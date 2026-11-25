HelloFresh Aktie: SDAX Gewinner am Abend – ein Aufsichtsrat-naher Investor kauft 600.000 Aktien

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 3 Min.

Die HelloFresh Aktie gewinnt am Mittwoch 5,30 Prozent auf 3,318 Euro und ist größter SDAX Gewinner. Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Florian Schuhbauer hat für rund 1,76 Millionen Euro Aktien gekauft.

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Wer es wissen muss, kauft: Die HelloFresh Aktie springt am Mittwoch um 5,30 Prozent auf 3,318 Euro und führt die Liste der SDAX Gewinner an (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Nachmittag wurde ein Aktienkauf aus dem Umfeld des Aufsichtsrats bekannt. Im Hoch kostete der Titel in Stuttgart 3,44 Euro. Kurs der HelloFresh Aktie am Abend 3,318 € Tagesgewinn, Platz 1 der SDAX Gewinner +5,30 % Gekaufte Aktien, Durchschnittskurs 2,94 € 600.000 Gesamtvolumen des Kaufs 1,76 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Meldungen zu Eigengeschäften vom 25. November 2026; HelloFresh Der Auslöser Warum steigt die HelloFresh Aktie heute? Den Ausschlag gibt eine Pflichtmitteilung. Die Active Ownership Opportunities SCS, eine Gesellschaft, die HelloFresh-Aufsichtsrat Florian Schuhbauer nahesteht, hat am 20. November insgesamt 600.000 Aktien erworben. Der Durchschnittspreis lag bei 2,94 Euro, das Volumen bei rund 1,76 Millionen Euro. Veröffentlicht wurde das Geschäft am Mittwoch kurz nach 14 Uhr. An der Börse gelten solche Käufe als Vertrauensbeweis. Schon am Morgen hatte der SDAX Gewinner gut zwei Prozent im Plus gelegen, mit der Meldung zog der Kurs weiter an. Laut finanzen.net war die HelloFresh Aktie am Nachmittag der umsatzstärkste Wert im SDAX. Der Hintergrund Schrumpfen, um zu verdienen Der Kauf fällt in eine Phase des Umbaus. HelloFresh fährt das Marketing zurück und nimmt dafür weniger Geschäft in Kauf. Im dritten Quartal sank der Umsatz währungsbereinigt um 11,3 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro, die Zahl der Bestellungen ging um 17,9 Prozent auf 19,6 Millionen zurück. Das operative Ergebnis stieg dennoch. Für 2026 peilt der Berliner Konzern ein bereinigtes EBITDA von 350 bis 370 Millionen Euro an. Im Jahresverlauf hatte die HelloFresh Aktie bis zum Kaufzeitpunkt rund 45 Prozent verloren. Der Investor griff also nahe dem Tief zu und liegt nach wenigen Tagen bereits knapp 13 Prozent im Plus. Was für die HelloFresh Aktie spricht Aktienkauf über 1,76 Millionen Euro aus dem Aufsichtsratsumfeld

Operatives Ergebnis steigt trotz Umsatzrückgang

Höchster Handelsumsatz im SDAX Was Anleger bedenken sollten Bestellungen im dritten Quartal um 17,9 Prozent gesunken

Umsatz soll 2026 um 9 bis 11 Prozent schrumpfen

Langfristiger Abwärtstrend noch nicht gebrochen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur HelloFresh Aktie Warum ist die HelloFresh Aktie SDAX Gewinner?

Eine dem Aufsichtsrat Florian Schuhbauer nahestehende Gesellschaft hat 600.000 Aktien gekauft. Die Meldung trieb den Kurs. Zu welchem Preis wurde gekauft?

Im Durchschnitt zu 2,94 Euro je Aktie, insgesamt für rund 1,76 Millionen Euro. Wie läuft das Geschäft?

Umsatz und Bestellungen sinken, das operative Ergebnis steigt durch den Sparkurs. HelloFresh Aktie: ISIN DE000A161408, WKN A16140, Börsenkürzel HFG. Fazit zur HelloFresh Aktie Ein Kauf aus dem Aufsichtsratsumfeld ist ein starkes Signal, ersetzt aber kein Wachstum. Die HelloFresh Aktie bleibt eine Wette auf höhere Margen bei kleinerem Geschäft. Als SDAX Gewinner des Tages hat sie zumindest das Vertrauen eines Insiders auf ihrer Seite.

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