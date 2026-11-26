Warum fällt die HelloFresh Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sorge um schrumpfende Umsätze und Bestellungen belastet die HelloFresh Aktie weiter.

Ist die HelloFresh Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,54% gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HelloFresh Aktie? ISIN DE000A161408, WKN A16140, Handelssymbol HFG (Xetra).