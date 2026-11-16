Henkel Aktie: Droht eine böse Überraschung?

Die Henkel-Aktienanalyse von JPMorgan vom 13. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Botschaft: Operativ entwickelt sich der Konzern besser als erwartet, doch die Aktie erscheint der Investmentbank weiterhin zu teuer. Analystin Celine Pannuti bestätigt das unveränderte Kursziel 65 Euro und hält am Rating "underweight" fest. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 87,64 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 25,8 Prozent. Besonders interessant ist, dass JPMorgan gleichzeitig die Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent erhöht hat. Die stärkeren Umsatzaussichten, günstige Wechselkursentwicklungen und zusätzliche Beiträge aus Übernahmen sprechen für Henkel. Auf der anderen Seite bleiben Integrationsrisiken, schwankende Rohstoffpreise und mögliche Belastungen der Margen bestehen. Für Anleger ergibt sich damit ein Spannungsfeld zwischen einer verbesserten Geschäftsentwicklung und einer aus Sicht von JPMorgan anspruchsvollen Bewertung. Die zentrale Frage lautet nicht mehr allein, ob Henkel wachsen kann, sondern ob das zukünftige Wachstum den aktuellen Aktienkurs rechtfertigt. JPMorgan bleibt skeptisch. Ob das Kursziel 65 Euro tatsächlich erreicht wird, hängt jedoch von der weiteren Entwicklung des Unternehmens und des Aktienmarktes ab.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.