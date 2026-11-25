Die Aussprache begann am Mittwoch um 9 Uhr, den Auftakt machte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla für die größte Oppositionsfraktion; danach sprach Merz als erster Redner der Regierungsseite (dts/Radio Osnabrück, 25.11.2026, 09:32 Uhr). Der Kanzler räumte ein, der Prozess zur Aufstellung des Haushalts habe „sicher keinen Schönheitspreis verdient“ (Stuttgarter Nachrichten/dpa, 25.11.2026, 10:00 Uhr). Das Ergebnis nannte er unter den gegebenen Umständen vertretbar.

Inhaltlich ging Merz über den Etat hinaus: Der Haushalt beantworte die finanzpolitischen Fragen der kommenden Jahre noch nicht, man müsse manche liebgewordene Vorstellung aufgeben. Konkrete Sparmaßnahmen etwa bei Rente, Sozialstaat oder Steuern nannte er laut den vorliegenden Berichten nicht. Chrupalla warf der Regierung dagegen vor, die Bürger und den Mittelstand immer stärker zu belasten.