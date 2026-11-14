Die Hannover Rück steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 2,1 Milliarden Euro, die Großschäden blieben deutlich unter Plan. Trotzdem fiel die Hannover-Rück-Aktie nach den Zahlen zunächst unter 290 Euro, erst zum Wochenende kletterte sie zurück auf 299,60 Euro. Der Grund: Die Preise in der Rückversicherung sinken, und einen Ausblick auf 2027 gibt es erst am 25. November. Diese Hannover Rück Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen wert sind und was die Hannover Rück Aktienprognose jetzt bestimmt.
Hannover Rück Aktienanalyse: Rekordkurs trotz fallender Preise – was verrät der Investor Day am 25. November?
Wenig Katastrophen, mehr Gewinn, ein Rekordjahr in Reichweite: Die Hannover Rück verdient nach neun Monaten 2,1 Milliarden Euro. Doch die Preise in der Rückversicherung bröckeln, JPMorgan rät zum Verkauf, und das Management hält den Ausblick auf 2027 bis zum Investor Day zurück. Unsere Hannover Rück Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Hannover Rück Aktienprognose jetzt bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Hannover Rück SE
- Sitz
- Hannover
- Ticker
- HNR1 (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 299,60 Euro
- KGV
- rund 13
- Dividendenrendite
- rund 4,4 Prozent
- Vorstandschef
- Clemens Jungsthöfel
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Die Nummer drei der Welt: Versicherer der Versicherer
Die Hannover Rück Aktie ist eine Wette auf zwei Dinge: das Wetter und die Preise.
Die Hannover Rück ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie übernimmt einen Teil der Risiken, die Erstversicherer wie Allianz oder AXA nicht allein tragen wollen – von Hurrikans über Erdbeben bis zu Lebensversicherungen. Der Gewinn hängt davon ab, wie viele Großschäden ein Jahr bringt und welche Preise die Hannover Rück bei den jährlichen Vertragserneuerungen durchsetzen kann. Nach mehreren Jahren mit stark steigenden Preisen erlebte die Branche zuletzt die profitabelste Phase seit Jahrzehnten.
Die Quartalszahlen
Wenig Katastrophen, mehr Gewinn
Für jede Hannover Rück Aktienanalyse gilt: Was die Großschäden nicht kosten, stärkt den Gewinn – oder die Reserven.
Nach neun Monaten stieg der Rückversicherungsumsatz währungsbereinigt nur um 1 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Der Nettokonzerngewinn kletterte dagegen um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie auf 17,42 Euro. Der Grund: Die Großschäden summierten sich auf 1,47 Milliarden US-Dollar und lagen rund 470 Millionen Euro unter dem dafür vorgesehenen Budget. Nicht der gesamte Unterschied floss in den Gewinn – die Hannover Rück legte einen Teil als Reserve zurück.
Das Marktumfeld zeigt weitgehend adäquate Preise und Konditionen.
Der Ausblick
Rekordgewinn mit Deckel: Reserven statt Ausschüttung
Für 2026 bestätigte die Hannover Rück ihr Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro – nach 2,6 Milliarden im Vorjahr ein neuer Rekord. Bleiben die Schäden weiter unter Plan, will das Management den Überschuss aber nicht ausschütten, sondern in die Bilanz stecken. Anders als in den Vorjahren verzichtete die Hannover Rück auf einen Ausblick für das kommende Jahr. Den will sie beim Investor Day am 25. November nennen. Das ist der Schlüsseltermin für die Hannover Rück Aktienprognose: Bei den Vertragserneuerungen sinken die risikobereinigten Preise, und die Frage ist, wie stark das den Gewinn 2027 bremst.
Die Bewertung
KGV um 13, Rendite über 4 Prozent: günstig im Zyklushoch?
Mit einem KGV von rund 13 und einer Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent wirkt die Hannover Rück Aktie günstig. Der Konzern schüttet rund 55 Prozent seines Gewinns als Dividende aus. Doch Rückversicherer werden am Zyklushoch traditionell niedriger bewertet, weil die Börse sinkende Preise vorwegnimmt. Die entscheidende Frage ist, ob die Hannover Rück ihren Gewinn trotz fallender Preise halten kann – etwa durch Wachstum im Lebens- und Krankenrückversicherungsgeschäft.
Die Analysten
Von 270 bis 325 Euro: Skepsis gegen Qualität
Die Analysten sind gespalten. JPMorgan stufte die Aktie kurz vor den Zahlen von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und nennt 270 Euro. Die Begründung: Rückversicherer hätten bei der Eigenkapitalrendite die beste Phase der vergangenen 30 Jahre hinter sich. Jefferies hält dagegen an der Kaufempfehlung fest und sieht die Aktie bei 325 Euro, auch wenn die Zahlen die Erwartungen weniger deutlich übertrafen als bei Munich Re und Swiss Re. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Hannover Rück Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Investor Day überzeugt
Die Hannover Rück nennt für 2027 ein weiter steigendes Gewinnziel trotz sinkender Preise. Dann könnte die Aktie Richtung des Jefferies-Ziels von 325 Euro laufen.
Szenario 2: Stagnation auf hohem Niveau
Das Ziel für 2027 liegt auf Vorjahreshöhe. Die Aktie pendelt zwischen 280 und 310 Euro, die Dividende stützt.
Szenario 3: Der Zyklus kippt
Preise fallen stärker, ein schwerer Katastrophenschaden trifft das Schlussquartal. Dann rückt das JPMorgan-Ziel von 270 Euro in Reichweite.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktienanalyse
Wie viel hat die Hannover Rück nach neun Monaten verdient?
Rund 2,1 Milliarden Euro, 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr.
Was erwartet die Hannover Rück für 2026?
Einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro.
Wann gibt es den Ausblick auf 2027?
Beim Investor Day am 25. November 2026.
Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 270 Euro, Jefferies 325 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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