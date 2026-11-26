Hermès-Aktie als CAC40 Gewinner: Luxus-Primus erholt sich mit der Branche

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:09 2 Min.

Die Hermès-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,96 % auf 1.276,50 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Der Sektor erholt sich, die Skepsis bleibt.

Die Hermès-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Luxuskonzern an der Euronext Paris 1,96 Prozent höher bei 1.276,50 Euro, ein Plus von 24,50 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 1.252,00 Euro. Kursplus der Hermès-Aktie am Morgen +1,96 % Kurs an der Euronext Paris 1.276,50 € CAC 40 auf 8.114,62 Punkte +1,68 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:31 Uhr CAC40 Gewinner Warum die Hermès-Aktie heute steigt Eine eigene Meldung gab es am Morgen nicht. Die Hermès-Aktie folgt dem Luxussektor und dem Gesamtmarkt: Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. LVMH legte um 2,39 Prozent zu, Kering um 2,47 Prozent. Die Hermès-Aktie gilt traditionell als defensivster Wert der Branche, ihr Kursplus fällt daher moderater aus. Der Hintergrund: Ein Sektor unter Beobachtung Die Stimmung im Luxussegment ist gemischt. Laut Reuters stufte Barclays den Sektor am Donnerstag auf „Underweight“ ab. Berenberg hatte am 10. November geraten, die Erholung zum Verkauf zu nutzen, weil die Nachfrage in China strukturell schwächer sei. Was dagegen spricht Mehrere Analysehäuser bleiben für den Luxussektor skeptisch.

Die Erholung beruht auf dem Marktumfeld, nicht auf einer Hermès-Nachricht.

Das Handelsvolumen ist wegen Thanksgiving gering. Steckbrief Unternehmen Hermès International SCA ISIN FR0000052292 WKN 886670 Handelssymbol RMS (Euronext Paris) US-Symbol HESAY (OTC) Kurs 1.276,50 € Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris FAQ Häufige Fragen zur Hermès-Aktie Warum ist die Hermès-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Luxussektor und der Gesamtmarkt erholten sich, die Aktie stieg um 1,96 Prozent. Wie ist die Stimmung im Luxussektor? Mehrere Häuser sind skeptisch, Berenberg verweist auf die schwächere Nachfrage in China.

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