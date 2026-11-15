Hannover Rück-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 2,1 Milliarden Euro Gewinn nach neun Monaten – warum der Rückversicherer seine Gewinne lieber versteckt

Wie fielen die Hannover Rück Quartalszahlen Q3 2026 aus?

Hannover Rück steigerte den Konzerngewinn in den ersten neun Monaten um 6,9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 83,7 Prozent.

Warum hebt Hannover Rück die Prognose nicht an?

Der Konzern bucht stets das volle Großschadenbudget. Fallen die Großschäden niedriger aus, will Hannover Rück den Überschuss nutzen, um die Bilanz zu stärken, statt das Gewinnziel anzuheben.

Was erwartet Hannover Rück für 2026?

Einen Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro nach rund 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Hannover Rück-Aktie?

Die Hannover Rück-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol HNR1 gehandelt. Die ISIN lautet DE0008402215, die WKN 840221.