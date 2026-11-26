Die HelloFresh Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den SDAX Verlierern: Der Kochbox-Versender aus Berlin verliert 0,54% auf 3,30 Euro. Der Abschlag ist gering, doch die HelloFresh Aktie bleibt ein Wert unter Druck: Im Jahresverlauf hat sie bereits den Großteil ihres Werts eingebüßt, am 25. September fiel sie im Xetra-Handel bis auf das Rekordtief von 2,156 Euro.
HelloFresh Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Kochbox-Pionier schrumpft weiter
Die HelloFresh Aktie gibt am Donnerstagmittag um 0,54% auf 3,30 Euro nach und ist SDAX Verlierer. Weniger Bestellungen und ein schrumpfender Umsatz bleiben die Belastung, auch wenn die Profitabilität steigt.
Der Auslöser
Warum die HelloFresh Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene HelloFresh-Nachricht gibt es am Donnerstag nicht. Der Kurs spiegelt die Skepsis wider, ob das Unternehmen den Umsatzrückgang stoppen kann. Nach den Quartalszahlen vom 5. November verlor die HelloFresh Aktie am 6. November 7,9%, obwohl der Konzern seine zuvor gesenkte Jahresprognose bestätigt hatte.
Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Umsatz um 11,3% auf rund 1,4 Mrd. Euro. Hintergrund sind weniger Bestellungen und deutlich geringere Marketingausgaben, die absolut um 24,1% zurückgingen. Der durchschnittliche Bestellwert stieg dagegen um 7,5% auf 70,50 Euro, getrieben von selektiven Preiserhöhungen, mehr Zusatzprodukten und einem höheren Anteil an Premium-Rezepten.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|rund 1,4 Mrd. Euro
|rund 1,6 Mrd. Euro
|Bereinigtes EBITDA
|50,9 Mio. Euro
|40,3 Mio. Euro
|Durchschnittlicher Bestellwert
|70,50 Euro
|65,60 Euro
|Freier Cashflow
|-5,7 Mio. Euro
|-80,7 Mio. Euro
Umsatz und bereinigtes EBITDA währungsbereinigt.
Quelle: HelloFresh SE, Quartalsmitteilung vom 05.11.2026
Einordnung
Gesundschrumpfen statt Wachstum bei der HelloFresh Aktie
Für 2026 erwartet HelloFresh einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 bis 11% und ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Mio. Euro. Die Prognose war am 24. September gesenkt worden und hatte den Kurs auf das Rekordtief geschickt. Die Strategie setzt klar auf Profitabilität: Der Mittelabfluss ist fast gestoppt, Kochboxen erreichten eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,7%, das Segment Fertiggerichte die Gewinnschwelle. Offen bleibt, ob das Geschäft mit weniger Kunden dauerhaft stabil wächst.
FAQ
Häufige Fragen zur HelloFresh Aktie
Warum fällt die HelloFresh Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Sorge um schrumpfende Umsätze und Bestellungen belastet die HelloFresh Aktie weiter.
Ist die HelloFresh Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,54% gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HelloFresh Aktie? ISIN DE000A161408, WKN A16140, Handelssymbol HFG (Xetra).
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