JPMorgan-Analystin Elodie Rall hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben, die Einstufung „Overweight“ bestätigt und die Aktie in die Analyst Focus List aufgenommen. Damit ist der Konzern der Top Pick der US-Bank im Baustoffsektor. Das neue Ziel liegt rund 27 Prozent über dem aktuellen Kurs. Nicht alle teilen die Euphorie: Das Analysehaus AlphaValue senkte am Nachmittag sein Urteil von „Buy“ auf „Add“ und verwies auf Kostendruck. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.