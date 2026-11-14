Im Herbst sah es so aus, als stünde Heidelberg Materials eine lange Durststrecke bevor. Die Aktie war um mehr als ein Viertel unter ihr Jahreshoch von 241,80 Euro gefallen. Dann kamen die Zahlen zum dritten Quartal – und die Heidelberg-Materials-Aktie sprang binnen einer Woche um mehr als 15 Prozent. Am Freitag schloss sie bei 177,15 Euro, knapp über der viel beachteten 200-Tage-Linie. Diese Heidelberg Materials Aktienanalyse zeigt, ob aus der Erholung eine Trendwende wird – und was die Heidelberg Materials Aktienprognose jetzt bestimmt.
Heidelberg Materials Aktienanalyse: Zahlen-Coup, neues Sparpaket, Rechenzentren – ist die Zement-Aktie zurück im Aufwärtstrend?
Erst stürzte die Heidelberg-Materials-Aktie um mehr als ein Viertel vom Jahreshoch ab, dann katapultierten starke Quartalszahlen und ein neues Sparprogramm sie binnen einer Woche um über 15 Prozent nach oben. Unsere Heidelberg Materials Aktienanalyse zeigt, was die Wende trägt, warum Rechenzentren und das Infrastrukturpaket helfen und was die Heidelberg Materials Aktienprognose jetzt bestimmt.
HEIHEI
Steckbrief
- Unternehmen
- Heidelberg Materials AG
- Sitz
- Heidelberg
- Ticker
- HEI (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 177,15 Euro
- 52-Wochen-Hoch
- 241,80 Euro
- KGV
- rund 14
- Dividendenrendite
- rund 2,1 Prozent
- Vorstandschef
- Dominik von Achten
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Rekordhoch zum Rückschlag
Die Heidelberg Materials Aktie war über Jahre einer der großen Gewinner im DAX – bis die Sorge vor einer längeren Baukrise zurückkehrte.
Heidelberg Materials ist einer der größten Baustoffkonzerne der Welt: Zement, Zuschlagstoffe wie Sand und Kies sowie Transportbeton. Auf Fünfjahressicht hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, getragen von steigenden Preisen und einem konsequenten Sparkurs. 2026 kam der Rückschlag: schwache Baumärkte in Großbritannien und Frankreich, steigende Kosten in Nordamerika und die Sorge, dass Preiserhöhungen an Grenzen stoßen. Die Aktie fiel bis in den Herbst um mehr als ein Viertel.
Die Quartalszahlen
Preise steigen schneller als die Kosten
Für jede Heidelberg Materials Aktienanalyse gilt: Entscheidend ist der Abstand zwischen Preisen und Kosten.
Im dritten Quartal lagen Umsatz und operatives Ergebnis über den Erwartungen. Der Umsatz wuchs erstmals seit Anfang 2023 wieder zweistellig, die Preise stiegen stärker als die Kosten, und erstmals seit Langem kamen auch Mengenzuwächse hinzu. Die operative EBITDA-Marge sank zwar um 54 Basispunkte auf 25,3 Prozent, auf vergleichbarer Basis aber nur um 11 Basispunkte. Rückenwind kommt aus zwei Richtungen: In Nordamerika treiben Rechenzentren und Infrastrukturprojekte die Nachfrage, in Deutschland kommen die Mittel aus dem Infrastrukturpaket des Bundes langsam auf den Baustellen an.
Das Sparprogramm
500 plus 300 Millionen: die Kosten im Griff
Die zweite Nachricht machte aus einer Zahlenreaktion eine Neubewertung: Heidelberg Materials wird sein Sparprogramm über 500 Millionen Euro bis Ende 2026 übertreffen und legt bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro an Einsparungen nach. Damit hat das Management greifbare Gewinntreiber für 2027 und 2028 benannt. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über 10 Prozent.
Die Bewertung
KGV um 14: nicht teuer nach dem Rückschlag
Auch nach der Rally ist die Heidelberg Materials Aktie mit einem KGV von rund 14 nicht teuer, die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 Prozent. Der Rückkauf eigener Aktien hat zudem die Zahl der ausstehenden Papiere reduziert. Der Markt hatte im Herbst eine längere Durststrecke eingepreist. Das dritte Quartal hat gezeigt, dass Preise, Kosten und Mengen gleichzeitig in die richtige Richtung laufen können – genau diese Neubewertung trieb den Kurs.
Die Analysten
Von 225 bis 286 Euro: viel Luft nach oben
Die Analysten sehen deutliches Potenzial. JPMorgan bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 225 Euro. Noch optimistischer ist Jefferies mit 286 Euro – das wäre ein neues Rekordhoch. Beide Häuser verweisen auf die Preissetzungsmacht und die Sparprogramme. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Heidelberg Materials Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Trendwende bestätigt
Die Aktie hält sich über der 200-Tage-Linie, die Jahreszahlen im Februar zeigen weiteres Wachstum. Dann könnte sie Richtung JPMorgan-Ziel von 225 Euro steigen.
Szenario 2: Konsolidierung
Nach der Rally nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie pendelt zwischen 165 und 195 Euro.
Szenario 3: Rückfall
Steigende Energiepreise oder eine schwache Baukonjunktur drücken die Marge. Dann droht ein Rückfall unter 165 Euro.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktienanalyse
Warum ist die Aktie so stark gestiegen?
Wegen Quartalszahlen über den Erwartungen, des ersten zweistelligen Umsatzplus seit 2023 und eines zusätzlichen Sparprogramms über 300 Millionen Euro.
Was erwartet Heidelberg Materials für 2026?
Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über 10 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 225 Euro, Jefferies 286 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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