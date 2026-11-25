Der Bundestag debattiert heute den Haushalt 2027 – und mit ihm die größte Neuverschuldung seit Jahren: Neben rund 560 Milliarden Euro Ausgaben im Kernhaushalt weist der Bund rund 210 Milliarden Euro neue Schulden aus, wenn die Sondertöpfe für Infrastruktur und Bundeswehr mitgezählt werden. Die Generaldebatte mit Kanzler Friedrich Merz beginnt um 9 Uhr und dauert etwa vier Stunden; die Schlussabstimmung folgt am Freitag (27.11.2026). Für Anleger zählt der Haushalt als Taktgeber für Staatsanleihen und für Branchen, die von Staatsausgaben leben. Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Dienstag bei 25.017,81 Punkten (-1,3 Prozent, Xetra); die Vorbörse sah ihn gegen 07:00 Uhr bei rund 25.070 Punkten (IG, +0,2 Prozent).
Haushalt 2027: Generaldebatte mit Merz, 210 Milliarden Euro neue Schulden, Abstimmung am Freitag – was heißt das für Bundesanleihen und den DAX?
Heute debattiert der Bundestag den größten Haushalt der Geschichte: rund 560 Milliarden Euro, davon fast 140 Milliarden für die Bundeswehr. Mit Sondertöpfen kommen rund 210 Milliarden Euro neue Schulden zusammen. Was Anleger zu Stromsteuer, Schuldenbremse und Abstimmung wissen müssen.
Was steht im Haushalt 2027 – und woher kommen 210 Milliarden Euro Schulden?
Laut dpa (WiWo, 24.11.2026, 20:27 Uhr) umfasst der Kernhaushalt rund 560 Milliarden Euro, etwa 36 Milliarden mehr als 2026. Fast 123 Milliarden Euro neue Kredite fallen im Kernhaushalt an, dazu kommen 57,8 Milliarden Euro im Sondertopf für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro im Sondervermögen Bundeswehr. Die Schuldenbremse wird formal eingehalten, weil Kredite in Sondervermögen nicht zählen. Die Haushaltsausschuss-Vorsitzende Lisa Paus (Grüne) fasste die Lage so zusammen: „Jeder dritte Euro ist kreditfinanziert.“
|Posten
|Betrag
|Ausgaben Kernhaushalt
|rund 560 Mrd. €
|Neue Kredite Kernhaushalt
|fast 123 Mrd. €
|Infrastruktur-Sondertopf (Kredite)
|57,8 Mrd. €
|Sondervermögen Bundeswehr (Kredite)
|29,6 Mrd. €
|Neue Schulden gesamt
|rund 210 Mrd. €
|Verteidigung
|fast 140 Mrd. €
Runde Werte laut dpa; Kernhaushalt und Sondertöpfe summieren sich auf rund 210 Milliarden Euro.
Quelle: dpa/WiWo (24.11.2026, 20:27 Uhr)
Was ist bei Rente, Stromsteuer und Steuerreform geplant?
Der Arbeits- und Sozialetat beansprucht mehr als ein Drittel des Haushalts, vor allem wegen der Zuschüsse an die Rentenversicherung. Bei der Stromsteuer sieht die Koalition laut dpa eine Senkung auf das europäische Minimum für Bürger und Unternehmen vor, zunächst für das kommende Jahr; die Kosten für den Bund liegen bei rund 5,4 Milliarden Euro und sollen aus nicht abgerufenen Mitteln der Erneuerbaren-Förderung gedeckt werden. Das Begleitgesetz wird heute in Sondersitzungen beraten. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sprach von einer „wahnsinnig herausfordernden“ Aufstellung und erklärte, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro sei geschlossen worden. Verschoben wurden Steuern auf zuckerhaltige Getränke und Plastikverpackungen; geplant ist eine Einkommensteuerreform mit höherem Kindergeld und Grundfreibetrag, bei der Reiche mehr zahlen sollen.
Wie bewerten Regierung und Opposition den Haushalt?
Die Koalition aus Union und SPD verteidigt den Etat als Antwort auf Investitionsstau und Sicherheitslage. Die Opposition kritisiert ihn aus unterschiedlichen Richtungen: Die AfD, die als größte Oppositionsfraktion die Generaldebatte eröffnet (Redner: Tino Chrupalla), rechnet vor, der Bund nehme jede Minute rund 400.000 Euro neue Schulden auf. Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer bemängelt ein fehlendes Fundament des Etats. Beide Positionen sind Bewertungen der jeweiligen Seite; aktiencheck.de nimmt dazu keine Stellung. Merz selbst kann am Freitag nicht abstimmen, weil er beim EU-Gipfel in Brüssel ist.
Was bedeutet der Haushalt für Bundesanleihen und DAX-Aktien?
Belegt ist: Der Bund braucht 2027 viel Kapital, und die Finanzagentur stockt heute um 11:30 Uhr die Bundesanleihe mit Laufzeit August 2036 um 5 Milliarden Euro auf (Dow Jones Tagesvorschau). Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag zuletzt bei rund 3,3 Prozent.
Eine Einschätzung der Redaktion: Hohe Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur begünstigen grundsätzlich Branchen mit Staatsaufträgen, etwa Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie sowie Bau- und Technologiekonzerne. Zugleich erhöht ein wachsendes Anleiheangebot den Druck auf die Renditen. Wie stark sich beides in Kursen niederschlägt, ist offen.
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
Heute die Generaldebatte (ab 09:00 Uhr) und die Beratung des Stromsteuer-Begleitgesetzes, dann die Bund-Auktion um 11:30 Uhr. Am Donnerstag und Freitag stehen der EU-Sondergipfel (26./27.11.) und die Schlussabstimmung im Bundestag an. Im Dezember folgen die Bundesratsbefassung und die Rentenentscheidungen der Koalition.
Häufige Fragen zum Haushalt 2027
Wie hoch sind die neuen Schulden 2027? Rund 210 Milliarden Euro einschließlich der Sondertöpfe, davon fast 123 Milliarden im Kernhaushalt.
Wann stimmt der Bundestag ab? Am Freitag, 27. November 2026.
Wird die Schuldenbremse eingehalten? Laut dpa ja, weil Kredite in Sondervermögen nicht zählen.
Wie viel gibt der Bund für die Bundeswehr aus? Fast 140 Milliarden Euro, ein Höchststand seit Ende des Kalten Krieges.
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