Der Wendepunkt kam mit den Zahlen am 4. November. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10,4 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs legte um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu und übertraf die Erwartungen. Nach neun Monaten kletterte der bereinigte Gewinn je Aktie um 10 Prozent auf 9,50 Euro. Am Tag der Zahlen schoss die Heidelberg Materials Aktie in der Spitze um mehr als 10 Prozent nach oben. Für 2026 bestätigte der Konzern ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro.