Die Koalition hat im Haushalt 2027 geplante Einschnitte bei Wohngeld und Kinderzuschlag zurückgenommen: Für beides sind je 300 Millionen Euro vorgesehen, zusammen 600 Millionen Euro. Gleichzeitig bleiben die Regelsätze in der Grundsicherung eingefroren. Die Vonovia Aktie schloss am 20. November 2026 bei 16,89 Euro (+0,54 Prozent) und war damit einer von nur sieben DAX-Gewinnern, als der Leitindex um 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte fiel. Hängt der Mietmarkt stärker an der Sozialpolitik, als viele Anleger denken?
Haushalt 2027: Koalition nimmt Kürzungen bei Wohngeld und Kinderzuschlag zurück, Regelsätze bleiben eingefroren – was heißt das für die Vonovia Aktie und den Konsum?
Der Haushaltsausschuss hat den Bundeshaushalt 2027 beschlossen: 600 Millionen Euro fließen in die Rücknahme der Kürzungen bei Wohngeld und Kindersofortzuschlag, die Regelsätze bleiben bis Mitte 2028 unverändert. Was das für die Vonovia Aktie, Wohnungsvermieter und Konsumwerte bedeutet.
Wichtig vorab: Die Angaben zu den Beschlüssen stammen aus Berichten von gegen-hartz.de vom 20. November 2026, die sich auf Bundestag und Bundesregierung berufen. Eine Prüfung an den Originaldokumenten steht aus. Beschlossen ist bislang nur die Empfehlung des Haushaltsausschusses; die Verabschiedung im Bundestag steht laut den Berichten noch aus.
Beschluss
Was hat die Koalition beim Haushalt 2027 geändert?
Nach den Berichten hat der Haushaltsausschuss am 13. November 2026 den Bundeshaushalt 2027 beschlossen, nach Verhandlungen in der Koalition und Protesten von Sozialverbänden, Mieterorganisationen und Ländern. Der Mieterbund begrüßte die Einigung am 12. November.
|Leistung
|Stand laut Berichten
|Wohngeld
|Halbierung der Heizkostenkomponente zurückgenommen, rund 1,3 Mio. Haushalte betroffen; reguläre Anpassung zum Januar 2027 entfällt
|Kinderzuschlag
|Streichung des 25-Euro-Sofortzuschlags aus dem Haushaltsbegleitgesetz entfernt
|Rücknahme-Vorsorge
|600 Mio. Euro, je 300 Mio. Euro für Wohngeld und Kindersofortzuschlag
|Regelsätze
|Keine Erhöhung zum 1.1.2027, unverändert bis 30.6.2028 (Alleinstehende 563 Euro)
|Unterhaltsvorschuss
|Altersgrenze bleibt 18 Jahre, Mittel um 396 Mio. auf 1,31 Mrd. Euro erhöht
Bundestag und Bundesregierung sind als Quellen genannt, die Originale wurden nicht gelesen. Die Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes im Bundestag steht aus.
Quelle: gegen-hartz.de, 20.11.2026
Ohne die Entscheidung zum Kinderzuschlag hätten Familien mit zwei Kindern laut den Berichten 50 Euro im Monat weniger erhalten, mit drei Kindern 75 Euro. Der Kinderzuschlag beträgt 2026 maximal 297 Euro je Kind und Monat.
Aktie
Was bedeutet der Haushalt für die Vonovia Aktie?
Vonovia vermietet vor allem Wohnungen in Deutschland; der Leerstand lag zuletzt bei 2,3 Prozent, das organische Mietwachstum bei 3,8 Prozent. Wohngeld stützt die Zahlungsfähigkeit von Mietern mit geringem Einkommen. Einschätzung der Redaktion: Eine ausgebliebene Kürzung beim Wohngeld nimmt ein mögliches Zahlungsrisiko aus dem Mietmarkt; einen belegten Effekt auf Vonovias Zahlen gibt es nicht. Entscheidender für die Vonovia Aktie bleiben Zinsen: Am Freitag stützten fallende Anleiherenditen die Aktie, die seit Jahresbeginn laut früheren aktiencheck.de-Berichten rund 30 Prozent im Minus liegt.
Konsum
Wie wirkt die eingefrorene Grundsicherung auf Konsumwerte?
Dass die Regelsätze bis 30. Juni 2028 unverändert bleiben und die für 2027 neu ermittelten Regelbedarfe nicht ausgezahlt werden sollen, entlastet den Bundeshaushalt. Für Discounter, Lebensmittelhändler und Drogerieketten kann eine Nullrunde die Kaufkraft einkommensschwacher Haushalte begrenzen. Konkrete Kursreaktionen sind nicht belegt; am Freitag bestimmten KI-Sorgen und Zinsen die Märkte. Sozialverbände kritisieren die Nullrunde, eine abschließende verfassungsrechtliche Bewertung liegt laut den Berichten nicht vor.
Ausblick
Welche Termine zählen für Haushalt und Vonovia jetzt?
Die Schlussberatung im Bundestag steht noch aus; ein Link zum Textarchiv deutet laut dem Bericht auf die Kalenderwoche 48 hin, was nicht bestätigt ist. Für Vonovia sind die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 am 18. Februar 2027 angekündigt. Davor bestimmt die EZB-Sitzung am 17. Dezember 2026 den Zinspfad.
FAQ zum Haushalt 2027
Was passiert mit dem Wohngeld 2027? Die geplante Halbierung der Heizkostenkomponente wurde zurückgenommen; die reguläre Anpassung zum Januar 2027 entfällt laut den Berichten.
Bleibt der Kindersofortzuschlag? Ja, die Streichung des 25-Euro-Zuschlags beim Kinderzuschlag wurde aus dem Haushaltsbegleitgesetz entfernt.
Steigen die Regelsätze 2027? Nein, sie bleiben bis 30. Juni 2028 unverändert; für Alleinstehende liegt der Satz bei 563 Euro.
Wie wirkt sich das auf die Vonovia Aktie aus? Ein direkter Effekt ist nicht belegt; Zinsen und Refinanzierung bleiben die wichtigsten Treiber.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.