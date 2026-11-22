Berenberg-Analyst Harry Goad bleibt nach einem Investorentermin bei seiner Kaufeinstufung und verweist auf das Europa-Geschäft. Auch Jefferies-Analystin Glynis Johnson stuft die Aktie weiter positiv ein. Zusätzlich taucht die Heidelberg Materials Aktie in Listen von Baustoffwerten auf, die bei Friedensgesprächen über einen Wiederaufbau der Ukraine in den Fokus rücken könnten. Das ist bislang Fantasie, keine Auftragslage.