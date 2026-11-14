Hannover Rück Aktienanalyse: Rekordkurs trotz fallender Preise – was verrät der Investor Day am 25. November?

Für 2026 bestätigte die Hannover Rück ihr Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro – nach 2,6 Milliarden im Vorjahr ein neuer Rekord. Bleiben die Schäden weiter unter Plan, will das Management den Überschuss aber nicht ausschütten, sondern in die Bilanz stecken. Anders als in den Vorjahren verzichtete die Hannover Rück auf einen Ausblick für das kommende Jahr. Den will sie beim Investor Day am 25. November nennen. Das ist der Schlüsseltermin für die Hannover Rück Aktienprognose: Bei den Vertragserneuerungen sinken die risikobereinigten Preise, und die Frage ist, wie stark das den Gewinn 2027 bremst.