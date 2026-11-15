Wer Henkel noch im Frühjahr als langweiligen Waschmittelwert abgetan hat, reibt sich die Augen. Die Henkel-Aktie ist mit einem Plus von 4,96 Prozent einer der DAX Gewinner der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 86,94 Euro – so hoch wie seit rund fünf Jahren nicht mehr. Am Dienstag war die Vorzugsaktie mit 4,09 Prozent Plus sogar der größte DAX Gewinner des Tages. Seit dem Tief Ende April bei 62 Euro hat sie rund 40 Prozent zugelegt. Doch jetzt wird es spannend: Die meisten Analysten sehen den fairen Wert inzwischen unter dem Kurs. Unsere Henkel-Aktie Prognose klärt, wie viel Luft noch bleibt.
Henkel Aktie: Fünf-Jahres-Hoch nach Wachstumsschub, plus 5 Prozent – Prognose: Wie viel Luft bleibt nach oben?
Die Henkel-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Plus 4,96 Prozent nach starken Quartalszahlen und angehobener Wachstumsprognose. Die Vorzugsaktie notiert so hoch wie seit rund fünf Jahren nicht mehr – und über den meisten Kurszielen der Analysten. Unsere Henkel-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Henkel Chartanalyse kurzfristig entscheiden und was mittel- bis langfristig für den Persil- und Loctite-Konzern spricht.
Die Quartalszahlen
Das stärkste Wachstum seit Langem – mit einem Preisschild
Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Konzern um 6,5 Prozent, Analysten hatten nur 4,1 Prozent erwartet. Das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies legte organisch um 7,9 Prozent zu, die Konsumgütersparte Consumer Brands mit Persil und Schwarzkopf um 4,8 Prozent. Für das Gesamtjahr hob Henkel die Prognose für das organische Wachstum auf 3,0 bis 4,0 Prozent an, nach zuvor 1,5 bis 3,5 Prozent.
Elektronik wächst zweistellig
Der Bereich Mobility & Electronics, der Materialien für die Halbleiter- und Elektronikfertigung liefert, wuchs organisch um 12,1 Prozent.
Wachstum vor allem über Preise
Von den 6,5 Prozent organischem Wachstum stammen 5,4 Prozentpunkte aus Preiserhöhungen und nur 1,1 Prozentpunkte aus höheren Mengen.
Marge unter Druck
Henkel rechnet mit rund 10 Prozent höheren Materialkosten. Die Marge im Klebstoffgeschäft soll bei rund 16,5 Prozent liegen, im Konzern bei rund 15 Prozent.
Zukäufe in Wachstumsnischen
Allein 2026 hat Henkel fünf Übernahmen mit zusammen rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz abgeschlossen, darunter den Spezialbeschichter Stahl für 2,1 Milliarden Euro.
Kurzfristige Prognose
Henkel Chartanalyse: starker Trend, aber heiß gelaufen
Die Henkel Chartanalyse zeigt ein Bild, das Trendfolger lieben und Vorsichtige skeptisch macht. Alle wichtigen Durchschnittslinien zeigen nach oben, doch der Kurs hat sich weit von ihnen entfernt: Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 73 Euro, die 20-Tage-Linie bei rund 80 Euro. Nach oben ist das Fünf-Jahres-Hoch um 87,70 Euro die erste Hürde, gefolgt von der Widerstandsmarke bei 88,40 Euro. Darüber sehen Charttechniker erst im Bereich von 95 bis 96 Euro nennenswerte Hürden. Nach unten bilden die Zonen um 85 und 84 Euro erste Auffangbereiche, darunter die 20-Tage-Linie.
Szenario 1: Der Trend setzt sich fort
Ein nachhaltiger Schlusskurs über 88,40 Euro würde aus charttechnischer Sicht den Weg in Richtung 95 bis 96 Euro freimachen.
Szenario 2: Konsolidierung auf hohem Niveau
Nach fast 13 Prozent Plus in einem Monat wäre eine Seitwärtsphase zwischen 84 und 88 Euro ein gesunder Abbau der Überhitzung.
Szenario 3: Rücksetzer zur 20-Tage-Linie
Fällt die Aktie unter 84 Euro, rückt die 20-Tage-Linie um 80 Euro in den Fokus. Erst ein Bruch dieser Linie würde das Bild deutlich eintrüben.
Die Analysten
Die Aktie ist den meisten Kurszielen davongelaufen
Goldman Sachs hob das Ziel nach den Zahlen von 79 auf 85 Euro, RBC von 80 auf 82 Euro – beide bleiben aber neutral. Die Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung mit 80 Euro, Barclays sieht 87 Euro. Das höchste Ziel hat die DZ Bank mit einem fairen Wert von 94 Euro, das niedrigste JPMorgan mit 65 Euro und „Underweight“. Im Schnitt von elf Häusern ergibt sich ein Ziel von rund 80 Euro – unter dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Henkel Aktienprognose: vom Waschmittel zum Spezialisten
Mittel- bis langfristig ist die Henkel Aktienprognose eine Wette auf den Umbau. Unter Konzernchef Carsten Knobel wurden die Konsumgüter gebündelt, schwache Marken verkauft und Kosten gesenkt. Jetzt folgen Zukäufe in wachstumsstarken Nischen. Mit Loctite und Technomelt ist Henkel Weltmarktführer bei Klebstoffen – Elektromobilität, Halbleiter und Verpackung sorgen für strukturelle Nachfrage. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 15,6, die Dividendenrendite bei rund 2,4 Prozent. Ein Blick auf die lange Frist relativiert die Euphorie: Das Rekordhoch der Vorzugsaktie liegt bei rund 129 Euro aus dem Jahr 2017, auf Sicht von fünf Jahren steht nur ein Plus von rund 13 Prozent. Für die langfristige Henkel-Aktie Prognose zählt, ob nach dem Preiseffekt auch die Mengen anziehen.
Häufige Fragen zur Henkel-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Henkel-Aktie Prognose?
Der Aufwärtstrend ist intakt, die Aktie aber überhitzt. Ein Schlusskurs über 88,40 Euro wäre ein Signal in Richtung 95 bis 96 Euro, Unterstützungen liegen um 85, 84 und 80 Euro.
Warum ist die Henkel-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Henkel wuchs im dritten Quartal organisch um 6,5 Prozent und hob die Jahresprognose an. Zudem profitierte die Aktie am Freitag von der Umschichtung in defensive Werte. Sie stieg um 4,96 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 65 Euro (JPMorgan) über 80 Euro (Deutsche Bank) und 85 Euro (Goldman Sachs) bis 94 Euro (DZ Bank). Der Durchschnitt liegt bei rund 80 Euro.
Ist die Henkel-Aktie zu teuer?
Mit einem KGV von etwa 15,6 ist sie kein Schnäppchen mehr, aber auch nicht überzogen bewertet. Die meisten Analysten halten sie derzeit für fair bewertet.
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