,5 Milliarden US-Dollar Free Cashflow.
Zahlt die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine Dividende? Ja, die Quartalsdividende steigt auf 0,17 US-Dollar je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben. Offenlegungen und mögliche Interessenkonflikte finden sich bei Wells Fargo, Barclays und UBS; für Piper Sandler, Evercore ISI, Susquehanna und Raymond James sind die Offenlegungen auf den Webseiten der Häuser abrufbar.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE): Halten, Kursziel 50,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo Securities (Equal Weight, Kursziel 50 USD) vom 24.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 09:14 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 09:14 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo Securities (Equal Weight, Kursziel 50 USD).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.