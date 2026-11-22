Die Heidelberg Materials Aktie liefert ein Rätsel: Das Unternehmen schlägt im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten, bestätigt seine Jahresziele und legt ein weiteres Sparprogramm nach. Trotzdem schloss die Aktie am 20. November bei 173,55 Euro und liegt auf zwölf Monate rund 18,5 Prozent im Minus. Diese Aktienanalyse klärt, was hinter der Lücke zwischen Zahlen und Kurs steckt.
Heidelberg Materials Aktienanalyse: Die Zahlen schlagen den Markt, die Aktie hängt bei 173 Euro fest – wann dreht der Zement-Riese?
Heidelberg Materials übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen und bestätigt die Jahresziele, doch die Aktie liegt auf zwölf Monate rund 18 Prozent im Minus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Heidelberg Materials AG
- ISIN
- DE0006047004
- WKN
- 604700
- Handelssymbol
- HEI (Xetra)
- US-Handelssymbol
- HDELY (ADR, OTC)
- Branche
- Baustoffe
- Aktien im Umlauf
- rund 176,4 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 171,55 € bis 174,55 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Heidelberg Materials Aktienanalyse: Das Quartal im Detail
Der Baustoffkonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 10 Prozent auf 6,413 Milliarden Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg um 9 Prozent auf 1,281 Milliarden Euro. Der Markt hatte im Schnitt mit rund 1,24 Milliarden Euro gerechnet. Für Anleger der Heidelberg Materials Aktie ist das ein operativer Beleg, dass Preise, Sparkurs und Nachfrageerholung zusammenwirken.
Umsatz über den Erwartungen
Der Quartalsumsatz wuchs um 10 Prozent auf 6,413 Milliarden Euro, getragen von Nordamerika und einer Erholung in Europa.
Ergebnis schlägt den Konsens
Das RCO lag mit 1,281 Milliarden Euro rund 3 Prozent über dem erwarteten Wert von etwa 1,24 Milliarden Euro.
Jahresziel bestätigt
Für 2026 bleibt es bei einem RCO von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro. Eine Anhebung gab es nicht.
Mehr Sparen bis 2028
Zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 sollen Kosteninflation auffangen und die Margen stützen.
Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) im Vorjahresvergleich
Mio. €
Vorjahreswerte gerundet laut Unternehmensmitteilungen.
Quelle: Heidelberg Materials, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|RCO
|Q2 2025
|1.048
|Q2 2026
|1.086
|Q3 2025
|1.179
|Q3 2026
|1.281
Bewertung
Was der Kurs von 173,55 Euro einpreist
Mit einem KGV von 14,97 und einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent wird die Heidelberg Materials Aktie weder als Wachstumstitel noch als Dividendenwert extrem hoch bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 30,5 Milliarden Euro. Der Abschlag zum Vorjahr zeigt, dass der Markt trotz guter Quartale Sorgen um Europa, CO₂-Kosten und Ausblick einpreist.
Marktstimmen
Analysten und Wiederaufbau-Fantasie
Berenberg-Analyst Harry Goad bleibt nach einem Investorentermin bei seiner Kaufeinstufung und verweist auf das Europa-Geschäft. Auch Jefferies-Analystin Glynis Johnson stuft die Aktie weiter positiv ein. Zusätzlich taucht die Heidelberg Materials Aktie in Listen von Baustoffwerten auf, die bei Friedensgesprächen über einen Wiederaufbau der Ukraine in den Fokus rücken könnten. Das ist bislang Fantasie, keine Auftragslage.
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