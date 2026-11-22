In den vergangenen zwölf Monaten zahlte die Hannover Rück 12,50 Euro je Aktie. Das entspricht einer Dividendenrendite von 4,25 Prozent und macht die Hannover Rück Aktie zu einem der ertragsstärkeren Werte im DAX. Mit einem KGV von 12,76 ist sie zugleich niedriger bewertet als viele Finanzwerte. Die Marktkapitalisierung liegt bei 35,4 Milliarden Euro, es sind rund 120,6 Millionen Aktien im Umlauf.