Am Morgen stiegen an der Warenterminbörse die meistgehandelten Kontrakte auf Methanol und Ethylenglykol zeitweise um mehr als 4 Prozent. Das wirkte auf die Chemiewerte wie ein Startsignal: Mehrere Aktien der Branche erreichten das Tageslimit, der Index der Chemierohstoff-Hersteller gewann 1,40 Prozent. Für Hebei Jinniu Chemical ist der Zusammenhang besonders direkt, denn das Unternehmen lebt im Wesentlichen vom Verkauf von Methanol. Jeder Yuan, den die Tonne teurer wird, landet bei gleichen Kosten im Ergebnis.