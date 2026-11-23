Neben den drei zuletzt aktiven Investmentgesellschaften sind weitere professionelle Marktteilnehmer mit bedeutenden Netto-Leerverkaufspositionen bei HelloFresh vertreten. SIH Partners, LLLP hält eine Position von 1,40 % des ausgegebenen Aktienkapitals, zuletzt gemeldet am 17. November 2026. Damit gehört die Gesellschaft zu den größten ausgewiesenen Leerverkäufern des Kochboxen-Spezialisten. Ebenfalls engagiert ist Tages Capital LLP mit einer Position von 1,07 %, zuletzt gemeldet am 11. November 2026. D. E. Shaw & Co., L.P. weist eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,59 % aus, deren jüngste Meldung vom 10. November 2026 stammt. Hinzu kommt Acadian Asset Management LLC mit einer Position von 0,70 %, zuletzt gemeldet am 19. Oktober 2026. Die unterschiedlichen Meldedaten zeigen, dass die Positionen nicht alle am selben Tag aktualisiert wurden. Dennoch verdeutlichen sie, dass HelloFresh bei mehreren international tätigen Investmentgesellschaften auf der Short-Seite vertreten ist. Die konkreten Beweggründe der einzelnen Investoren sind nicht bekannt. Für Anleger bleibt besonders interessant, ob weitere Hedgefonds dem Beispiel von Marshall Wace und Capital Fund Management folgen oder ihre Positionen ausbauen.