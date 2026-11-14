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Henkel Aktienanalyse: Bestes Wachstum seit Jahren, fünf Zukäufe – ist die Aktie den Analysten davongelaufen?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Persil, Schwarzkopf, Loctite: Henkel wächst so stark wie lange nicht, hebt die Prognose an und kauft für Milliarden zu. Die Henkel-Vorzugsaktie hat seit Jahresbeginn rund ein Viertel gewonnen und notiert über fast allen Kurszielen. Unsere Henkel Aktienanalyse zeigt, wie viel vom Wachstum aus Preiserhöhungen stammt, was die Zukäufe bringen und was die Henkel Aktienprognose jetzt bestimmt.

Jahrelang galt Henkel als verlässlich, aber langweilig. 2026 ist das anders: Der Düsseldorfer Konsumgüter- und Klebstoffkonzern wächst so stark wie seit Jahren nicht, hebt die Prognose an und kauft gezielt zu. Die Henkel-Vorzugsaktie schloss am Freitag bei 86,94 Euro, in dieser Woche gewann sie mehr als 5 Prozent und notiert so hoch wie seit rund anderthalb Jahren nicht mehr. Diese Henkel Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig das Wachstum ist – und was die Henkel Aktienprognose bestimmt, nachdem die Aktie an den meisten Kurszielen vorbeigezogen ist.

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Henkel Aktienanalyse: Bestes Wachstum seit Jahren, fünf Zukäufe – ist die Aktie den Analysten davongelaufen?
Bild: KI-generiert
Umsatz im dritten Quartal, plus 11,0 Prozent
5,713 Mrd. €
Organisches Wachstum, Konsens 4,1 Prozent
+6,5 %
Preiseffekt, Mengen nur plus 1,1 Prozent
+5,4 %
Angehobene Wachstumsprognose 2026, zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent
3,0–4,0 %
Ziel für die bereinigte Umsatzrendite 2026
rund 15 %
Quelle: Henkel, Mitteilung vom 10. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Henkel AG & Co. KGaA
Sitz
Düsseldorf
Ticker
HEN3 (Vorzüge, Xetra)
Index
DAX
Kurs
86,94 Euro
KGV
rund 17
Dividendenrendite
rund 2,4 Prozent
Vorstandschef
Carsten Knobel

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Klebstoff-Weltmarktführer mit Waschmittel-Fundament

Die Henkel Aktie vereint zwei Welten: Hightech-Klebstoffe für die Industrie und Markenartikel für den Supermarkt.

Mit Marken wie Loctite und Technomelt ist Henkel Weltmarktführer bei Klebstoffen – gefragt in Elektroautos, Halbleitern, Rechenzentren und Verpackungen. Das Konsumgütergeschäft mit Persil, Schwarzkopf und Pritt liefert stabile Cashflows. 2025 setzte Henkel rund 20,5 Milliarden Euro um. Unter Konzernchef Carsten Knobel wurden die Konsumgütersparten verschmolzen, schwache Marken verkauft und Kosten gesenkt. Jetzt folgt die zweite Phase: Allein 2026 hat Henkel fünf Übernahmen mit rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz abgeschlossen, darunter den niederländischen Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro und den US-Haarpflegespezialisten Olaplex.

Die Quartalszahlen

Stärkstes Wachstum seit Langem – vor allem über den Preis

Für jede Henkel Aktienanalyse gilt: Entscheidend ist, woher das Wachstum kommt.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent – Analysten hatten nur 4,1 Prozent erwartet. Beide Sparten übertrafen die Prognosen: Das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, die Konsumgütersparte Consumer Brands um 4,8 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro. Der Haken: Von den 6,5 Prozentpunkten stammen 5,4 aus Preiserhöhungen und nur 1,1 aus höheren Mengen. Zudem trug ein außergewöhnliches Plus in Indien, Nahost und Afrika stark bei, während Europa über neun Monate organisch leicht schrumpfte.

