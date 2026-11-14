Henkel Aktienanalyse: Bestes Wachstum seit Jahren, fünf Zukäufe – ist die Aktie den Analysten davongelaufen?

Jahrelang galt Henkel als verlässlich, aber langweilig. 2026 ist das anders: Der Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffkonzern wächst so stark wie seit Jahren nicht, hebt die Prognose an und kauft gezielt zu. Die Henkel-Vorzugsaktie schloss am Freitag bei 86,94 Euro, in dieser Woche gewann sie mehr als 5 Prozent und notiert so hoch wie seit rund anderthalb Jahren nicht mehr. Diese Henkel Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig das Wachstum ist – und was die Henkel Aktienprognose bestimmt, nachdem die Aktie an den meisten Kurszielen vorbeigezogen ist.