Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN: DE0006047004, FSE: HEI) notiert am Dienstagmorgen bei rund 180 Euro und hat sich damit seit dem Oktober-Tief von gut 137 Euro um etwa 30 Prozent erholt. Frischen Rückenwind liefert eine neue Heidelberg Materials Aktienprognose von JPMorgan: Das Haus hat sein Kursziel von 225 auf 230 Euro angehoben, bleibt bei Overweight und führt den Baustoffkonzern weiter als „Top Pick“. Der Abstand zum Kurs beträgt rechnerisch rund 28 Prozent. Ob das mehr als ein Papierziel ist, hängt am Ausblick für 2027, den Preisen im Zementgeschäft und den Energiekosten.
Heidelberg Materials Aktie Prognose: JPMorgan hebt das Kursziel auf 230 Euro und kürt den Zementriesen zum Top Pick – wie weit trägt die Rally?
Die Heidelberg Materials Aktie kostet rund 180 Euro, JPMorgan nennt jetzt 230 Euro als Ziel. Die Aktienprognose im Überblick: Unternehmensausblick, Kursziele der Analysten, Bewertung und die Szenarien, die der Markt diskutiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Heidelberg Materials AG
- ISIN
- DE0006047004
- Ticker
- HEI
- 52-Wochen-Hoch
- rund 242 € (26.01.2026)
- 52-Wochen-Tief
- rund 137 € (01.10.2026)
- Marktkapitalisierung
- rund 31 Mrd. €
- Dividende 2025
- 3,30 € je Aktie
Stand: 24.11.2026, Kurs 24.11.2026, 09:06 Uhr, Börse Stuttgart
Auslöser
Was ist bei der Heidelberg Materials Aktie passiert?
Die JPMorgan-Analystin Elodie Rall hat ihre Studie in der Nacht zum Dienstag veröffentlicht. Ihr Kernargument: Das Jahr 2026 sei für die Branche schwierig gewesen, für 2027 erwartet sie jedoch Preiserhöhungen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis liegen leicht über dem Marktkonsens, dazu kommt eine aus ihrer Sicht attraktive Bewertung. Die Aktie bleibt auf der Analyst Focus List des Hauses.
Das Kursziel-Update trifft auf eine Aktie, die schon eine kräftige Gegenbewegung hinter sich hat. Nach den Quartalszahlen am 4. November sprang der Kurs an einem Tag um rund 9,5 Prozent. Am Tag darauf kaufte Vorstandschef Hakan Gürdal nach Angaben im Markt Aktien zu 176,35 Euro. Auf Sicht von einem Monat steht ein Plus von gut 21 Prozent zu Buche; auf Jahressicht liegt die Aktie mit rund 19 Prozent im Minus, weil sie im Januar noch bei fast 242 Euro stand.
Neues Kursziel
JPMorgan hebt das Ziel von 225 auf 230 Euro, Rating Overweight, „Top Pick“.
Starkes drittes Quartal
Umsatz 6,41 Mrd. Euro (+10,4 %), operatives Ergebnis vor Abschreibungen 1,62 Mrd. Euro (+8,2 %); beides über den Erwartungen.
Ausblick bestätigt
Der Konzern peilt für 2026 ein laufendes Ergebnis von 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro an.
Offene Frage 2027
Höhere Energiekosten und Währungseffekte könnten die Preiserhöhungen teilweise aufzehren.
Was macht Heidelberg Materials – das Geschäftsmodell der Aktie in Kürze
Heidelberg Materials produziert Zement, Zuschlagstoffe wie Sand und Kies, Transportbeton und Asphalt. Der Konzern betreibt rund 130 Zementwerke, etwa 1.300 Transportbetonstandorte und knapp 600 Steinbrüche in mehr als 50 Ländern. Gewachsen ist das Unternehmen stark über Zukäufe, darunter Hanson und Italcementi. Die Aktie gilt als Wette auf Bau- und Infrastrukturnachfrage, auf Preisdisziplin in einer Branche mit hohen Eintrittsbarrieren und auf die Dekarbonisierung des energieintensiven Zementgeschäfts. Im laufenden Jahr kamen Zukäufe wie Akçansa in der Türkei hinzu, die das Umsatzwachstum im dritten Quartal mitgetragen haben.