Henkel: Zusammensetzung des Umsatzwachstums im dritten Quartal

Prozentpunkte

Quelle: Henkel, Mitteilung vom 10. November 2026

Daten als Tabelle
TreiberBeitrag
Preis5,4
Menge1,1
Zukäufe4,4

Der Ausblick

Mehr Wachstum, weniger Klebstoff-Marge

Für 2026 erwartet Henkel nun ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent statt 1,5 bis 3,5 Prozent. Die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen – die Mitte der bisherigen Spanne sinkt damit leicht. Im margenstarken Klebstoffgeschäft erwartet Henkel nur noch rund 16,5 Prozent, das untere Ende der bisherigen Spanne, weil die Rohstoffkosten um rund 10 Prozent steigen. Die Restrukturierungskosten klettern auf 200 bis 250 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Die Bewertung

KGV um 16 bis 17: keine Schnäppchen mehr

Mit einem KGV von rund 16 bis 17 und einer Dividendenrendite von rund 2,4 Prozent ist die Henkel Aktie nach der Rally kein Schnäppchen mehr, aber auch nicht teuer. Der Blick zurück relativiert die Euphorie: Ihr Rekordhoch markierte die Vorzugsaktie im Juni 2017 bei rund 129 Euro. Die laufende Erholung ist für viele Anleger deshalb eher eine Neubewertung nach einer langen Durststrecke als Übermut.

Die Analysten

Von 65 bis 87 Euro: der Kurs liegt vorn

Die Henkel-Aktie ist an den meisten Analysten vorbeigezogen. Nur Barclays sieht mit 87 Euro ein Ziel knapp über dem Kurs – empfiehlt die Aktie aber nicht zum Kauf. Die Deutsche Bank nennt 80 Euro, Goldman Sachs 79 Euro, Jefferies 78 Euro, die UBS 77 Euro. Am skeptischsten ist JPMorgan mit 65 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Henkel-Vorzugsaktie: Kursziele ausgewählter Analysten

Euro

Schlusskurs am 13. November 2026: 86,94 Euro (Xetra). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: dpa-AFX, finanzen.net; Stand Oktober und November 2026

Daten als Tabelle
AnalystEuro
Barclays87
Schlusskurs 13. November86,94
Deutsche Bank80
Goldman Sachs79
Jefferies78
UBS77
Bernstein74,96
JPMorgan65

Die Szenarien

Henkel Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Analysten ziehen nach

    Das Wachstum hält an, die Zukäufe liefern, die Analysten heben ihre Ziele. Dann könnte die Aktie die Marke von 90 Euro überspringen.

  2. Szenario 2: Konsolidierung

    Die Bewertung bremst, Rohstoffkosten dämpfen die Marge. Die Aktie pendelt zwischen 78 und 90 Euro.

  3. Szenario 3: Preise ausgereizt

    Kunden akzeptieren keine weiteren Preiserhöhungen, die Mengen sinken. Dann droht ein Rückfall Richtung der Analystenziele um 75 bis 80 Euro.

  1. 29. Oktober 2026

    Prognose

    Wachstumsziel angehoben

  2. 10. November 2026Jetzt

    Q3-Bericht

    Organisch plus 6,5 Prozent

  3. 1. Oktober 2026

    Stahl

    Übernahme vollzogen

  4. 8. März 2027

    Geschäftsbericht

    Ausblick auf 2027

Quelle: Henkel; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Henkel Aktienanalyse

Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,713 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent.

Was erwartet Henkel für 2026?
Ein organisches Wachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.

Welche Zukäufe hat Henkel 2026 gemacht?
Fünf Übernahmen mit rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz, darunter Stahl für 2,1 Milliarden Euro und Olaplex.

Welche Kursziele nennen Analysten?
Von 65 Euro bei JPMorgan bis 87 Euro bei Barclays. Das sind Einschätzungen Dritter.

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