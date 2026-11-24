Im Gesamtjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 21,5 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn von knapp 2,0 Mrd. Euro. Nach neun Monaten 2026 stehen 16,99 Mrd. Euro Umsatz (+4,9 %) und ein laufendes Ergebnis von 2,53 Mrd. Euro (+2,8 %) in den Büchern; das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 9,50 Euro (+10 %). Im dritten Quartal allein wuchs der Umsatz um 10,4 Prozent, auf vergleichbarer Basis um 5,6 Prozent. Die operative Marge vor Abschreibungen sank dabei leicht um gut einen halben Prozentpunkt auf 25,3 Prozent.

Der Ausblick für 2026 blieb unverändert: laufendes Ergebnis von 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro, Kapitalrendite (ROIC) leicht über 10 Prozent, Nettoinvestitionen von 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro und eine Verschuldung von etwa dem 1,5-Fachen des operativen Ergebnisses. Das Sparprogramm soll sein Ziel von 500 Mio. Euro übertreffen, bis Ende 2028 sind weitere 300 Mio. Euro vorgesehen. Für 2027 rechnet das Management mit Energiekosten, die im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Die zwölf Monate bis zum dritten Quartal brachten einen freien Cashflow von rund 1,9 Mrd. Euro.