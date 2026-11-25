Kanzler Friedrich Merz hat in der Generaldebatte des Bundestags am Mittwoch den Haushalt 2027 verteidigt und zugleich einen Sparappell ausgesprochen: Aus Steuermitteln werde der Staat „nicht mehr alles leisten können“. Der Etat umfasst 560 Milliarden Euro und sieht rund 210 Milliarden Euro neue Kredite vor. Der DAX stand um 09:18 Uhr bei 25.058,30 Punkten und damit knapp 0,2 Prozent im Plus – ein Stand noch vor den Reden, eine Kursreaktion auf die Debatte ist deshalb nicht belegt.
Haushalt 2027: Merz räumt in der Generaldebatte ein, nicht mehr alles leisten zu können – wie belastbar ist der 560-Milliarden-Etat für DAX und Bundesanleihen?
In der Generaldebatte zum Haushalt 2027 verteidigt Kanzler Friedrich Merz den Rekordetat von 560 Milliarden Euro mit 210 Milliarden Euro neuen Krediten und kündigt an, der Staat werde „nicht mehr alles leisten können“. Was die Debatte für den DAX, Bundesanleihen und zinssensible Aktien bedeutet, bleibt offen.
Haushalt 2027
Was hat Merz in der Generaldebatte gesagt? Kein Schönheitspreis, aber „vertretbar“
Die Aussprache begann am Mittwoch um 9 Uhr, den Auftakt machte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla für die größte Oppositionsfraktion; danach sprach Merz als erster Redner der Regierungsseite (dts/Radio Osnabrück, 25.11.2026, 09:32 Uhr). Der Kanzler räumte ein, der Prozess zur Aufstellung des Haushalts habe „sicher keinen Schönheitspreis verdient“ (Stuttgarter Nachrichten/dpa, 25.11.2026, 10:00 Uhr). Das Ergebnis nannte er unter den gegebenen Umständen vertretbar.
Inhaltlich ging Merz über den Etat hinaus: Der Haushalt beantworte die finanzpolitischen Fragen der kommenden Jahre noch nicht, man müsse manche liebgewordene Vorstellung aufgeben. Konkrete Sparmaßnahmen etwa bei Rente, Sozialstaat oder Steuern nannte er laut den vorliegenden Berichten nicht. Chrupalla warf der Regierung dagegen vor, die Bürger und den Mittelstand immer stärker zu belasten.
Wie sieht der Bundeshaushalt 2027 in Zahlen aus? Rekordvolumen, hohe Kreditquote
|Eckpunkt
|Angabe
|Gesamtvolumen
|560 Mrd. €
|Neue Kredite
|rund 210 Mrd. €
|Ukraine-Hilfe
|rund 11 Mrd. €
|Stromsteuer ab 1. Januar 2027
|2,05 Cent auf 0,1 Cent je kWh
|Kosten der Stromsteuersenkung
|rund 5,4 Mrd. € pro Jahr
|Finanzierung der Stromsteuersenkung
|2027 aus EEG-Rücklagen, dauerhafte Gegenfinanzierung für 2028 offen
Stand: 25.11.2026. Die Verabschiedung im Bundestag ist laut dpa für Freitag vorgesehen (nach Kalender der 27.11.2026).
Quelle: ZDFheute, Stuttgarter Nachrichten/dpa, Cash., Reuters/MarketScreener
Besonders umstritten war zuletzt die Stromsteuer: Merz bestand darauf, die Senkung für alle Verbraucher in den Etat einzuarbeiten, was eine Nachverhandlung nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss auslöste. Laut Handelsblatt, zitiert von Cash., kostet die Senkung auf 0,1 Cent je Kilowattstunde den Bund rund 5,4 Milliarden Euro im Jahr; für 2027 ist sie aus Rücklagen des EEG-Kontos gedeckt, für die Zeit danach verlangt das Koalitionspapier eine nachhaltige Gegenfinanzierung im Haushalt 2028. Der Haushaltsexperte der SPD kritisierte laut Reuters die Annahme zur Finanzierung als hochriskant, weil sie von hohen Strompreisen abhänge, unterstützt die Senkung selbst aber.
Was sagen Koalition und Opposition? Sparen ja – aber wo?
Aus der Union kam im ZDF-Morgenmagazin die Linie, man müsse „knallhart sparen bei staatlichen Ausgaben“ (ZDFheute); Fraktionsvize Mathias Middelberg will die Sparziele für 2028 anschärfen und nannte die Ukraine-Hilfe zugleich eine der besten Investitionen. Die Grünen werfen der Regierung unseriöse Finanzierung vor, die Linke spricht von einer Schuldenorgie, die AfD hält die Stromsteuersenkung in der Sache für richtig, die Finanzierung aber für nicht seriös. Der Bundesrechnungshof hatte zuvor vor einem Weg in die Schuldenfalle gewarnt.
Das große Bild
Was bedeutet der Haushalt 2027 für DAX, Bundesanleihen und Aktien? Eine Einschätzung der Redaktion
Ein Etat, der zu fast einem Drittel aus Krediten besteht, bedeutet ein hohes Angebot an Bundesanleihen. Welche Rolle das für Renditen und zinssensible Aktien wie Vonovia oder Bankaktien spielt, hängt auch von der Geldpolitik ab – die EZB-Ratssitzung im Dezember und die Fed am 9. Dezember stehen als nächste Zinstermine im Raum. Direkte Kurseffekte der Generaldebatte sind nicht belegt; eine Einschätzung der Redaktion ist, dass die Börse eher auf Zahlen zum Schuldendienst und auf die Haushalte ab 2028 schaut als auf einzelne Reden.
Häufige Fragen zum Haushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Etat umfasst 560 Milliarden Euro und ist damit laut ZDFheute der größte, den es je gab.
Wie viele neue Schulden sind geplant? Vorgesehen sind rund 210 Milliarden Euro neue Kredite, fast jeder dritte ausgegebene Euro ist damit kreditfinanziert.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt ab? Laut dpa soll der Haushalt am Freitag beschlossen werden; das wäre der 27. November 2026.
Was kostet die Senkung der Stromsteuer? Rund 5,4 Milliarden Euro pro Jahr laut Handelsblatt; die Senkung auf 0,1 Cent je Kilowattstunde soll ab dem 1. Januar 2027 gelten.
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