Welche Zahlen und welchen Ausblick liefert Heidelberg Materials für die Aktienprognose?
Im Gesamtjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 21,5 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn von knapp 2,0 Mrd. Euro. Nach neun Monaten 2026 stehen 16,99 Mrd. Euro Umsatz (+4,9 %) und ein laufendes Ergebnis von 2,53 Mrd. Euro (+2,8 %) in den Büchern; das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 9,50 Euro (+10 %). Im dritten Quartal allein wuchs der Umsatz um 10,4 Prozent, auf vergleichbarer Basis um 5,6 Prozent. Die operative Marge vor Abschreibungen sank dabei leicht um gut einen halben Prozentpunkt auf 25,3 Prozent.
Der Ausblick für 2026 blieb unverändert: laufendes Ergebnis von 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro, Kapitalrendite (ROIC) leicht über 10 Prozent, Nettoinvestitionen von 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro und eine Verschuldung von etwa dem 1,5-Fachen des operativen Ergebnisses. Das Sparprogramm soll sein Ziel von 500 Mio. Euro übertreffen, bis Ende 2028 sind weitere 300 Mio. Euro vorgesehen. Für 2027 rechnet das Management mit Energiekosten, die im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Die zwölf Monate bis zum dritten Quartal brachten einen freien Cashflow von rund 1,9 Mrd. Euro.
|Kennzahl
|2025
|9 Monate 2026
|Unternehmensprognose 2026
|Umsatz
|rund 21,5 Mrd. €
|16,99 Mrd. € (+4,9 %)
|–
|Laufendes Ergebnis (RCO)
|–
|2,53 Mrd. € (+2,8 %)
|3,40–3,65 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|–
|9,50 € (+10 %)
|–
|Dividende je Aktie
|3,30 €
|–
|–
|KGV (Schätzung 2026)
|rund 20,3
|–
|rund 13,6
Angaben laut Unternehmensmitteilungen. Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 bis 2028 lagen bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Quelle: Heidelberg Materials AG (Quartalsmitteilung 4.11.2026), eigene Zusammenstellung
Wie lautet die Heidelberg Materials Aktienprognose der Analysten?
Im Analystenlager überwiegen die Kaufempfehlungen deutlich. Je nach Erhebung liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen rund 207 und 219 Euro, die Spanne reicht von etwa 206 bis 286 Euro. Vom aktuellen Kurs aus ergibt sich damit ein rechnerisches Potenzial von grob 15 bis 20 Prozent im Durchschnitt; am oberen Ende der Spanne wären es mehr als 55 Prozent. Wichtig: Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Heidelberg Materials Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bemerkung
|JPMorgan (Elodie Rall)
|Overweight, Top Pick
|230 € (vorher 225 €)
|24.11.2026
|Preiserhöhungen 2027, Schätzungen über Konsens
|JPMorgan
|Overweight
|225 €
|04.11.2026
|Nach den Quartalszahlen, operatives Ergebnis 4 % über Konsens
|Jefferies
|Buy
|282 € (vorher 286 €)
|16.11.2026
|Höchstes Ziel im Feld
Implizites Potenzial zum Kurs von 179,90 Euro (Börse Stuttgart, 24.11.2026, 09:06 Uhr): JPMorgan 230 Euro rund +28 %, Jefferies 282 Euro rund +57 %.
Quelle: Studien bzw. Mitteilungen der genannten Analystenhäuser
Nach den Zahlen vom 4. November hatte JPMorgan sein Kursziel von 225 Euro bestätigt und auf ein operatives Ergebnis rund 4 Prozent über Konsens sowie positive Preiseffekte verwiesen. Jefferies senkte sein Ziel am 16. November leicht von 286 auf 282 Euro, blieb aber bei Buy.
