Die Hermès-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Luxuskonzern an der Euronext Paris 1,96 Prozent höher bei 1.276,50 Euro, ein Plus von 24,50 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 1.252,00 Euro.
Hermès-Aktie als CAC40 Gewinner: Luxus-Primus erholt sich mit der Branche
Die Hermès-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,96 % auf 1.276,50 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Sektor erholt sich, die Skepsis bleibt.
CAC40 Gewinner
Warum die Hermès-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Hermès-Aktie folgt dem Luxussektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. LVMH legte um 2,39 Prozent zu, Kering um 2,47 Prozent. Die Hermès-Aktie gilt traditionell als defensivster Wert der Branche, ihr Kursplus fällt daher moderater aus.
Der Hintergrund: Ein Sektor unter Beobachtung
Die Stimmung im Luxussegment ist gemischt. Laut Reuters stufte Barclays den Sektor am Donnerstag auf „Underweight“ ab. Berenberg hatte am 10. November geraten, die Erholung zum Verkauf zu nutzen, weil die Nachfrage in China strukturell schwächer sei.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hermès International SCA
- ISIN
- FR0000052292
- WKN
- 886670
- Handelssymbol
- RMS (Euronext Paris)
- US-Symbol
- HESAY (OTC)
- Kurs
- 1.276,50 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Hermès-Aktie
Warum ist die Hermès-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Luxussektor und der Gesamtmarkt erholten sich, die Aktie stieg um 1,96 Prozent.
Wie ist die Stimmung im Luxussektor? Mehrere Häuser sind skeptisch, Berenberg verweist auf die schwächere Nachfrage in China.
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