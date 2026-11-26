Italien schaltet die Bundesregierung ein: Außenminister Antonio Tajani hat laut Reuters am Donnerstag, 26. November 2026, in einem Schreiben an seinen deutschen Amtskollegen Johann Wadephul um Vermittlung im Streit um die geplante Schließung des Henkel-Werks in Ferentino südlich von Rom gebeten. Die Henkel Vz Aktie (Ticker HEN3, ISIN DE0006048432) notierte am Donnerstag um 16:19 Uhr MEZ im Realtime-Handel bei Lang & Schwarz mit 88,22 Euro, ein Plus von 0,46 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch von 87,82 Euro, wie ad-hoc-news.de berichtet.

Henkel hatte am 17. November 2026 angekündigt, die Produktion in Ferentino bis Juni 2027 einzustellen. Betroffen sind 102 Beschäftigte. Eine Änderung der Unternehmensentscheidung geht aus dem Reuters-Bericht nicht hervor.