Der DAX verlor in dieser Woche 7,28 Prozent, die Henkel Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Xetra-Symbol: HEN3, US-Symbol: HENOY) nur 1,40 Prozent. Sie schloss bei 85,72 Euro. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern profitiert von starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose.
Henkel Aktie hält im Crash stand: Klebstoff-Boom trifft Rohstoffkosten – wie lange trägt der Schutzschild
Die Henkel Vorzugsaktie verliert in einer Woche nur 1,40 Prozent auf 85,72 Euro, während der DAX 7,28 Prozent einbricht. Nach der Prognoseanhebung stellt sich die Frage, ob steigende Rohstoffkosten die Margen drücken.
Henkel Aktie: Xetra-Schlusskurse der Woche
Euro
Vorwochenschluss 13.11.: 86,94 Euro
Quelle: Xetra, laut Wochenanalyse 21.11.
Daten als Tabelle
|Montag
|87,76
|Dienstag
|88,30
|Mittwoch
|87,86
|Donnerstag
|85,92
|Freitag
|85,72
Die Zahlen
Prognose angehoben, aber die Kosten steigen
Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, das Klebstoffgeschäft wuchs organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Der Konzern hob die Prognose auf 3,0 bis 4,0 Prozent organisches Wachstum an, die bereinigte Marge soll bei rund 15 Prozent liegen. Gleichzeitig steigen die Rohstoffkosten um etwa 10 Prozent, und für Restrukturierung sind 200 bis 250 Millionen Euro eingeplant. Die deutschen Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 8,1 Prozent. Am Donnerstag stufte Kepler Cheuvreux die Henkel Aktie ab, danach gab sie leicht nach.
Defensive Stärke
Nur 1,40 Prozent Minus im DAX-Crash.
Kostendruck
Rohstoffe verteuern sich um rund 10 Prozent.
Abstufung
Kepler Cheuvreux senkte seine Einschätzung am Donnerstag.
Stammdaten: Henkel Vorzugsaktie – ISIN DE0006048432, WKN 604843, Symbol HEN3, US-Symbol HENOY. Kepler Cheuvreux ist nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur Henkel Aktie
Warum hält sich die Henkel Aktie im Crash?
Der Konzern hob seine Prognose an, die Aktie verlor mit 1,40 Prozent deutlich weniger als der DAX mit 7,28 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Henkel Aktie?
Die ISIN der Vorzugsaktie lautet DE0006048432, die WKN 604843. Das Xetra-Symbol ist HEN3.
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