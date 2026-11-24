Silber hat in diesem Jahr rund 40,7 Prozent verloren und kostet nach einem Rücksetzer von 1,9 Prozent am Dienstag 42,29 Dollar je Unze (Goldreporter, 24.11., ca. 8:00 Uhr MEZ). Hecla meldete für das Quartal 63,62 Dollar. Selbst bei dem niedrigeren Preis läge die Marge über den AISC von 14,34 Dollar je Unze bei rund 28 Dollar (Redaktionsrechnung 42,29 minus 14,34). Das ist ein Puffer, aber deutlich weniger als im Quartal, und es ist eine vereinfachte Rechnung ohne Steuern, Investitionen und Absicherungen.

Hinzu kommt, dass die CME die Margin für Silber-Futures nach Handelsschluss am 24. November von 8 auf 9 Prozent anhebt. Das verteuert gehebelte Wetten auf Silber und kann kurzfristig die Schwankungen erhöhen. Für Silberproduzenten wie Hecla bedeutet das keine direkte Kostenänderung, wohl aber ein unruhigeres Umfeld.