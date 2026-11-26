Hensoldt entwickelt Sensoren für Verteidigung und Sicherheit, darunter Radarsysteme, Optronik und elektronische Kampfführung. Die Produkte stecken in Flugabwehrsystemen, Kampfflugzeugen und Fahrzeugen. Steigende Verteidigungsbudgets in Europa haben die Nachfrage in den vergangenen Jahren stark erhöht.

Entscheidungen zur Finanzierung der Ukraine und zu gemeinsamen europäischen Rüstungsprogrammen beeinflussen deshalb die Erwartungen an künftige Aufträge.