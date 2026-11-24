Hansol Homedeco Aktie: Minus 21 Prozent auf 740 Won – der Pfennigwert rutscht in die Gefahrenzone

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:31 3 Min.

Die Hansol Homedeco Aktie verliert am Dienstag 21,28 Prozent und schließt bei 740 Won. Sie ist zweitgrößter Verlierer im Kospi. Für Aktien unter 1.000 Won gelten in Korea seit Juli verschärfte Regeln, die bis zum Ausschluss vom Handel führen können.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Während ganz Seoul feierte, ging es für einen Hersteller von Holzwerkstoffen steil bergab. Die Hansol Homedeco Aktie verlor am Dienstag 200 Won oder 21,28 Prozent und schloss bei 740 Won. Der Kospi stieg am selben Tag um 6,32 Prozent. Vor einem Monat, am 22. Oktober, hatte die Aktie noch 1.800 Won gekostet. Was zwischen diesen beiden Kursen passiert ist, konnten wir nicht klären. Schlusskurs der Hansol Homedeco Aktie 740 KRW Tagesverlust, Platz 2 der Kospi-Verlierer −21,28 % Schlusskurs vom 22. Oktober 1.800 KRW Schwelle der neuen Börsenregel 1.000 KRW Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Etoday; Kyunghyang Shinmun Die Regel Was Aktien unter 1.000 Won in Korea droht Südkoreas Finanzaufsicht hat im Februar eine Reform beschlossen, die seit dem 1. Juli gilt. Notiert eine Aktie 30 Handelstage in Folge unter 1.000 Won, stellt die Börse sie unter Beobachtung. Schafft sie es in den folgenden 90 Handelstagen nicht, 45 Tage am Stück über 1.000 Won zu schließen, droht der Ausschluss vom Handel. Im August wurden die ersten 36 Unternehmen auf diese Weise markiert. Die Hansol Homedeco Aktie liegt mit 740 Won klar unter der Schwelle. Wie lange schon, geht aus unseren Daten nicht hervor. Das Unternehmen Laminat und Platten in einer schwachen Baukonjunktur Hansol Homedeco stellt Holzfaserplatten und Laminatböden her und gehört zum Umfeld der Hansol-Gruppe. Das Geschäft hängt am koreanischen Wohnungsbau, der seit Jahren schwächelt. Ein Finanzportal wies im September eine Eigenkapitalrendite von minus 19,6 Prozent aus, das Unternehmen schrieb also Verluste. Am 22. Oktober lag der Börsenwert bei 29 Milliarden Won. Beim heutigen Kurs wären es rechnerisch nur noch rund 12 Milliarden Won (eigene Rechnung), sofern sich die Zahl der Aktien nicht geändert hat. Was man wissen sollte Hersteller von Holzwerkstoffen und Laminat

Aktie notiert weit unter dem Buchwert

Kurs binnen eines Monats mehr als halbiert

Markt insgesamt im Aufwind Was Anleger bedenken sollten Grund für den Kurssturz unbekannt

Kurs unter der 1.000-Won-Schwelle

Verluste im operativen Geschäft

Kapitalmaßnahmen nicht auszuschließen Einordnung der Redaktion: Die Hansol Homedeco Aktie zeigt, was die neue koreanische Börsenregel in der Praxis bedeutet. Unternehmen unter 1.000 Won stehen unter Zeitdruck. Manche reagieren mit einer Zusammenlegung von Aktien oder einer Kapitalerhöhung, und beides kann den Kurs zusätzlich belasten. Solange unklar ist, warum der Kurs seit Oktober so stark gefallen ist, lässt sich der heutige Absturz nicht seriös bewerten. FAQ Häufige Fragen zur Hansol Homedeco Aktie Warum ist die Hansol Homedeco Aktie heute gefallen?

Eine Unternehmensmeldung dazu haben wir nicht gefunden. Was passiert mit Aktien unter 1.000 Won in Korea?

Nach 30 Handelstagen unter der Schwelle kommen sie unter Beobachtung. Erholen sie sich nicht, droht der Ausschluss vom Handel. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Hansol Homedeco Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 025750. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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