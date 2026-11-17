Rekord-Cashflow, fast 700 Millionen Dollar in der Kasse: RBC-Analyst Harrison Reynolds bestätigt für die Hecla-Mining-Aktie das Rating „Buy“ (bei RBC „Outperform“) und das Kursziel von 20 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 12,22 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 64 Prozent.
Hecla-Mining-Aktie: Rekord-Cashflow beim größten US-Silberproduzenten – RBC sieht 64 Prozent Potenzial
Hecla Mining hat im dritten Quartal so viel freien Cashflow erzielt wie nie. RBC-Analyst Harrison Reynolds bleibt bei „Buy“ für die Hecla-Mining-Aktie, eine Mine in Kanada bremst allerdings.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hecla Mining Company
- Handelssymbol
- HL (NYSE)
- Analyst
- Harrison Reynolds
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 20 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
RBC Capital Markets zur Hecla-Mining-Aktie
Silber bringt Rekord-Cashflow – Reynolds bleibt beim Kauf
RBC hält an seiner Kaufempfehlung fest. Hecla Mining hat seine Bilanz deutlich gestärkt.
Hecla Mining ist der größte Silberproduzent der USA und Kanadas. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 394,8 Millionen US-Dollar, der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten auf 149,6 Millionen US-Dollar oder 0,22 US-Dollar je Aktie.
Die Silberproduktion lag bei 4,2 Millionen Unzen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Harrison Reynolds zu lesen ist:
Rekord-Cashflow
Der freie Mittelzufluss erreichte mit 151 Millionen US-Dollar einen Rekordwert.
Starke Bilanz
Die Barmittel stiegen auf 692 Millionen US-Dollar, die gesamte Liquidität auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar.
Prognose angehoben
Hecla hob das untere Ende der Silberprognose für 2026 auf 15,3 Millionen Unzen an.
Niedrige Kosten
Die Barkosten je Unze Silber blieben dank Nebenprodukten negativ.
Keno Hill wird gedrosselt
In der kanadischen Mine Keno Hill will Hecla den Durchsatz senken, um die Grenzen der aktuellen Genehmigung einzuhalten. Das bremst das Wachstum.
Zudem stehen bei Greens Creek im vierten Quartal umfangreiche Wartungsarbeiten an, die bis ins Jahr 2027 reichen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Harrison Reynolds. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 20 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hecla Mining Company (HL): Kaufen, Kursziel 20,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Harrison Reynolds, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.