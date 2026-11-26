Drei Handelstage, drei Mal das Tageslimit: Die Hebei Jinniu Chemical Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600722) setzte ihre Serie am Donnerstag fort und stieg um 10,04 Prozent auf 14,47 Yuan. Der Methanolhersteller aus der Provinz Hebei gehört damit erneut zu den SSE Composite Gewinnern des Tages. In fünf Handelstagen hat die Aktie 38,07 Prozent gewonnen.
Hebei Jinniu Chemical Aktie SSE Composite Gewinner: Dritter Kurssprung ans Limit in Folge – Methanol wird teurer
Die Hebei Jinniu Chemical Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,04 Prozent auf 14,47 Yuan, das dritte Tageslimit in Folge. Steigende Methanolpreise und eine Rally der chinesischen Chemiewerte treiben den Kurs. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und warum die Bewertung Fragen aufwirft.
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Die Gründe
Methanol-Terminkontrakte springen – die Chemie zieht nach
Am Morgen stiegen an der Warenterminbörse die meistgehandelten Kontrakte auf Methanol und Ethylenglykol zeitweise um mehr als 4 Prozent. Das wirkte auf die Chemiewerte wie ein Startsignal: Mehrere Aktien der Branche erreichten das Tageslimit, der Index der Chemierohstoff-Hersteller gewann 1,40 Prozent. Für Hebei Jinniu Chemical ist der Zusammenhang besonders direkt, denn das Unternehmen lebt im Wesentlichen vom Verkauf von Methanol. Jeder Yuan, den die Tonne teurer wird, landet bei gleichen Kosten im Ergebnis.
Dazu kam ein Kuriosum: Chinesische Finanzmedien berichteten am selben Tag über eine Welle von Kurssprüngen bei Aktien mit dem Schriftzeichen „Jin" für Gold im Namen. Hebei Jinniu Chemical wurde in dieser Liste ausdrücklich genannt.
Reiner Methanol-Wert
Kaum eine Aktie in Shanghai hängt so unmittelbar am Methanolpreis.
Branchenrally
Chemiewerte gehörten zu den stärksten Gruppen des Handelstages.
Sog der Serie
Drei Limit-Tage in Folge ziehen in China gezielt kurzfristig orientierte Käufer an.
Einordnung
Die Bewertung läuft dem Geschäft davon
Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 157 ist für einen Hersteller eines Massenchemikals außergewöhnlich hoch. Der Gewinn je Aktie liegt umgerechnet bei etwa einem US-Cent. Auffällig ist auch der Verlauf: Auf Sicht von 30 Tagen beträgt das Plus nur 5,24 Prozent. Der größte Teil des jüngsten Anstiegs gleicht also einen vorherigen Rückgang aus. An einem einzigen Tag wurden 15,78 Prozent der frei handelbaren Aktien umgeschlagen.
Häufige Fragen zur Hebei Jinniu Chemical Aktie
Warum ist die Hebei Jinniu Chemical Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Steigende Methanolpreise und eine Rally der Chemiewerte trieben die Aktie um 10,04 Prozent auf 14,47 Yuan, das dritte Tageslimit in Folge.
Was macht Hebei Jinniu Chemical?
Das Unternehmen produziert und verkauft vor allem Methanol, einen Grundstoff für Kunststoffe, Kraftstoffzusätze und Lösungsmittel.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600722.
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