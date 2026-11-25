Der Arbeits- und Sozialetat beansprucht mehr als ein Drittel des Haushalts, vor allem wegen der Zuschüsse an die Rentenversicherung. Bei der Stromsteuer sieht die Koalition laut dpa eine Senkung auf das europäische Minimum für Bürger und Unternehmen vor, zunächst für das kommende Jahr; die Kosten für den Bund liegen bei rund 5,4 Milliarden Euro und sollen aus nicht abgerufenen Mitteln der Erneuerbaren-Förderung gedeckt werden. Das Begleitgesetz wird heute in Sondersitzungen beraten. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sprach von einer „wahnsinnig herausfordernden“ Aufstellung und erklärte, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro sei geschlossen worden. Verschoben wurden Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen; geplant ist eine Einkommensteuerreform mit höherem Kindergeld und Grundfreibetrag, bei der Reiche mehr zahlen sollen.