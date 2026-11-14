Heidelberg Materials Aktienanalyse: Zahlen-Coup, neues Sparpaket, Rechenzentren – ist die Zement-Aktie zurück im Aufwärtstrend?

Warum ist die Aktie so stark gestiegen?

Wegen Quartalszahlen über den Erwartungen, des ersten zweistelligen Umsatzplus seit 2023 und eines zusätzlichen Sparprogramms über 300 Millionen Euro.

Was erwartet Heidelberg Materials für 2026?

Ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro und eine Kapitalrendite leicht über 10 Prozent.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.

Welche Kursziele nennen Analysten?

JPMorgan 225 Euro, Jefferies 286 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.