Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol: HEI, US-Handelssymbol: HDELY) trotzt dem schwachen Markt. Am Mittwochabend notiert das Papier des Heidelberger Baustoffkonzerns bei 180,70 Euro, ein Plus von 2,70 Prozent. Damit gehört Heidelberg Materials zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Mittag lag die Heidelberg-Materials-Aktie sogar knapp 4 Prozent im Plus. Am Dienstag hatte sie bei 175,95 Euro geschlossen.
Heidelberg Materials Aktie: DAX Gewinner am Abend – JPMorgan kürt den Zementriesen zum Top Pick, beginnt jetzt die Jagd auf 200 Euro?
Die Heidelberg Materials Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,70 Prozent auf 180,70 Euro. JPMorgan hebt das Kursziel auf 230 Euro und macht den Baustoffkonzern zum Top Pick der Branche. Starke Quartalszahlen und ein verlängertes Sparprogramm stützen. Was hinter dem Anstieg der Heidelberg Materials Aktie steckt.
Der Auslöser
Top Pick der Branche: warum die Heidelberg Materials Aktie steigt
JPMorgan setzt im Baustoffsektor auf einen klaren Favoriten – und Anleger folgen.
JPMorgan-Analystin Elodie Rall hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben, die Einstufung „Overweight“ bestätigt und die Aktie in die Analyst Focus List aufgenommen. Damit ist der Konzern der Top Pick der US-Bank im Baustoffsektor. Das neue Ziel liegt rund 27 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nicht alle teilen die Euphorie: Das Analysehaus AlphaValue senkte am Nachmittag sein Urteil von „Buy“ auf „Add“ und verwies auf Kostendruck. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Top Pick von JPMorgan
Die Bank nimmt die Aktie in ihre Analyst Focus List auf.
Starkes drittes Quartal
Umsatz und operatives Ergebnis legten zu, die Prognose steht.
Mehr Einsparungen
Bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro eingespart werden.
Unabhängig vom KI-Zyklus
Baustoffe profitieren von Infrastruktur, nicht von Rechenzentren allein.
Die Fundamentaldaten
Gewinnsprung und Sparprogramm: der Konzern liefert
Im dritten Quartal steigerte Heidelberg Materials den Umsatz um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Die Jahresprognose bestätigte das Management: Für 2026 wird ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro erwartet. Zusätzlich will der Konzern bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einsparen. Auch ein Vorstandsmitglied hat zuletzt Aktien gekauft.
Die Marken
Heidelberg Materials Aktie: 182 Euro als Hürde
Charttechnisch arbeitet sich die Heidelberg Materials Aktie an das Tageshoch um 182 Euro heran. Darüber rückt die runde Marke von 200 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Dienstagsschluss bei 175,95 Euro die erste Unterstützung. Seit dem Tief Anfang Oktober bei 137,85 Euro hat die Aktie rund 30 Prozent zugelegt.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum ist die Heidelberg Materials Aktie heute DAX Gewinner?
JPMorgan hat das Kursziel auf 230 Euro angehoben und die Aktie zum Top Pick im Baustoffsektor gemacht.
Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?
Die ISIN lautet DE0006047004, die WKN 604700, das Handelssymbol HEI. In den USA wird ein ADR unter HDELY gehandelt.
Welche Prognose hat Heidelberg Materials für 2026?
Ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro.
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