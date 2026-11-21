Klebstoffe, Waschmittel, Haarpflege – die Produkte von Henkel braucht man auch dann, wenn an der Börse Panik herrscht. Das zeigte sich in dieser Woche: Die Henkel-Aktie (Vorzugsaktie, ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Xetra-Kürzel: HEN3, US-Handelssymbol: HENOY) verlor nur 1,40 Prozent auf 85,72 Euro, während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte. Damit gehört der Düsseldorfer Konzern zu den DAX Gewinnern der Woche und belegt Platz fünf unter den Wochengewinnern. Zur Wochenmitte notierte die Aktie nahe dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Stärke steckt.
Henkel-Aktie DAX Gewinner: Fünfjahreshoch und angehobene Prognose – der Klebstoffriese hält im Crash die Stellung
Die Henkel-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte, verloren die Vorzugsaktien nur 1,40 Prozent und belegen Platz fünf der Wochengewinner. Das boomende Klebstoffgeschäft, eine angehobene Prognose und der Ruf als defensiver Konsumwert stützten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Zahlen und die Kostenrisiken.
Wochenanalyse
Zwei starke Tage, ein Rückschlag: so lief die Woche der Henkel-Aktie
Zu Wochenbeginn stemmte sich die Henkel-Aktie dem Ausverkauf entgegen und kletterte weiter. Erst eine Analystenstudie bremste den Lauf.
Montag – Rückenwind. Während der DAX um 0,57 Prozent nachgab, stieg die Henkel-Aktie um 0,94 Prozent auf 87,76 Euro.
Dienstag – nahe dem Fünfjahreshoch. Am schwarzen Dienstag legte die Aktie um weitere 0,62 Prozent auf 88,30 Euro zu – den höchsten Schlusskurs der Woche und ein Niveau nahe dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren.
Mittwoch – leichte Abgaben. Die Aktie verlor 0,50 Prozent auf 87,86 Euro.
Donnerstag – die Abstufung. Kepler Cheuvreux stufte Henkel im Rahmen einer Branchenstudie zu Rohstoff- und Energiekosten ab. Die Aktie fiel um 2,21 Prozent auf 85,92 Euro.
Freitag – stabil im Crash. Während der DAX um 2,60 Prozent einbrach, gab Henkel nur 0,23 Prozent auf 85,72 Euro nach.
Die Gründe
Klebstoffe, Prognose, Konsumgüter: was den Wochengewinner stützt
Die Grundlage für die Stärke der Henkel-Aktie wurde schon am 10. November gelegt. Henkel steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 11,0 Prozent auf 5,71 Milliarden Euro, organisch um 6,5 Prozent. Der Star war einmal mehr das Klebstoffgeschäft: Adhesive Technologies wuchs organisch um 7,9 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Die Klebstoffe von Henkel stecken in Smartphones, Autos, Verpackungen und Flugzeugen – ein Geschäft mit hoher Marge und starker Marktstellung. Henkel hob daraufhin die Prognose für 2026 an: Das organische Umsatzwachstum soll nun 3,0 bis 4,0 Prozent erreichen, zuvor waren 1,5 bis 3,5 Prozent angepeilt.
Boomendes Klebstoffgeschäft
Adhesive Technologies wächst deutlich schneller als der Konzern und soll 2026 organisch um 4,5 bis 5,5 Prozent zulegen.
Angehobene Prognose
Henkel hat seine Wachstumsziele für 2026 erhöht. Die bereinigte Umsatzrendite soll bei rund 15 Prozent liegen.
Defensive Konsummarken
Mit Marken wie Persil, Schwarzkopf und Pritt verkauft Henkel Produkte des täglichen Bedarfs – gefragt, wenn Anleger Sicherheit suchen.
Fern vom KI-Ausverkauf
Henkel hängt nicht am Bau von KI-Rechenzentren und gilt nicht als mögliches Opfer von KI-Software. Das schützte die Aktie in dieser Woche.
Einordnung
Die Kostenfrage bleibt offen
Ganz ohne Schatten ist das Bild nicht. Henkel rechnet für 2026 mit rund 10 Prozent höheren Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte vor Gegenmaßnahmen, die Kosten für den Konzernumbau steigen auf 200 bis 250 Millionen Euro. Genau dieses Thema griff Kepler Cheuvreux am Donnerstag auf: Nach dem starken Kurslauf seit Mai sieht das Haus mehr Risiken bei den Kosten und begrenzten Spielraum. Am Freitag lieferte das Statistische Bundesamt die Bestätigung, dass der Kostendruck real ist – die deutschen Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 8,1 Prozent zum Vorjahr. Entscheidend wird, ob Henkel die höheren Kosten über Preise und Effizienz weitergeben kann.
Häufige Fragen zur Henkel-Aktie
Warum ist die Henkel-Aktie einer der DAX Gewinner der Woche?
Die Henkel-Vorzugsaktie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 nur 1,40 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel. Das starke Klebstoffgeschäft, die angehobene Prognose und das defensive Profil stützten.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Henkel-Aktie?
Die Vorzugsaktie hat die ISIN DE0006048432 und die WKN 604843. Auf Xetra wird sie unter HEN3 gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter HENOY.
Was erwartet Henkel für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 3,0 bis 4,0 Prozent und eine bereinigte Umsatzrendite von rund 15 Prozent.
Wann legt Henkel die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 8. März 2027.
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