Die Hecla Mining Aktie (NYSE: HL) steht vor einer unbequemen Rechnung: Im dritten Quartal 2026 erzielte der US-Silberproduzent einen realisierten Silberpreis von 63,62 Dollar je Unze, Silber kostet am 24. November aber nur noch rund 42,29 Dollar. Die Quartalszahlen sind stark, die Frage lautet, wie viel davon bei einem Silberpreis von heute übrig bleibt.
Hecla Mining Aktie: 63,62 Dollar realisierter Silberpreis gegen 42,29 Dollar Spot – wie viel Puffer hat der schuldenfreie Silberproduzent?
Hecla Mining (NYSE: HL) meldete für das dritte Quartal 2026 Rekord-Cashflow und ist schuldenfrei. Doch Silber kostet heute nur noch 42,29 Dollar statt der im Quartal erzielten 63,62 Dollar. Was die Zahlen für die Hecla Aktie bedeuten und worauf Anleger achten.
Hecla Mining Company, Ticker HL, ist einer der großen Silberproduzenten der USA mit den Minen Greens Creek in Alaska, Lucky Friday in Idaho und Keno Hill in Kanada. Dieser Artikel ordnet ein, was das Unternehmen am 3. November gemeldet hat, wie sich der Silberpreis seither entwickelt hat und was Anleger bei der Hecla Aktie und beim Rohstoff Silber beobachten sollten. Einen aktuellen Börsenkurs der Aktie konnte die Redaktion für diesen Lauf nicht verlässlich belegen; die Kursangaben in der Randspalte der Seite zeigen den aktuellen Stand.
Zahlen
Wie gut waren die Hecla-Zahlen im dritten Quartal?
Der Umsatz lag bei rund 395 Millionen Dollar, der operative Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten bei 203 Millionen Dollar. Hecla spricht von einem Rekord. Der freie Cashflow erreichte 151 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA 211 Millionen Dollar. Die Produktion belief sich auf rund 4,17 Millionen Unzen Silber und knapp 12.000 Unzen Gold. Die Gesamtkosten (AISC) je Unze Silber betrugen 14,34 Dollar ohne Keno Hill.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ausblick 2026
|Silberproduktion
|4,17 Mio. oz
|15,3–16,1 Mio. oz
|Goldproduktion
|11.996 oz
|51.000–55.000 oz
|Realisierter Silberpreis
|63,62 USD/oz
|–
|AISC Silber
|14,34 USD/oz
|11,50–12,50 USD/oz
|Operativer Cashflow
|203 Mio. USD
|–
Fortgeführte Aktivitäten ohne Casa Berardi. Silberproduktion Q3: Greens Creek 1,94 Mio., Lucky Friday 1,27 Mio., Keno Hill 0,96 Mio. Unzen.
Quelle: Hecla Mining, Pressemitteilung 03.11.2026; Investing.com 04.11.2026
Bilanz
Ist die Hecla Aktie wirklich schuldenfrei?
Hecla hat die 263 Millionen Dollar schwere Anleihe 2028 am 9. April 2026 vollständig getilgt und weist laut Pressemitteilung keine Finanzschulden aus. Den Barmitteln von rund 692 Millionen Dollar steht eine unbenutzte Kreditlinie von 500 Millionen Dollar gegenüber. Vor einem Jahr stand noch eine Nettoverschuldung von 143,8 Millionen Dollar in den Büchern. Die Quartalsdividende beträgt 0,00375 Dollar je Aktie.
Silberpreis
Was bedeutet der Silberpreis von 42 Dollar für Hecla?
Silber hat in diesem Jahr rund 40,7 Prozent verloren und kostet nach einem Rücksetzer von 1,9 Prozent am Dienstag 42,29 Dollar je Unze (Goldreporter, 24.11., ca. 8:00 Uhr MEZ). Hecla meldete für das Quartal 63,62 Dollar. Selbst bei dem niedrigeren Preis läge die Marge über den AISC von 14,34 Dollar je Unze bei rund 28 Dollar (Redaktionsrechnung 42,29 minus 14,34). Das ist ein Puffer, aber deutlich weniger als im Quartal, und es ist eine vereinfachte Rechnung ohne Steuern, Investitionen und Absicherungen.
Hinzu kommt, dass die CME die Margin für Silber-Futures nach Handelsschluss am 24. November von 8 auf 9 Prozent anhebt. Das verteuert gehebelte Wetten auf Silber und kann kurzfristig die Schwankungen erhöhen. Für Silberproduzenten wie Hecla bedeutet das keine direkte Kostenänderung, wohl aber ein unruhigeres Umfeld.
Ausblick
Was plant Hecla für 2026 und danach?
Hecla hob die Untergrenze der Silberprognose 2026 von 15,1 auf 15,3 Millionen Unzen an; das Gesamtziel liegt bei 15,3 bis 16,1 Millionen Unzen, die Investitionen bei 198 bis 214 Millionen Dollar. Mittelfristig nennt das Unternehmen in seinen Folien einen Weg zu mehr als 20 Millionen Unzen Silber im Jahr, ohne Jahresangabe. Nach der Zahlenvorlage sprang die Aktie nachbörslich um fast 12 Prozent auf 14,79 Dollar, laut Investing.com, bei einem Vortagesschluss von rund 13,21 Dollar. Wo die Aktie heute notiert, ist in diesen Zahlen nicht enthalten.
FAQ
Häufige Fragen zur Hecla Aktie
Wie viel Silber produziert Hecla? Im dritten Quartal 2026 rund 4,17 Millionen Unzen; für das Gesamtjahr peilt Hecla 15,3 bis 16,1 Millionen Unzen an.
Ist Hecla schuldenfrei? Laut Pressemitteilung ja; die Anleihe 2028 wurde im April getilgt, die Barmittel liegen bei rund 692 Millionen Dollar.
Wie hängt die Hecla Aktie am Silberpreis? Die Erlöse stammen überwiegend aus Silber; fällt der Silberpreis, sinken Gewinn und Cashflow überproportional, weil die Kosten weitgehend fix sind.
Wann kommen die nächsten Hecla-Zahlen? Einen Termin nennen die geprüften Quellen nicht.
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