Hensoldt-Aktie: 10 Milliarden Euro Umsatz bis 2035 – der Radar-Spezialist plant den großen Sprung, doch die Rüstungsbörse zittert

Ob Eurofighter-Radar, Luftverteidigungsradare oder Optronik für Fahrzeuge – Hensoldt liefert die Sensoren, mit denen moderne Waffensysteme ihre Umgebung erfassen. Mit steigenden Verteidigungsbudgets in Deutschland und Europa wächst die Nachfrage. Weil Elektronik und Software einen immer größeren Anteil an Rüstungsprojekten haben, sieht das Management besonders in diesen Bereichen Potenzial für höhere Margen.

Wer die Sensoren liefert, verdient an fast jedem Rüstungsprojekt mit.