Wie teuer ist die Heidelberg Materials Aktie im Vergleich?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das erwartete KGV der Heidelberg Materials Aktie bei rund 13,6, rückwärtsgerichtet auf das Jahr 2025 waren es gut 20. Die Dividende von 3,30 Euro entspricht bei 180 Euro einer Rendite von etwa 1,8 Prozent. Der Börsenwert beträgt rund 31 Mrd. Euro, die Aktie notiert rund 25 Prozent unter ihrem Januar-Hoch. JPMorgan hatte im September Holcim als positiven und Amrize als negativen Katalysatorwert eingestuft; belastbare Vergleichsmultiplikatoren der Wettbewerber lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Was sagt die Charttechnik zur Heidelberg Materials Aktie?
Nach dem Tief bei rund 137 Euro Anfang Oktober hat die Aktie ihre mittelfristige Aufwärtstrendlinie zurückerobert, den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen und den Widerstand bei 155,50 Euro hinter sich gelassen. Nach den Zahlen schoss sie über 172,65 Euro hinaus und erreichte kurzzeitig 184,85 Euro. Als Unterstützungen gelten die Marken bei 172,65 und rund 168 Euro; nach oben sind 184,85, 186,60 und die runde 200-Euro-Marke die nächsten Widerstände. Die Lage der gleitenden Durchschnitte und der RSI-Wert wurden nicht geprüft.
Szenarien
Heidelberg Materials Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case
Die folgenden Szenarien geben wieder, wie Analysten und Markt die Aktie diskutieren. Es sind keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursziel-Bezug
|Bull-Case
|Preiserhöhungen 2027 greifen, Ergebnis über Konsens, Sparprogramm liefert
|JPMorgan 230 €, Jefferies 282 €
|Base-Case
|Ausblick 2026 wird erreicht, Aktie konsolidiert nach der Rally
|Durchschnittsziel rund 207–219 €
|Bear-Case
|Energiekosten und Währung zehren Preiserhöhungen auf, Bauzyklus bleibt schwach
|Tiefstes Ziel im Feld rund 206 €
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern.
Was beobachten Anleger bei der Heidelberg Materials Aktie jetzt?
Kurzfristig stehen die Reaktion auf die Kurszielanhebung und die Marke von 184,85 Euro im Fokus. Zahlen zum Gesamtjahr 2026 dürften nach dem Termin des Vorjahres (25. Februar 2026) Ende Februar 2027 folgen; der genaue Termin ist im Finanzkalender des Unternehmens zu prüfen. Die Hauptversammlung fand zuletzt im Mai statt. Für die Heidelberg Materials Aktienprognose der kommenden Monate zählen Zementpreise, Energiekosten, Infrastrukturausgaben und Fortschritte bei der CO2-Reduktion.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Wie lautet die aktuelle Heidelberg Materials Aktienprognose von JPMorgan? JPMorgan hat das Kursziel am 24. November 2026 von 225 auf 230 Euro erhöht und bleibt bei Overweight.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel für die Heidelberg Materials Aktie? Je nach Erhebung liegt es zwischen rund 207 und 219 Euro; die Spanne reicht von etwa 206 bis 286 Euro.
Welche Prognose gibt Heidelberg Materials für 2026 ab? Das Unternehmen peilt ein laufendes Ergebnis von 3,40 bis 3,65 Mrd. Euro an.
Zahlt die Heidelberg Materials Aktie eine Dividende? Für 2025 wurden 3,30 Euro je Aktie gezahlt, das sind bei 180 Euro etwa 1,8 Prozent.
Gibt aktiencheck.de ein eigenes Kursziel ab? Nein. Alle genannten Kursziele stammen von Dritten; es handelt sich weder um eine Kauf- noch um eine Verkaufsempfehlung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt eine Einschätzung von J.P. Morgan (Analystin Elodie Rall, 24.11.2026) weiter. Offenlegungen und Interessenkonflikte der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Die Erstellung wurde durch KI unterstützt. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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- Empfehlung
Heidelberg Materials AG (HEI): Kaufen, Kursziel 230,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analystin Elodie Rall) vom 24.11.2026, 06:30 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 09:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 09:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analystin Elodie Rall).
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