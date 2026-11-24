Die aktuelle Aktienanalyse von Barclays vom 24. November 2026 liefert eine differenzierte Botschaft für sämtliche HENSOLDT-Aktionäre Analyst Afonso Osorio senkt das Kursziel von 101 Euro auf 90 Euro und bestätigt das Rating "equal weight". Die langfristigen Geschäftsperspektiven bleiben attraktiv, doch der Barclays-Analyst legt bei der Bewertung des Unternehmens strengere Maßstäbe an. Mit einem angestrebten Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro bis 2035 und dem ambitionierten Ausbau der Radarproduktion verfügt HENSOLDT über eine ausgesprochen interessante Wachstumsperspektive. Gleichzeitig sollten Anleger die erheblichen Umsetzungskosten und Bewertungsrisiken nicht unterschätzen. Gemessen am Tradegate-Schlusskurs von 77,98 Euro eröffnet das Kursziel 90 Euro von Barclays ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 15,41 Prozent. Die entscheidende Frage der kommenden Jahre lautet daher nicht allein, wie stark HENSOLDT wachsen kann, sondern wie viel dieses Wachstum an der Börse tatsächlich wert ist. Der europäische Rüstungsboom bleibt eine bedeutende Investmentstory – doch die Ära automatisch steigender Bewertungsmultiplikatoren könnte vorbei sein.

Hat Ihr bester Börsenfreund die HENSOLDT-Aktie noch nicht auf dem Radar? Dann teilen Sie diesen Artikel unbedingt mit ihm! Schließlich wäre es ziemlich peinlich, ausgerechnet bei einem Radarspezialisten eine interessante Börsenstory nicht rechtzeitig zu entdecken. Und für die Weiterleitung brauchen Sie nicht einmal die Genehmigung des Verteidigungsministeriums! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am:24. November 2026

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