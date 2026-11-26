Radar, Gefechtsführung, Aufklärungssatelliten: Hanwha Systems liefert die Elektronik für Südkoreas Streitkräfte. Am Donnerstag stieg die Hanwha Systems Aktie um 3,81 Prozent auf 49.050 Won und reihte sich unter die KOSPI 100 Gewinner des Tages ein. Eine eigene Meldung des Unternehmens gab es nicht. Der Rückenwind kam aus der Raumfahrt.
Hanwha Systems Aktie: KOSPI 100 Gewinner – hebt der Satellitenbauer mit der SpaceX-Welle wieder ab?
Die Hanwha Systems Aktie gewinnt 3,81 Prozent und zählt zu den KOSPI 100 Gewinnern des Tages. Raumfahrtwerte sind in Seoul gefragt, seit SpaceX eine Million Satelliten starten darf. Der Rüstungs- und Satellitenkonzern notiert allerdings weiter nahe seinem Jahrestief.
Die Gründe
Raumfahrtwerte zünden – und der Satellitenbauer fliegt mit
Die US-Behörde FCC hat SpaceX am Mittwoch den Start von einer Million Satelliten für ein Rechenzentrum im Orbit genehmigt. In Seoul löste das eine Rally bei Raumfahrtwerten aus. Zulieferer wie Sphere und HVM stiegen zweistellig, auch der Satellitenhersteller Satrec Initiative aus der Hanwha-Gruppe legte kräftig zu.
Hanwha Systems passt in dieses Bild. Der Konzern entwickelt Radarsatelliten und hat im September auf der Rüstungsmesse MSPO in Polen eine Software vorgestellt, die Satellitenbilder mit künstlicher Intelligenz in Echtzeit auswertet. In der Entwicklung ist ein Satellit für sehr niedrige Umlaufbahnen, der Details von 15 Zentimetern Größe erkennen soll. Das Geschäft mit dem All ist neben der Rüstung das zweite Standbein, auf das der Konzern setzt.
Die Einordnung
Erholung vom Boden aus
Der Kursgewinn relativiert sich beim Blick auf das Jahr. Nach Daten des Portals Stockhub reicht die Spanne der vergangenen 52 Wochen von 44.750 bis 184.000 Won. Die Hanwha Systems Aktie notiert also trotz des Tagesgewinns nur knapp über ihrem Jahrestief. Rüstungswerte liefen am Donnerstag zudem uneinheitlich: Die Konzernschwester Hanwha Aerospace verlor 0,95 Prozent.
Raumfahrt im Fokus
Die SpaceX-Genehmigung lenkt Geld in Satelliten- und Raumfahrtwerte.
Eigene Satelliten
Hanwha Systems baut Radarsatelliten und KI-Software zur Bildauswertung.
Niedrige Ausgangsbasis
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief, Erholungen fallen dann oft deutlicher aus.
Die Hanwha Systems Aktie wird an der Korea Exchange gehandelt und ist im KOSPI 100 enthalten.
Häufige Fragen zur Hanwha Systems Aktie
Warum ist die Hanwha Systems Aktie KOSPI 100 Gewinner des Tages?
Raumfahrtwerte waren in Seoul gefragt, nachdem SpaceX in den USA eine Million Satelliten genehmigt bekam. Hanwha Systems baut selbst Satelliten. Die Aktie stieg um 3,81 Prozent auf 49.050 Won.
Womit verdient Hanwha Systems Geld?
Mit Rüstungselektronik wie Radar und Führungssystemen, mit IT-Dienstleistungen und zunehmend mit Satelliten.
Wie steht die Aktie im Jahresvergleich?
Sie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 44.750 Won und weit unter dem Hoch von 184.000 Won.
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