Was passiert mit dem Wohngeld 2027? Die geplante Halbierung der Heizkostenkomponente wurde zurückgenommen; die reguläre Anpassung zum Januar 2027 entfällt laut den Berichten.

Bleibt der Kindersofortzuschlag? Ja, die Streichung des 25-Euro-Zuschlags beim Kinderzuschlag wurde aus dem Haushaltsbegleitgesetz entfernt.

Steigen die Regelsätze 2027? Nein, sie bleiben bis 30. Juni 2028 unverändert; für Alleinstehende liegt der Satz bei 563 Euro.

Wie wirkt sich das auf die Vonovia Aktie aus? Ein direkter Effekt ist nicht belegt; Zinsen und Refinanzierung bleiben die wichtigsten Treiber.