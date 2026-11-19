Neben PDT Partners sind zwei weitere bedeutende institutionelle Investoren mit jüngeren Netto-Leerverkaufspositionen bei Heidelberger Druckmaschinen vertreten. Die größte dieser Positionen hält Citadel Advisors LLC mit 0,80 Prozent des Aktienkapitals. Die entsprechende Meldung stammt vom 17. November 2026. Ebenfalls am 17. November wurde eine Netto-Leerverkaufsposition von WorldQuant, LLC in Höhe von 0,59 Prozent gemeldet. Zusammen mit den 0,60 Prozent von PDT Partners ergeben sich damit zuletzt gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen von insgesamt 1,99 Prozent des Heidelberger Druck-Aktienkapitals. Besonders auffällig ist, dass alle drei Meldungen innerhalb von nur zwei Tagen erfolgten. Das zeigt eine erhebliche Präsenz institutioneller Investoren auf der Short-Seite. Eine weitere Position von BlueMountain Capital Management, LLC in Höhe von 0,59 Prozent stammt bereits vom 19. Oktober 2018 und ist deshalb für die Beurteilung der jüngsten Entwicklung nicht aussagekräftig. Die Summe von 1,99 Prozent berücksichtigt ausschließlich die drei aktuellen Meldungen aus November 2026. Allerdings handelt es sich dabei um die jeweils zuletzt gemeldeten Positionen, die nicht zwangsläufig eine vollständig zeitgleiche Erfassung sämtlicher Short-Engagements darstellen. Weitere Positionen unterhalb der öffentlichen Meldeschwelle können ebenfalls bestehen.