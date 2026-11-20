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Heute im Fokus: EWU-Zinsfantasie ausgeprägt

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 10:35 1 Min. Helaba

Der Markt preist für Dezember eine Fed-Zinserhöhung vollständig ein, während die Helaba die Zinserwartungen für die EZB für zu hoch hält.

Bild: Unsplash

In dieser Woche standen einige US-Zahlen zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba. Dabei hätten regionale Fed-Umfragen eine nachlassende Dynamik der industriellen Entwicklung angezeigt und auch die Industrieproduktion sei schwächer ausgefallen als gedacht. Derweil hätten die Einzelhandelsumsätze überzeugen können, sodass weiterhin Konjunkturzuversicht dominiere. Zum Ende der Woche stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr im Kalender. Zu erwähnen sei allenfalls der französische INSEE-Geschäftsklimaindex, bei dem die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt werden sollten. Immerhin habe sich die Lage am dortigen Bondmarkt etwas beruhigt und die Spreads zu Bundesanleihen würden seit einiger Zeit auf hohem Niveau seitwärts tendieren. Auffällig seien derzeit die zahlreichen Reden von Notenbankvertretern. Vor allem die FOMC-Mitglieder würden nicht müde, auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hinzuweisen. Hawkische Stimmen hätten an Gewicht gewonnen und so wundere es nicht, dass per Dezember eine Zinserhöhung vollständig eingepreist werde, bis Mitte 2027 seien fast drei Schritte eskomptiert. Auch hinsichtlich der Europäischen Zentralbank werde eine restriktivere Geldpolitik eingepreist, wobei die Erwartungen zu ambitioniert erscheinen würden. Die Inflation in der Eurozone sei zwar deutlich zu hoch, sie dürfte aber im Verlauf des kommenden Jahres dank niedrigerer Energiepreise und günstiger Basiseffekte zurückgehen. Zudem würden die Inflationserwartungen fest verankert zu sein scheinen.

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