Montag – Rückenwind. Während der DAX um 0,57 Prozent nachgab, stieg die Henkel-Aktie um 0,94 Prozent auf 87,76 Euro.

Dienstag – nahe dem Fünfjahreshoch. Am schwarzen Dienstag legte die Aktie um weitere 0,62 Prozent auf 88,30 Euro zu – den höchsten Schlusskurs der Woche und ein Niveau nahe dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren.

Mittwoch – leichte Abgaben. Die Aktie verlor 0,50 Prozent auf 87,86 Euro.

Donnerstag – die Abstufung. Kepler Cheuvreux stufte Henkel im Rahmen einer Branchenstudie zu Rohstoff- und Energiekosten ab. Die Aktie fiel um 2,21 Prozent auf 85,92 Euro.

Freitag – stabil im Crash. Während der DAX um 2,60 Prozent einbrach, gab Henkel nur 0,23 Prozent auf 85,72 Euro nach.