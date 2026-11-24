Die Koalition hat in der Nacht zum Dienstag nachverhandelt – und bekommt dafür am ersten Tag der Haushaltswoche Gegenwind aus den eigenen Reihen: SPD-Haushälter Thorsten Rudolph nannte die Annahme hoher Strompreise laut dpa-AFX (24.11.2026, 11:43 Uhr) „eine hochriskante Wette“. Es geht um die Finanzierung der Stromsteuer-Senkung im Haushalt 2027, die den Bund rund 5,4 Milliarden Euro kostet. Der DAX eröffnete am Dienstag laut Handelsblatt (09:08 Uhr) nahezu unverändert bei 25.304 Punkten; der Montagsschluss lag bei 25.337 Punkten.
Haushalt 2027: SPD-Haushälter nennt Strompreis-Annahme „hochriskante Wette“ – wie stabil ist die Koalition vor der Abstimmung?
Die Haushaltswoche startet mit Kritik aus den eigenen Reihen: SPD-Haushälter Thorsten Rudolph spricht von einer „hochriskanten Wette“ auf hohe Strompreise. Was das für den 560-Milliarden-Etat, die Stromsteuer-Senkung und DAX-Anleger bedeutet.
Was ist in der Nacht zum Dienstag beim Bundeshaushalt 2027 passiert?
Union und SPD haben laut ZDFheute (24.11.2026, 09:13 Uhr) in einem Koalitionsausschuss bis tief in die Nacht verhandelt. Ergebnis: Die Stromsteuer soll 2027 für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Minimum sinken. Finanziert werden soll das aus Mitteln der Erneuerbaren-Förderung, die voraussichtlich nicht abgerufen werden. Die Regierung rechnet laut ZDF damit, dass der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt.
Der Etat selbst ist groß: Der Bund darf 2027 rund 560 Milliarden Euro ausgeben, etwa 36 Milliarden mehr als 2026. Der Kernhaushalt sieht Kredite von fast 123 Milliarden Euro vor, dazu kommen Sondertöpfe mit 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Zusammen ergeben sich laut dpa-AFX neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse gilt als eingehalten, weil Kredite in Sondervermögen nicht zählen und bestimmte Verteidigungsschulden ausgenommen sind.
|Posten
|Wert 2027
|Gesamtausgaben Bund
|rund 560 Mrd. €
|Kredite im Kernhaushalt
|fast 123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Verteidigungsausgaben
|fast 140 Mrd. €
|Stromsteuer-Senkung
|rund 5,4 Mrd. €
Neue Schulden gesamt: dpa-AFX nennt rund 210 Mrd. Euro, eine andere dpa-Meldung rund 200 Mrd. Euro; die Einzelposten ergeben etwa 210 Mrd. Euro.
Quelle: dpa-AFX (24.11.2026, 07:35 und 11:43 Uhr), ZDFheute (24.11.2026)
Warum spricht ein SPD-Haushälter von einer „hochriskanten Wette“?
Rudolph kritisierte laut dpa-AFX, die Regierung habe monatelang Zeit gehabt, eine Lösung zu finden, und bezeichnete die Einigung in der Nacht als Missachtung des Parlaments. Zur Annahme dauerhaft hoher Strompreise sagte er: „Das ist eine hochriskante Wette, dass die Strompreise hochbleiben.“ Dass die Kritik vom Koalitionspartner kommt, macht sie politisch bedeutsamer als die übliche Oppositionsschelte.
Die Opposition fährt dennoch scharfe Geschütze auf. Der Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer sprach von einer „windschiefen Bretterbude ohne Fundament“, Linken-Politiker Dietmar Bartsch von einer „Schuldenorgie“. Haushaltsausschuss-Vorsitzende Lisa Paus (Grüne) sagte: „Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert.“ Der AfD-Haushälter Michael Espendiller kritisierte, der Bund nehme jede Minute 400.000 Euro neue Schulden auf. Die Positionen reichen damit quer durch das Parteienspektrum; die Regierung verteidigt den Etat mit Verweis auf Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung.
Was bedeutet der Haushalt 2027 für DAX, Rüstungsaktien und Bauwerte?
Aus Börsensicht sind vor allem die Sondertöpfe relevant. Die Bundeswehr-Ausgaben steigen auf fast 140 Milliarden Euro, den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Das ist ein Thema für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie. Der Verkehrsetat von Minister Steffen Bilger (CDU) liegt bei knapp 13 Milliarden Euro im Kernhaushalt plus mehr als 17 Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondertopf; das richtet den Blick auf Bauaktien und Infrastruktur-Zulieferer. Einschätzung der Redaktion: Ob und wann Haushaltsmittel tatsächlich bei Unternehmen ankommen, hängt von Planungs- und Vergabeverfahren ab und lässt sich aus dem Etat allein nicht ableiten.
Für den DAX gilt: Der Index hat in der Vorwoche mehr als 2.000 Punkte verloren und am Montag mit 25.337 Punkten (+2,2 Prozent) kräftig erholt (Handelsblatt, 24.11.2026). Haushaltsnachrichten sind derzeit nur einer von mehreren Einflussfaktoren neben der Chip-Rally und der Zinsdebatte in den USA.
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch sind die neuen Schulden im Haushalt 2027? Der Kernhaushalt sieht Kredite von fast 123 Milliarden Euro vor; mit den Sondertöpfen für Infrastruktur und Bundeswehr sind es laut dpa-AFX rund 210 Milliarden Euro.
Wird die Schuldenbremse eingehalten? Laut dpa-AFX und ZDFheute ja, weil Kredite in Sondervermögen nicht zählen und bestimmte Verteidigungsschulden ausgenommen sind.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Nach aktuellem Plan am Freitag, 27. November, am Nachmittag. Der Termin steht unter dem Vorbehalt der Beratungen.
Was kostet die Stromsteuer-Senkung? Rund 5,4 Milliarden Euro im Jahr 2027.
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