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Hannover Rück Aktienanalyse: Rekordkurs trotz fallender Preise – was verrät der Investor Day am 25. November?

aktiencheck.de Redaktion6 Min.

Wenig Katastrophen, mehr Gewinn, ein Rekordjahr in Reichweite: Die Hannover Rück verdient nach neun Monaten 2,1 Milliarden Euro. Doch die Preise in der Rückversicherung bröckeln, JPMorgan rät zum Verkauf, und das Management hält den Ausblick auf 2027 bis zum Investor Day zurück. Unsere Hannover Rück Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Hannover Rück Aktienprognose jetzt bestimmt.

Die Hannover Rück steuert auf ein Rekordjahr zu. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 2,1 Milliarden Euro, die Großschäden blieben deutlich unter Plan. Trotzdem fiel die Hannover-Rück-Aktie nach den Zahlen zunächst unter 290 Euro, erst zum Wochenende kletterte sie zurück auf 299,60 Euro. Der Grund: Die Preise in der Rückversicherung sinken, und einen Ausblick auf 2027 gibt es erst am 25. November. Diese Hannover Rück Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen wert sind und was die Hannover Rück Aktienprognose jetzt bestimmt.

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Rückversicherungsumsatz nach neun Monaten, währungsbereinigt plus 1 Prozent
19,5 Mrd. €
Nettokonzerngewinn nach neun Monaten, plus 6,9 Prozent
2,1 Mrd. €
Gewinn je Aktie nach neun Monaten, nach 16,29 Euro
17,42 €
Gewinnziel 2026, bestätigt
mind. 2,7 Mrd. €
Großschadenbudget 2026
2,3 Mrd. €
Quelle: Hannover Rück, Mitteilung vom 9. November 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Hannover Rück SE
Sitz
Hannover
Ticker
HNR1 (Xetra)
Index
DAX
Kurs
299,60 Euro
KGV
rund 13
Dividendenrendite
rund 4,4 Prozent
Vorstandschef
Clemens Jungsthöfel

Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista

Die Ausgangslage

Die Nummer drei der Welt: Versicherer der Versicherer

Die Hannover Rück Aktie ist eine Wette auf zwei Dinge: das Wetter und die Preise.

Die Hannover Rück ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie übernimmt einen Teil der Risiken, die Erstversicherer wie Allianz oder AXA nicht allein tragen wollen – von Hurrikans über Erdbeben bis zu Lebensversicherungen. Der Gewinn hängt davon ab, wie viele Großschäden ein Jahr bringt und welche Preise die Hannover Rück bei den jährlichen Vertragserneuerungen durchsetzen kann. Nach mehreren Jahren mit stark steigenden Preisen erlebte die Branche zuletzt die profitabelste Phase seit Jahrzehnten.

Die Quartalszahlen

Wenig Katastrophen, mehr Gewinn

Für jede Hannover Rück Aktienanalyse gilt: Was die Großschäden nicht kosten, stärkt den Gewinn – oder die Reserven.

Nach neun Monaten stieg der Rückversicherungsumsatz währungsbereinigt nur um 1 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Der Nettokonzerngewinn kletterte dagegen um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie auf 17,42 Euro. Der Grund: Die Großschäden summierten sich auf 1,47 Milliarden US-Dollar und lagen rund 470 Millionen Euro unter dem dafür vorgesehenen Budget. Nicht der gesamte Unterschied floss in den Gewinn – die Hannover Rück legte einen Teil als Reserve zurück.

Das Marktumfeld zeigt weitgehend adäquate Preise und Konditionen.

Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück, laut trading-treff

Der Ausblick

Rekordgewinn mit Deckel: Reserven statt Ausschüttung

Für 2026 bestätigte die Hannover Rück ihr Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro – nach 2,6 Milliarden im Vorjahr ein neuer Rekord. Bleiben die Schäden weiter unter Plan, will das Management den Überschuss aber nicht ausschütten, sondern in die Bilanz stecken. Anders als in den Vorjahren verzichtete die Hannover Rück auf einen Ausblick für das kommende Jahr. Den will sie beim Investor Day am 25. November nennen. Das ist der Schlüsseltermin für die Hannover Rück Aktienprognose: Bei den Vertragserneuerungen sinken die risikobereinigten Preise, und die Frage ist, wie stark das den Gewinn 2027 bremst.

Die Bewertung

KGV um 13, Rendite über 4 Prozent: günstig im Zyklushoch?

Mit einem KGV von rund 13 und einer Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent wirkt die Hannover Rück Aktie günstig. Der Konzern schüttet rund 55 Prozent seines Gewinns als Dividende aus. Doch Rückversicherer werden am Zyklushoch traditionell niedriger bewertet, weil die Börse sinkende Preise vorwegnimmt. Die entscheidende Frage ist, ob die Hannover Rück ihren Gewinn trotz fallender Preise halten kann – etwa durch Wachstum im Lebens- und Krankenrückversicherungsgeschäft.

Die Analysten

Von 270 bis 325 Euro: Skepsis gegen Qualität

Die Analysten sind gespalten. JPMorgan stufte die Aktie kurz vor den Zahlen von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und nennt 270 Euro. Die Begründung: Rückversicherer hätten bei der Eigenkapitalrendite die beste Phase der vergangenen 30 Jahre hinter sich. Jefferies hält dagegen an der Kaufempfehlung fest und sieht die Aktie bei 325 Euro, auch wenn die Zahlen die Erwartungen weniger deutlich übertrafen als bei Munich Re und Swiss Re. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

Hannover Rück Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Investor Day überzeugt

    Die Hannover Rück nennt für 2027 ein weiter steigendes Gewinnziel trotz sinkender Preise. Dann könnte die Aktie Richtung des Jefferies-Ziels von 325 Euro laufen.

  2. Szenario 2: Stagnation auf hohem Niveau

    Das Ziel für 2027 liegt auf Vorjahreshöhe. Die Aktie pendelt zwischen 280 und 310 Euro, die Dividende stützt.

  3. Szenario 3: Der Zyklus kippt

    Preise fallen stärker, ein schwerer Katastrophenschaden trifft das Schlussquartal. Dann rückt das JPMorgan-Ziel von 270 Euro in Reichweite.

  1. 9. November 2026

    Neunmonatszahlen

    Gewinnziel bestätigt

  2. 25. November 2026Jetzt

    Investor Day

    Ausblick auf 2027

  3. 1. Januar 2027

    Vertragserneuerung

    Wichtigster Preistest des Jahres

  4. März 2027

    Jahreszahlen

    Dividendenvorschlag

Quelle: Hannover Rück; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktienanalyse

Wie viel hat die Hannover Rück nach neun Monaten verdient?
Rund 2,1 Milliarden Euro, 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Was erwartet die Hannover Rück für 2026?
Einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro.

Wann gibt es den Ausblick auf 2027?
Beim Investor Day am 25. November 2026.

Welche Kursziele nennen Analysten?
JPMorgan 270 Euro, Jefferies 325 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

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