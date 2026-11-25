Rall hob das Kursziel von 225 auf 230 Euro an, bestätigte "Overweight" und nahm die Aktie in die Analyst Focus List auf. Sie begründet das mit Preiserhöhungen 2027 und Schätzungen über dem Konsens. Schon am Montag war die Heidelberg-Materials-Aktie um 4,53% auf 177,70 Euro gestiegen, am Dienstag schloss sie bei 175,95 Euro. Am Mittwoch lag sie vorbörslich nur leicht im Plus, der Anstieg verstärkte sich im Vormittagshandel.

Wahrscheinlich ist eine Kombination: Die Empfehlung wirkt nach, und Anleger schichten in hoch abgestrafte zyklische Werte mit Bezug zu Infrastruktur und Bau um. Den schwachen Bauauftragseingang im September, der um 16,1% einbrach, ignoriert der Markt dabei. Das ist eine Einschätzung, ein eindeutiger Tagesauslöser ist nicht belegt.