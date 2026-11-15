Henkel Aktie: Fünf-Jahres-Hoch nach Wachstumsschub, plus 5 Prozent – Prognose: Wie viel Luft bleibt nach oben?

Wer Henkel noch im Frühjahr als langweiligen Waschmittelwert abgetan hat, reibt sich die Augen. Die Henkel-Aktie ist mit einem Plus von 4,96 Prozent einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 86,94 Euro – so hoch wie seit rund fünf Jahren nicht mehr. Am Dienstag war die Vorzugsaktie mit 4,09 Prozent Plus sogar der größte DAX Gewinner des Tages. Seit dem Tief Ende April bei 62 Euro hat sie rund 40 Prozent zugelegt. Doch jetzt wird es spannend: Die meisten Analysten sehen den fairen Wert inzwischen unter dem Kurs. Unsere Henkel-Aktie Prognose klärt, wie viel Luft noch bleibt.