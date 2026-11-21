Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: HEI, US-Handelssymbol: HDELY, OTC) feiert ein bemerkenswertes Comeback. Am 19. November notierte das Papier auf Xetra bei 178,15 Euro. Seit dem Korrekturtief Anfang Oktober bei 137,20 Euro hat die Heidelberg Materials Aktie damit um rund 30 Prozent zugelegt. Bis zum Rekordhoch von 241,80 Euro fehlen allerdings noch mehr als 35 Prozent (eigene Rechnung).
Heidelberg Materials Aktie: Über 30 Prozent seit dem Oktober-Tief – das Comeback des Zementriesen – Wie weit trägt die Rally?
Die Heidelberg Materials Aktie ist einer der stärksten DAX-Werte der vergangenen Wochen. Starke Quartalszahlen, ein neues Sparprogramm über 300 Millionen Euro und ein Insiderkauf haben die Wende eingeleitet. Doch bis zum Rekordhoch ist es noch weit. Die Analyse.
Der Auslöser
Ein Quartal, das die Wende brachte
Der Wendepunkt kam mit den Zahlen am 4. November. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs legte um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu und übertraf die Erwartungen. Nach neun Monaten kletterte der bereinigte Gewinn je Aktie um 10 Prozent auf 9,50 Euro. Am Tag der Zahlen schoss die Heidelberg Materials Aktie in der Spitze um mehr als 10 Prozent nach oben. Für 2026 bestätigte der Konzern ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.
Der Sparkurs
300 Millionen Euro zusätzlich auf der Liste
Zusätzlich kündigte das Management an, bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einzusparen. Das bestehende Sparziel will Heidelberg Materials bis Jahresende sogar übertreffen. Ein Signal an den Markt kam auch aus dem Vorstand: Vorstandsmitglied Hakan Gurdal kaufte laut Pflichtmitteilung kurz nach den Zahlen eigene Aktien des Unternehmens. Rückenwind erhofft sich die Branche zudem von Infrastrukturprogrammen in Europa und Nordamerika.
Die Analysten sind überwiegend positiv. Das durchschnittliche Kursziel lag Mitte November bei rund 206 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Geschäftszahlen sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
Einordnung der Redaktion: Die Heidelberg Materials Aktie hat einen großen Teil ihres Abwärtstrends seit dem Rekordhoch wettgemacht. Nach einem Anstieg von 30 Prozent in wenigen Wochen sind Rücksetzer nicht ungewöhnlich. Entscheidend wird, ob das Sparprogramm und die Nachfrage aus Infrastrukturprojekten die Gewinne 2027 weiter steigen lassen.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum ist die Heidelberg Materials Aktie zuletzt so stark gestiegen?
Die Zahlen zum dritten Quartal übertrafen die Erwartungen, zudem kündigte der Konzern zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro bis Ende 2028 an.
Wann legt Heidelberg Materials die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Heidelberg Materials Aktie?
ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: HEI, US-Handelssymbol: HDELY (OTC).
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