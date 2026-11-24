Der Bundestag berät von heute an vier Tage lang über den Bundeshaushalt 2027, am Freitagnachmittag soll der Etat beschlossen werden. Den Auftakt macht heute Vormittag Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit der Verteidigung seiner Pläne: Der Kernhaushalt liegt bei rund 560 Milliarden Euro, rund 36 Milliarden Euro mehr als 2026 und laut dpa-AFX so viel wie noch nie. Für Anleger im DAX zählt vor allem, wie der Staat das finanziert: Der Bund nimmt insgesamt rund 210 Milliarden Euro neue Schulden auf, in der Spitze begleitet von einem Bund-Future bei 122,98 Punkten (+0,09 Prozent, dpa-AFX, 24.11.2026, 07:35 Uhr).
Haushaltsdebatte im Bundestag: Klingbeil verteidigt den 560-Milliarden-Etat – rund 210 Milliarden Euro neue Schulden, Beschluss am Freitag – was heißt das für Bund-Rendite und DAX?
Vier Tage Haushaltsdebatte: Heute verteidigt Finanzminister Lars Klingbeil den Bundeshaushalt 2027 mit rund 560 Milliarden Euro Kernhaushalt, am Freitag soll der Bundestag beschließen. Wir ordnen Zahlen, Positionen und Folgen für DAX, Bundesanleihen, Rüstungs- und Bauaktien ein.
Die Zahlen
Was steht im Bundeshaushalt 2027?
Nach dem Überblick von dpa-AFX (24.11.2026, 07:34 Uhr) machen Arbeit und Soziales mehr als ein Drittel des Etats aus, vor allem wegen des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung. Die Verteidigungsausgaben steigen auf fast 140 Milliarden Euro, den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges; ein großer Teil ist kreditfinanziert, über den Bundeswehr-Sondertopf oder die Ausnahme von der Schuldenbremse. Das Verkehrsministerium von Steffen Bilger (CDU) kommt auf knapp 13 Milliarden Euro im Kernhaushalt, dazu mehr als 17 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Sondertopf Infrastruktur.
|Posten
|Betrag
|Kernhaushalt
|rund 560 Mrd. €
|Kredite im Kernhaushalt
|fast 123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Neue Schulden insgesamt
|rund 210 Mrd. €
Der Haushaltsplan umfasst mehr als 3.500 Seiten. Laut dpa-AFX wird die Schuldenbremse eingehalten; die Stromsteuer-Einigung muss noch eingearbeitet werden.
Quelle: dpa-AFX, 24.11.2026, 07:34 Uhr (finanzen.at)
Die Debatte
Was sagen Koalition und Opposition zum Haushalt 2027?
Die Debatte wird laut dpa-AFX durch Zahlen und Zuspitzungen geprägt. Die Haushaltsausschuss-Vorsitzende Lisa Paus (Grüne) sagte im Parlamentsfernsehen sinngemäß, jeder dritte Euro sei kreditfinanziert. Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer nannte den Etat eine „Bretterbude ohne Fundament“. Dietmar Bartsch (Linke) kritisierte Zinszahlungen und Belastungen durch steigende Steuern und Abgaben. AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller rechnete vor, der Bund nehme jede Minute 400.000 Euro neue Schulden auf. Die Koalition aus Union und SPD verweist dagegen auf den Investitionsbedarf bei Verteidigung und Infrastruktur und darauf, dass die Schuldenbremse eingehalten werde.
Für die Regierung steht am Mittwochvormittag die Generaldebatte zum Kanzleramtsetat an: Sie wird traditionell vom Oppositionsführer der AfD eröffnet, danach spricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Am Mittwoch tagen zudem die Haushalts- und Finanzausschüsse zum Begleitgesetz, in dem der Kompromiss zur Stromsteuer abgebildet werden muss. Dieser sieht vor, die Steuer 2027 für alle auf das EU-Minimum zu senken, Kosten rund 5,4 Milliarden Euro. Verbraucherseitig wurden die Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen verschoben, Kürzungen bei Wohngeld und Kindersofortzuschlag laut dpa-AFX abgewendet.
Märkte
Was bedeutet der Etat für DAX, Bundesanleihen und einzelne Branchen?
Der Haushalt wirkt auf mehreren Wegen. Erstens über die Anleihen: Höhere Nettokreditaufnahme bedeutet mehr Bundesanleihen, die der Markt aufnehmen muss; ob und wie sich das in Renditen niederschlägt, hängt auch von EZB und Konjunktur ab. Zweitens über Branchen: Der Verteidigungsetat ist für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie ein zentraler Auftragsrahmen, der Infrastruktur-Sondertopf für Bau- und Infrastrukturwerte wie die Hochtief Aktie. Eine belegte Kursprognose gibt es dafür nicht; es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion. Drittens über den Konsum: Die Entlastungen bei Einkommen- und Stromsteuer sollen Haushalte und Unternehmen entlasten, die Wirkung ist aber politisch und konjunkturell abhängig.
Das Marktumfeld ist freundlich, aber fragil: Der DAX schloss am Montag bei 25.337,27 Punkten, ein Plus von 2,2 Prozent; der DAX-Future lag am Dienstag um 07:41 Uhr bei 25.429 Punkten (Dow Jones Newswires). Der ifo-Geschäftsklimaindex um 10:00 Uhr und die US-Verbraucherdaten um 16:00 Uhr liefern heute weitere Orientierung.
Häufige Fragen
FAQ: Bundeshaushalt 2027
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Der Beschluss ist für Freitagnachmittag, 27. November 2026, vorgesehen.
Wie hoch sind die neuen Schulden? Laut dpa-AFX rund 210 Milliarden Euro inklusive Sondertöpfen, davon fast 123 Milliarden Euro im Kernhaushalt.
Was kostet die Stromsteuersenkung? Rund 5,4 Milliarden Euro; sie wird nachträglich in den Etat eingearbeitet.
Welche Aktien sind betroffen? Beobachtet werden Rüstungs-, Bau- und Infrastrukturwerte sowie der DAX insgesamt.
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