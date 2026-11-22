Warum hält sich die Henkel Aktie im Crash?

Der Konzern hob seine Prognose an, die Aktie verlor mit 1,40 Prozent deutlich weniger als der DAX mit 7,28 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Henkel Aktie?

Die ISIN der Vorzugsaktie lautet DE0006048432, die WKN 604843. Das Xetra-Symbol ist HEN3.