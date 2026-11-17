Hecla Mining ist der größte Silberproduzent der USA und Kanadas. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 394,8 Millionen US-Dollar, der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten auf 149,6 Millionen US-Dollar oder 0,22 US-Dollar je Aktie.

Die Silberproduktion lag bei 4,2 Millionen Unzen.