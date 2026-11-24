Die Debatte wird laut dpa-AFX durch Zahlen und Zuspitzungen geprägt. Die Haushaltsausschuss-Vorsitzende Lisa Paus (Grüne) sagte im Parlamentsfernsehen sinngemäß, jeder dritte Euro sei kreditfinanziert. Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer nannte den Etat eine „Bretterbude ohne Fundament“. Dietmar Bartsch (Linke) kritisierte Zinszahlungen und Belastungen durch steigende Steuern und Abgaben. AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller rechnete vor, der Bund nehme jede Minute 400.000 Euro neue Schulden auf. Die Koalition aus Union und SPD verweist dagegen auf den Investitionsbedarf bei Verteidigung und Infrastruktur und darauf, dass die Schuldenbremse eingehalten werde.

Für die Regierung steht am Mittwochvormittag die Generaldebatte zum Kanzleramtsetat an: Sie wird traditionell vom Oppositionsführer der AfD eröffnet, danach spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Am Mittwoch tagen zudem die Haushalts- und Finanzausschüsse zum Begleitgesetz, in dem der Kompromiss zur Stromsteuer abgebildet werden muss. Dieser sieht vor, die Steuer 2027 für alle auf das EU-Minimum zu senken, Kosten rund 5,4 Milliarden Euro. Verbraucherseitig wurden die Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen verschoben, Kürzungen bei Wohngeld und Kindersofortzuschlag laut dpa-AFX abgewendet.