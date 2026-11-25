Die Heidelberg-Materials-Aktie setzt ihren Aufschwung fort: Am Mittwochmittag steigt das Papier um 3,81% auf 182,65 Euro und zählt damit zu den DAX-Gewinnern. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Vielmehr wirkt die Hochstufung durch JPMorgan vom Vortag nach, dazu fließt Kapital in zyklische Industriewerte.
Heidelberg Materials Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +3,81% - JPMorgan-Top-Pick treibt Rally
Die Heidelberg-Materials-Aktie steigt am Mittag auf 182,65 Euro. Der JPMorgan-Top-Pick vom Vortag wirkt nach, Anleger schichten in zyklische Werte um. Einen neuen Unternehmensauslöser gibt es nicht.
DAX Gewinner am Mittag
Warum die Heidelberg Materials Aktie heute steigt
JPMorgan-Analystin Elodie Rall hat die Aktie am 24.11. zum Top Pick im Teilsektor schwere Baustoffe gemacht.
Rall hob das Kursziel von 225 auf 230 Euro an, bestätigte "Overweight" und nahm die Aktie in die Analyst Focus List auf. Sie begründet das mit Preiserhöhungen 2027 und Schätzungen über dem Konsens. Schon am Montag war die Heidelberg-Materials-Aktie um 4,53% auf 177,70 Euro gestiegen, am Dienstag schloss sie bei 175,95 Euro. Am Mittwoch lag sie vorbörslich nur leicht im Plus, der Anstieg verstärkte sich im Vormittagshandel.
Wahrscheinlich ist eine Kombination: Die Empfehlung wirkt nach, und Anleger schichten in hoch abgestrafte zyklische Werte mit Bezug zu Infrastruktur und Bau um. Den schwachen Bauauftragseingang im September, der um 16,1% einbrach, ignoriert der Markt dabei. Das ist eine Einschätzung, ein eindeutiger Tagesauslöser ist nicht belegt.
Heidelberg Materials Aktie: Zahlen und Bewertung
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|6,413 Mrd. € (+10%)
|Ergebnis laufendes Geschäft Q3
|1,281 Mrd. € (+9%)
|Prognose 2026 (bestätigt)
|3,40 bis 3,65 Mrd. €
|Geplante Einsparungen
|300 Mio. € bis Ende 2028
|52-Wochen-Hoch
|rund 242 € (26.01.2026)
|KGV 2026e
|rund 13,6
Quelle: Unternehmensmitteilung Q3 2026, aktiencheck.de, boerse.de
Am Tag der Zahlen am 5.11. sprang die Aktie um 9,6% auf 171,50 Euro, Vorstand Hakan Gurdal kaufte zudem Aktien. Vom Jahreshoch ist das Papier mit rund einem Viertel Abstand aber weit entfernt, seit Jahresbeginn steht laut aktiencheck noch ein Minus von mehr als 20%.
Charttechnik: 200-Tage-Linie als Fundament
Am 5.11. kreuzte die Aktie bei 174,30 Euro die 200-Tage-Linie nach oben, seitdem liegt sie darüber. Der Bereich 170 bis 175 Euro gilt damit als nächste Unterstützung.
Ausblick: Preissetzung und Sparprogramm
Für die Heidelberg-Materials-Aktie sprechen Preissetzungsmacht, das Sparprogramm und Insiderkäufe. Analysten sehen laut aktiencheck im Durchschnitt Ziele zwischen rund 207 und 219 Euro, Jefferies liegt mit "Buy" und 282 Euro deutlich darüber. Die Gesamtjahreszahlen 2026 dürften im Frühjahr 2027 folgen.
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