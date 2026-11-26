Die US-Behörde FCC hat SpaceX am Mittwoch den Start von einer Million Satelliten für ein Rechenzentrum im Orbit genehmigt. In Seoul löste das eine Rally bei Raumfahrtwerten aus. Zulieferer wie Sphere und HVM stiegen zweistellig, auch der Satellitenhersteller Satrec Initiative aus der Hanwha-Gruppe legte kräftig zu.

Hanwha Systems passt in dieses Bild. Der Konzern entwickelt Radarsatelliten und hat im September auf der Rüstungsmesse MSPO in Polen eine Software vorgestellt, die Satellitenbilder mit künstlicher Intelligenz in Echtzeit auswertet. In der Entwicklung ist ein Satellit für sehr niedrige Umlaufbahnen, der Details von 15 Zentimetern Größe erkennen soll. Das Geschäft mit dem All ist neben der Rüstung das zweite Standbein, auf das der Konzern setzt.