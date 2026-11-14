Es ist eines der ehrgeizigsten Wachstumsversprechen der deutschen Börse. Auf seinem Kapitalmarkttag in London bekräftigte der Radar- und Sensorspezialist Hensoldt am 10. November sein Ziel von 6 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 und stellte erstmals 10 Milliarden Euro bis 2035 in Aussicht. Für 2026 erwartet der Konzern rund 2,8 Milliarden Euro. Die Auftragsbücher sind voll: Allein in den ersten neun Monaten gingen neue Aufträge über 3,56 Milliarden Euro ein. Und doch hat es die Hensoldt-Aktie schwer, denn die gesamte Rüstungsbranche steckt in einer Vertrauenskrise. Ist das die Chance – oder die Warnung?
Hensoldt-Aktie: 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2035 – der Radar-Spezialist plant den großen Sprung, doch die Rüstungsbörse zittert
Hensoldt hebt die Umsatzprognose an, erwartet beim Auftragseingang das obere Ende der Spanne und peilt bis 2035 zehn Milliarden Euro Umsatz an – fast viermal so viel wie heute. Doch die Rüstungsaktien stehen unter Druck: Gewinnwarnung bei CSG, Prognosesenkung bei Rheinmetall, Friedenssignale. Die große Hensoldt Aktienanalyse: Zahlen, Ziele, Sektorstimmung und alle Chancen und Risiken für die Hensoldt-Aktie.
Hensoldt Aktienanalyse
Prognose angehoben, Aufträge am oberen Ende
Mit den Neunmonatszahlen hob Hensoldt die Umsatzprognose für 2026 von rund 2,75 auf rund 2,8 Milliarden Euro an. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 19 Prozent liegen. Beim Auftragseingang erwartet das Management das obere Ende der Spanne von 4,1 bis 5,5 Milliarden Euro – und zwar ohne die Aufträge für das Aufklärungsprogramm PEGASUS, die erst Anfang 2027 erwartet werden. Bereits im ersten Halbjahr hatte sich der Auftragseingang auf 2,8 Milliarden Euro verdoppelt, der Auftragsbestand überschritt erstmals 10 Milliarden Euro. Die Kehrseite des Wachstums: Die liquiden Mittel sanken bis Ende September auf 593 Millionen Euro.
Das große Bild
Europas Aufrüstung braucht Augen und Ohren
Panzer, Kampfjets und Flugabwehr sind ohne Radar und Sensorik blind. Genau hier liegt das Geschäft von Hensoldt.
Ob Eurofighter-Radar, Luftverteidigungsradare oder Optronik für Fahrzeuge – Hensoldt liefert die Sensoren, mit denen moderne Waffensysteme ihre Umgebung erfassen. Mit steigenden Verteidigungsbudgets in Deutschland und Europa wächst die Nachfrage. Weil Elektronik und Software einen immer größeren Anteil an Rüstungsprojekten haben, sieht das Management besonders in diesen Bereichen Potenzial für höhere Margen.
Wer die Sensoren liefert, verdient an fast jedem Rüstungsprojekt mit.
Die Sektorkrise
Warum die Rüstungsbörse nervös geworden ist
Die Stimmung im Sektor hat sich gedreht. Anfang November senkte Rheinmetall seine Umsatzprognose, eine Woche später warnte der tschechische Rivale CSG vor niedrigeren Margen. Die US-Bank JPMorgan warnte für den Fall eines Waffenstillstands in der Ukraine vor einem größeren Ausverkauf europäischer Rüstungsaktien. Am 11. November verlor die Hensoldt-Aktie 1,41 Prozent – deutlich weniger als Rheinmetall oder Renk. Für Hensoldt spricht dabei, dass Sensorik und Luftverteidigung auch unabhängig vom Krieg in der Ukraine gefragt sind.
Häufige Fragen zur Hensoldt-Aktie
Welche Ziele hat Hensoldt?
Hensoldt bekräftigte auf dem Kapitalmarkttag am 10. November 2026 ein Umsatzziel von 6 Milliarden Euro für 2030 und nannte 10 Milliarden Euro für 2035.
Was erwartet Hensoldt für 2026?
Einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro, eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19 Prozent und einen Auftragseingang am oberen Ende von 4,1 bis 5,5 Milliarden Euro.
Warum stehen Rüstungsaktien unter Druck?
Die Prognosesenkung von Rheinmetall, die Gewinnwarnung von CSG und Berichte über mögliche Friedensgespräche haben die Stimmung im Sektor belastet.
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