HelloFresh Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – nach dem Insider-Sprung nehmen Anleger Gewinne mit

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die HelloFresh Aktie verliert am Donnerstagmorgen 2,32 Prozent auf 3,241 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Gestern noch Spitzenreiter nach einem Aktienkauf aus dem Aufsichtsratsumfeld, heute folgt die Verschnaufpause.

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Gestern Erster, heute unter den Letzten: Die HelloFresh Aktie gibt am Donnerstagmorgen um 2,32 Prozent auf 3,241 Euro nach und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte sie mit plus 5,30 Prozent die Gewinnerliste angeführt. Kurs der HelloFresh Aktie am Morgen 3,241 € Tagesverlust, Platz 3 der SDAX Verlierer −2,32 % Kurs am Mittwochabend 3,318 € Kaufkurs des Aufsichtsrat-nahen Investors 2,94 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:17 Uhr; Meldungen zu Eigengeschäften vom 25. November 2026 Der Auslöser Warum fällt die HelloFresh Aktie heute? Neue Nachrichten gibt es nicht. Das Minus der HelloFresh Aktie ist die Rückseite des gestrigen Erfolgs. Wer am Mittwoch auf die Insidermeldung gesetzt hat, sichert heute Gewinne. Gleichzeitig greifen Anleger am Donnerstag vor allem bei den zuvor verprügelten Technologiewerten zu. Titel, die sich dem Ausverkauf entzogen hatten, stehen hinten an. Der Anlass des Sprungs bleibt bestehen. Die Active Ownership Opportunities SCS, die Aufsichtsrat Florian Schuhbauer nahesteht, kaufte am 20. November 600.000 Aktien zu durchschnittlich 2,94 Euro, zusammen rund 1,76 Millionen Euro. Trotz des heutigen Rücksetzers liegt der Kurs des SDAX Verlierers gut zehn Prozent über diesem Einstiegspreis. Der Hintergrund Sparkurs mit offenem Ausgang HelloFresh verkleinert bewusst sein Geschäft. Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 11,3 Prozent, die Bestellungen gingen um 17,9 Prozent zurück. Das operative Ergebnis stieg dennoch, für 2026 peilt der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro an. Was für die HelloFresh Aktie spricht Aktienkauf über 1,76 Millionen Euro aus dem Aufsichtsratsumfeld

Ergebnis steigt trotz Umsatzrückgang

Kurs weiter klar über dem Kaufkurs des Insiders Was Anleger bedenken sollten Bestellungen um 17,9 Prozent gesunken

Kurzfristige Käufer nehmen Gewinne mit

Langfristiger Abwärtstrend intakt Kurz erklärt Fragen und Antworten zur HelloFresh Aktie Warum ist die HelloFresh Aktie SDAX Verlierer?

Nach dem Kurssprung vom Mittwoch nehmen Anleger Gewinne mit. Eine neue Meldung gibt es nicht. Was war der Auslöser des Anstiegs?

Der Kauf von 600.000 Aktien durch eine dem Aufsichtsrat Florian Schuhbauer nahestehende Gesellschaft. HelloFresh Aktie: ISIN DE000A161408, WKN A16140, Börsenkürzel HFG. Fazit zur HelloFresh Aktie Ein Rücksetzer nach einem Fünf-Prozent-Tag ist normal. Die HelloFresh Aktie hält den Großteil ihrer Gewinne. Als SDAX Verlierer des Morgens zeigt sie, dass Insiderkäufe einen Impuls geben, aber keinen Trend ersetzen.

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