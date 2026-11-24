Union und SPD haben laut ZDFheute (24.11.2026, 09:13 Uhr) in einem Koalitionsausschuss bis tief in die Nacht verhandelt. Ergebnis: Die Stromsteuer soll 2027 für alle Bürger und Unternehmen auf das europäische Minimum sinken. Finanziert werden soll das aus Mitteln der Erneuerbaren-Förderung, die voraussichtlich nicht abgerufen werden. Die Regierung rechnet laut ZDF damit, dass der Strompreis wegen des Kriegs im Nahen Osten hoch bleibt.

Der Etat selbst ist groß: Der Bund darf 2027 rund 560 Milliarden Euro ausgeben, etwa 36 Milliarden mehr als 2026. Der Kernhaushalt sieht Kredite von fast 123 Milliarden Euro vor, dazu kommen Sondertöpfe mit 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Zusammen ergeben sich laut dpa-AFX neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse gilt als eingehalten, weil Kredite in Sondervermögen nicht zählen und bestimmte Verteidigungsschulden ausgenommen sind.