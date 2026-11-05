HelloFresh Aktie explodiert - Gewinnwende begeistert!

HelloFresh liefert im dritten Quartal 2026 ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen seine Profitabilität trotz rückläufiger Umsätze verbessern kann. Das bereinigte operative Ergebnis steigt währungsbereinigt um 26,3 Prozent auf 50,9 Millionen Euro. Die AEBITDA-Marge im Kochboxengeschäft verbessert sich auf 10,7 Prozent. Das Geschäft mit Fertiggerichten erreicht die operative Gewinnschwelle, nachdem im Vorjahresquartal noch ein negatives AEBITDA von 21,6 Millionen Euro angefallen war. Gleichzeitig verbessert sich der Free Cashflow von minus 80,7 Millionen Euro auf minus 5,7 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist zweifellos positiv. Sie zeigt, dass die Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung Wirkung entfalten. Allerdings bleibt die wirtschaftliche Situation anspruchsvoll. Der Umsatz sinkt währungsbereinigt um 11,3 Prozent, während die Zahl der Bestellungen um 17,9 Prozent zurückgeht. Die Marketingausgaben werden um 24,1 Prozent reduziert. Für das Gesamtjahr erwartet HelloFresh weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 9 und 11 Prozent. Die operative Erholung ist deshalb noch nicht mit einer nachhaltigen Rückkehr zum Wachstum gleichzusetzen. Positiv sind auch die Fortschritte bei der Finanzierung. Die Rückzahlung eines Darlehensteils von 72,8 Millionen Euro und die Verlängerung der Kreditfazilität über 375 Millionen Euro bis Oktober 2030 verbessern die finanzielle Planungssicherheit.

Die Aktie reagiert auf die Quartalszahlen mit einem Kurssprung von rund 12 Prozent auf 3,35 Euro. Die Analystenbewertungen zeigen jedoch, dass die Einschätzungen zur langfristigen Entwicklung erheblich auseinandergehen. Die jüngste Bewertung stammt von Deutsche Bank Research. Analystin Nizla Naizer bestätigte am 21. Oktober 2026 das Rating "Hold" und ein Kursziel von 3,50 Euro. Dies entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 4,48 Prozent. Ältere Bewertungen reichen von 2,30 Euro bei Kepler Capital Markets bis 8,35 Euro bei Jefferies. Diese große Spannbreite verdeutlicht die Unsicherheit bei der Bewertung des Geschäftsmodells. Aus redaktioneller Sicht besitzt HelloFresh interessante Turnaround-Chancen. Besonders die Verbesserung der Profitabilität und des Free Cashflows sind wichtige Fortschritte. Gleichzeitig bleibt der Rückgang des Geschäftsvolumens ein erheblicher Risikofaktor. Die kommenden Quartale müssen zeigen, ob HelloFresh seine Bestellzahlen stabilisieren und langfristig wieder wachsen kann. Die Aktie ist deshalb kein risikoloser Gewinner der operativen Erholung, sondern ein Wertpapier mit erheblichen Chancen und Risiken. Der Kurssprung ist ein beeindruckendes Signal. Ob daraus ein nachhaltiges Comeback entsteht, entscheidet sich jedoch nicht an einem einzigen Börsentag, sondern an der weiteren Entwicklung von Umsatz, Profitabilität und Cashflow.

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Schick diesen Artikel unbedingt an deine Börsenfreunde! Denn wenn HelloFresh an einem einzigen Tag um 12 Prozent steigt, ist das die wohl einzige Kochbox, bei der Anleger plötzlich mehr Appetit auf Aktien als auf Abendessen bekommen! Und falls deine Freunde glauben, 149 Prozent Kurspotenzial seien bereits garantiert, erinnere sie daran, dass selbst der beste Sternekoch aus einer Analystenprognose noch keinen sicheren Börsengewinn zaubern kann. Also schnell teilen: Gute Börseninformationen gehören auf den Tisch – am besten noch bevor jemand seine gesamten Ersparnisse in die vermeintliche Kursrakete wirft und anschließend nur noch Nudeln mit Ketchup bestellen kann!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 5. November 2026

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